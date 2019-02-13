 Хуан Гуайдо назвал события в Венесуэле ″тихим геноцидом″ | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.02.2019

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Мир

Хуан Гуайдо назвал события в Венесуэле "тихим геноцидом"

В интервью DW временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в гуманитарном кризисе в стране и призвал военных не препятствовать доставкам международной гуманитарной помощи.

Протесты в Венесуэле против президента Николаса Мадуро, февраль 2019 года

Протесты в Венесуэле против президента Николаса Мадуро, февраль 2019 года

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо возложил на правительство Николаса Мадуро прямую ответственность за смерть жителей страны. "Этот режим несет непосредственную вину за гибель людей, когда спецназ за неделю убил более 70 человек, участвовавших в акциях протеста, и косвенную ответственность, не предпринимая ничего для решения продовольственного и лекарственного кризиса, не говоря уже об уровне преступности, из-за которой Каракас стал самой опасной столицей на планете", - заявил Гуайдо в интервью DW во вторник, 12 февраля.

По его словам, именно власти страны виновны в охватившем страну гуманитарном кризисе, результатом которого стал коллапс экономики и массовая миграция. "Режим игнорирует кризис в стране, как игнорирует и тот факт, что за последние пять лет в результате неправильного управления и коррупции ВВП сократился на 53 процента, а уровень эмиграции в последние годы составил 15 процентов", - указал Хуан Гуайдо.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Первым шагом к выходу из кризиса в стране Гуайдо считает поставки в Венесуэлу международной гуманитарной помощи. В качестве дальнейших мер стабилизации ситуации  временный президент Венесуэлы планирует "открыть коридор для гуманитарной помощи, обеспечить надлежащее управление в стране, восстановить государственные институты, разработать планы развития экономики, остановить рост инфляции, спасти нашу нефтяную промышленность и создать рабочие места".

"Встать на сторону конституции"

Контекст

Полковник Рубен Хименес объявил, что признает временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. Эксперты бундестага полагают, что международное признание Гуайдо можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны. (10.02.2019)

Временный президент Венесуэлы Гуайдо вновь призвал к отставке Николаса Мадуро и новым выборам. Программу своих действий из трех пунктов он раскрыл в своем микроблоге в Twitter. (06.02.2019)

Кроме необходимости проведения свободных и демократических президентских выборов, Мас и Гайдо обсудили катастрофическую гуманитарную ситуацию в Венесуэле и предложение ФРГ оказать помощь. (06.02.2019)

С просьбой о поставке гумпомощи в Венесуэлу обратился временный президент страны Хуан Гуайдо. Глава Венесуэлы Мадуро отвергает помощь из США, опасаясь, что ее поставки станут предлогом для вооруженной интервенции. (10.02.2019)

Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь".

Одновременно он выразил благодарность Германии, создавшей фонд в поддержку Венесуэлы, и другим странам, признавшим венесуэльское временное правительство. "Журналисты спрашивают, почему я еще на свободе. Потому, что мы работаем в рамках нашей конституции, но также и благодаря огромной общественной и международной поддержке", - заявил Гуайдо. "Нас поддержали Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Парагвай, Великобритания, Франция, Испания, Марокко, Израиль, Япония и еще 60 стран. Это самая большая коалиция в мире в поддержку демократической конституции Венесуэлы", - убежден Гуйадо.

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    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

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    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

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    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом  

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