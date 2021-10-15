Царь Петр Первый

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Отказываясь говорить о своем политическом будущем и о возможных преемниках, Владимир Путин фактически признает хрупкость всей созданной им системы, считает Федор Крашенинников.
7 февраля 1708 года родилась дочь Петра Первого Анна - старшая и самая любимая. Она прожила всего 20 лет, но оставила глубокий след в российской истории.
Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации.
320 лет назад, в августе 1697 года, Петр Первый прибыл в голландский город Заандам. Так началось его путешествие в Голландии, которое оказалось судьбоносным для России.
В Перми запрещают школьное пособие о сталинских репрессиях, в Москве разрушаются памятники старины... Писатель Виктор Ерофеев - об отношении к своей собственной истории.
Петр Первый, Ломоносов, Шишкин: кто еще из Германии туманной привез учености плоды?
На крупной выставке в Амстердаме представлены уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни русского царя, о его пребывании в Голландии и его талантах.
В Берлине открылась выставка "Русские и немцы. 1000 лет искусства, истории и культуры". Проект очень амбициозный. И, судя по всему, в высшей степени удавшийся.
Джакомо Казанова побывал в Ахене 250 лет назад. Он осуществил здесь хитроумный план. Участие принимали дама, луна и купальня...
Книги о России можно увидеть на франкфуртской ярмарке не только на стендах российских издательств. Одни только "Братья Карамазовы" представлены, по меньшей мере, на трех языках: немецком, английском и финском.
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