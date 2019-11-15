Хёнеса на посту президента "Баварии" сменил экс-менеджер Adidas

Немецкий футбольный топ-менеджер Ули Хёнес (Uli Hoeneß) оставляет пост президента футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен). Это решение, о котором было известно с августа 2019 года, когда он официально заявил об отказе баллотироваться на новый срок, подтвердило в пятницу, 15 ноября, ежегодное собрание клуба. Преемником Хёнеса на посту президента и председателя наблюдательного совета "Баварии" станет бывший топ-менеджер компании Adidas Херберт Хайнер (Herbert Hainer).

67-летний Хёнес посвятил "Баварии" почти 50 лет жизни. Вначале девять лет, как нападающий, проведший за клуб 336 матчей, в которых он забил 111 голов. В составе "Баварии" он стал трехкратным чемпионом страны, выигрывал кубок Германии, Кубок европейских чемпионов (трижды) и Межконтинентальный кубок.

После того как в 1978 году он завершил карьеру из-за хронических болей в травмированном колене, Хёнес 1 мая 1979 года становится менеджером "Баварии", самым молодым на тот момент в истории бундеслиги. Он пришел в клуб, который испытывал не самые лучшие времена. Команда пять лет не могла завоевать чемпионский титул. Торговый оборот клуба составлял 12 млн немецких марок (примерно 6 млн евро), при том, что долгов было 7 млн. марок.

На своем последнем собрании в качестве президента менеджер мог с гордостью говорить об экономических успехах его правления. В прошедшем сезоне оборот составил рекордные 750,4 млн евро, чистая прибыль после вычета налогов достигла. 52,5 млн евро. При Хёнесе клуб обзавелся новым стадионом. Allianz Arena была открыта 30 мая 2005 года. Строительство современного стадиона, вмещающего 75 тысяч зрителей, обошлось в 340 млн евро. За почти 40 лет под его руководством "Бавария" превратилась в гранда немецкого и европейского футбола: более 20 раз команда выигрывала бундеслигу, дважды становилась победителем Лиги чемпионов, один раз – обладателем Кубка УЕФА.

Уклонение от налогов и тюрьма

В начале 2014 года Ули Хёнес был обвинен в уклонении от уплаты налогов. На открытии судебного заседания он признал себя виновным. 13 марта 2014 года суд в Мюнхене приговорил менеджера к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере как минимум 27,2 миллиона евро. 18 января 2016 года стало известно, что суд в баварском городе Ландсберг-ам-Лех удовлетворил прошение Хёнеса об условно-досрочном освобождении по отбытии половины срока наказания. После выхода на свободу в конце февраля 2016 года Хёнес заявил о желании вернуть себе пост президента клуба, который он вынужден был оставить в марте 2014 года. 25 ноября 2016 года на ежегодном собрании клуба менеджер, будучи безальтернативным кандидатом, получил поддержку почти 98 процентов из числа 7000 членов клуба, принявших участие в голосовании.

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