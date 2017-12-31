 Царь-короб для кренделей - кандидат в Книгу рекордов Гиннесса (фото) | Кадр дня | DW | 28.06.2019

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Кадр за кадром

Царь-короб для кренделей - кандидат в Книгу рекордов Гиннесса (фото)

Как думаете, сколько брецелей может поместиться в плетеную корзину объемом два кубических метра?

Короб с кренделями

Хайльбронн • Традиционные немецкие брецели часто продают разносчицы в пивных и на праздниках прямо из плетеных лотков или корзинок. Однако этот короб с кренделями в одиночку точно не поднимешь! Пустой он весит около 50 килограммов.

Изготовлен был всего за восемнадцать рабочих часов для того, чтобы установить рекорд: сплести самый большой в мире короб для брецелей. Презентация прошла на Федеральной выставке садоводства и ландшафтной архитектуры (BUGA) в Хайльбронне.

Короб с кренделями

Всего в этот царь-короб может поместиться, предположительно, около 1500 брецелей, но для испытаний в трех местных пекарнях испекли меньше - 1200. После показательного заполнения короба и фотосессии их бесплатно раздали посетителям выставки. Официальная попытка установить рекорд пройдет в сентябре. Решение о признании этого мирового достижения будут принимать представители Книги рекордов Гиннесса.

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