Царь-короб для кренделей - кандидат в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

Хайльбронн • Традиционные немецкие брецели часто продают разносчицы в пивных и на праздниках прямо из плетеных лотков или корзинок. Однако этот короб с кренделями в одиночку точно не поднимешь! Пустой он весит около 50 килограммов.

Изготовлен был всего за восемнадцать рабочих часов для того, чтобы установить рекорд: сплести самый большой в мире короб для брецелей. Презентация прошла на Федеральной выставке садоводства и ландшафтной архитектуры (BUGA) в Хайльбронне.

Всего в этот царь-короб может поместиться, предположительно, около 1500 брецелей, но для испытаний в трех местных пекарнях испекли меньше - 1200. После показательного заполнения короба и фотосессии их бесплатно раздали посетителям выставки. Официальная попытка установить рекорд пройдет в сентябре. Решение о признании этого мирового достижения будут принимать представители Книги рекордов Гиннесса.

Смотрите также:

Какой хлеб едят немцы?

Какой хлеб едят немцы? Сколько хлеба нужно немцам? В 2017 году в Германии было продано 1.747.000 тонн хлеба. В среднем одна немецкая семья (одно домашнее хозяйство) покупает по 44 кг хлеба в год (данные за 2017 г.)

Какой хлеб едят немцы? Любимый сорт Ржано-пшеничный (Mischbrot) - любимый сорт хлеба в Германии. Его (на фото в самом центре) предпочитают покупать почти 29 процентов немцев.

Какой хлеб едят немцы? Тост на завтрак На втором месте по популярности среди потребителей хлеба в Германии - тостовый хлеб. 21 процент покупаемого хлеба приходится именно на него. Обычно продается в упаковках порезанным на ломтики. Тесто замешивается из пшеничной муки, воды, молока, жира, сахара, соли на дрожжах или разрыхлителе.

Какой хлеб едят немцы? Самый полезный Фолькорнброт (Vollkornbrot) - хлеб из цельнозерновой муки - приобретает в Германии все большую популярность. Для выпечки используют чуть ли не все виды зерновых: пшеницу, рожь, полбу, гречку, ячмень, овес... Используют как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Это самый полезный из всех видов хлеба.

Какой хлеб едят немцы? Брат "бородинского" Этот ржаной хлеб из Вестфалии называется "пумперникель" (Pumpernickel). Один из самых известных сортов немецкого хлеба выпекается уже более 400 лет при низкой температуре в течение 16-20 часов исключительно из ржаной муки грубого помола, воды и соли. По виду и вкусу напоминает популярный в России "бородинский".

Какой хлеб едят немцы? С изюминкой и без Утром на столе среднестатистического немца - белые булочки из муки высших сортов. Сладкие и несладкие, с изюмом и с маком, с семечками и без.

Какой хлеб едят немцы? Что в имени тебе моем? О любви немцев к булочкам на завтрак (самым разным булочкам) слагают легенды. В зависимости от региона эти пшеничные Brötchen называют по-разному: берлинцы - "шриппе" (Schrippe), баварцы - "земмель" (Semmel), швабы - "векеле" (Weckеle), а жители северной Германии - просто "кругляшкой" (Rundstück).

Какой хлеб едят немцы? Швабская плетенка Hefezopf ("хефецопф") - это швабская плетенка, традиционно сладкая. Дрожжи, мука, яйца, масло и молоко - основные ингредиенты, остальное зависит от фантазии кондитера.



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp