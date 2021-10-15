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Царь Петр Первый

Russian President Vladimir Putin attends a meeting on energy sector development at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 6, 2021. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Политическое будущее - неудобная тема для Владимира Путина 15.10.2021

Отказываясь говорить о своем политическом будущем и о возможных преемниках, Владимир Путин фактически признает хрупкость всей созданной им системы, считает Федор Крашенинников.
Quelle: https://ok.ru/group53118717001969/topic/64924556332017

Анна Петровна, любимая дочь Петра Первого 07.02.2018

7 февраля 1708 года родилась дочь Петра Первого Анна - старшая и самая любимая. Она прожила всего 20 лет, но оставила глубокий след в российской истории.
2017 Augusteum und Lutherhaus in Wittenberg: Autogramm, Peter der Große

Где в Германии оставил свой автограф Петр Первый 29.08.2017

Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации.
Zar Peter der Grosse, 1717. Öl/Lwd. 63 x 52 cm. Von Jean-Marc Nattier (1685-1766). Musee National du Chateau, Versailles, Frankreich.

Петр Первый и его победный марш в Голландию 28.08.2017

320 лет назад, в августе 1697 года, Петр Первый прибыл в голландский город Заандам. Так началось его путешествие в Голландии, которое оказалось судьбоносным для России.
Revolutionsführer Wladimir Iljitsch Lenin (eigentlich Alexander Igorewitsch Sologub, r) und der Dichter Alexander Puschkin (Sascha) grüßen am 30.07.2013 auf dem Roten Platz in Russlands Hauptstadt Moskau in die Kamera. Der Rote Platz bietet ein skurriles Panoptikum fast aller popkultureller Phänomene der Moderne. Nicht nur Lenin, Stalin und der Zar buhlen um die Fotoapparate der Touristen. Foto: Justus Wilhelm/dpa (zu dpa «Hello Lenin»: Der Revolutionär als Touristenattraktion in Moskau vom 05.08.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Виктор Ерофеев: Горячая сковородка русской истории 07.07.2016

В Перми запрещают школьное пособие о сталинских репрессиях, в Москве разрушаются памятники старины... Писатель Виктор Ерофеев - об отношении к своей собственной истории.
##GEMEINFREI### Michail Wassiljewitsch Lomonossow (russ. Михаи́л Васи́льевич Ломоно́сов, wiss. Transliteration Michail Vasil'evič Lomonosov; * 8.jul./ 19. November 1711greg. in Mischaninskaja bei Cholmogory; † 4.jul./ 15. April 1765greg. in Sankt Petersburg) war ein russischer Dichter, Naturwissenschaftler und Reformer der russischen Sprache. Er gilt als Universalgelehrter. Quelle: Wikipedia. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Michail_Wassiljewitsch_Lomonossow

Российские гении едут в Германию за знаниями 19.08.2015

Петр Первый, Ломоносов, Шишкин: кто еще из Германии туманной привез учености плоды?
Zar Peter der Grosse, 1717. Öl/Lwd. 63 x 52 cm. Von Jean-Marc Nattier (1685-1766). Musee National du Chateau, Versailles, Frankreich.

В Нидерландах чтят Петра Первого 08.03.2013

На крупной выставке в Амстердаме представлены уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни русского царя, о его пребывании в Голландии и его талантах.
BERLIN, GERMANY - OCTOBER 4: In this photo provided by the German Government Press Office (BPA), Hermann Parzinger, President of the Prussian State Heritage Foundation, speaks to German President Joachim Gauck and Sergey Zhelznyak, Deputy Chairman of the Russian Duma, in front of a painting of Russian Empress Catherine the Great while touring 'Russians and Germans - 1,000 Years of Art, History and Culture' on the exhibition's pre-opening night at the Neues Museum on October 4, 2012 in Berlin, Germany. The exhibition is the first to highlight the two nations' common history on a large scale and is a joint effort between Russian and German cultural institutions. It will be open to the public from October 6 through January 13. (Photo by Gero Breloer/Bundesregierung-Pool via Getty Images)

"Русские и немцы": без Путина с любовью 06.10.2012

В Берлине открылась выставка "Русские и немцы. 1000 лет искусства, истории и культуры". Проект очень амбициозный. И, судя по всему, в высшей степени удавшийся.
Portrait of Giacomo Casanova made about 1750-1755 by his brother Francesco Casanova, who was a famous painter (Gosudarstvennyj Istoriceskij Muzej of Moskow). Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Dies gilt für die Europäische Union, die Vereinigten Staaten, Australien und alle weiteren Staaten mit einer gesetzlichen Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers. Artist Francesco Casanova (1727-1803) Title Portrait of Giacomo Casanova by his brother Francesco Date about 1750-1755 Current location Moscow State Historical Museum Gosudarstvennyj Istoriceskij Muzej, Moskow Source/Photographer Adriano C. from en: wikipedia Permission (Reusing this file) See below Quelle: Wikipedia

Эротоман на курорте, или Приключения Казановы в Ахене 11.06.2012

Джакомо Казанова побывал в Ахене 250 лет назад. Он осуществил здесь хитроумный план. Участие принимали дама, луна и купальня...
Thema: Buchmesse in Frankfurt. Bücher über Russland. Beide als bdt. Autor: Efim Schuhmann (Redakteur, Rechte geklärt). Gemacht am 14.10.2009

Франкфуртская книжная ярмарка: история России в западных романах 15.10.2009

Книги о России можно увидеть на франкфуртской ярмарке не только на стендах российских издательств. Одни только "Братья Карамазовы" представлены, по меньшей мере, на трех языках: немецком, английском и финском.