 Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу из турне по Европе и США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.02.2020

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Мир

Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу из турне по Европе и США

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо совершил турне по Европе и США, несмотря на запрет суда покидать страну. По возвращении в Каракас политик призвал сторонников к новым протестам против режима Мадуро.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в Каракасе

Хуан Гуайдо в Каракасе, 11 февраля 2020 года

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, признанный несколькими десятками стран временным президентом Венесуэлы, вернулся на родину после трехнедельной поездки по Европе и США. Фотография Гуайдо, проходящего паспортный контроль в аэропорту Каракаса, была опубликована в его микроблоге Twitter вечером во вторник, 11 февраля.

Прибыв в столицу Венесуэлы, оппозиционер призвал сторонников к новым демонстрациям протеста против режима главы страны Николаса Мадуро. "Мы не получим по-настоящему свободные выборы даром", - приводит слова политика издание El Nacional. Кроме того Гуйадо анонсировал создание "Фонда Венесуэлы" для оздоровления экономики.

Контекст

Еще совсем недавно Хуан Гуайдо был малоизвестным политиком. Теперь он бросает вызов Николасу Мадуро и объявляет себя временным президентом Венесуэлы. Кто он и каковы его шансы на успех? (25.01.2019)

Оппозиционер совершил зарубежное турне, несмотря на судебный запрет покидать страну. На встречах с иностранными лидерами он призывал усилить давление на правительство Мадуро.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с Гуайдо идет уже несколько лет. В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 государствами. Тем не менее, в стране власть по-прежнему удерживает Николас Мадуро, на стороне которого находится армия.

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    23 и 24 февраля обстановка в Венесуэле серьезно обострилась. Глава страны Николас Мадуро закрыл границы Венесуэлы с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Мадуро категорически отказывается уступить требованиям оппозиции и принять помощь от США, считая ее лишь прикрытием для подготовки военного вторжения в страну.

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    Приказ Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью привел к массовым беспорядкам на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Пытаясь предотвратить доставку помощи, подконтрольные Мадуро вооруженные отряды применили слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границах были убиты минимум пять человек, более 300 получили ранения.

  • Хуан Гуайдо, а также президенты Чили и Колумбии Себастьян Пинера и Иван Дуке на концерте в поддержку Венесуэлы

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Гуайдо запрещено покидать страну

    22 февраля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Aid Live и встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

  • На концерте Venezuela Aid Live

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    Благотворительный концерт

    Концерт Venezuela Aid Live был организован по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. Согласно плану организаторов, собранные средства должны быть потрачены на организацию доставки международной гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

  • Фестиваль, организованный венесуэльским правительством

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Руки прочь от Венесуэлы"

    Тем временем по другую сторону границы венесуэльское правительство организовало трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собралось около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Мадуро - нелегитимный президент?

    Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Всеобщая поддержка

    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


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Гуайдо против Мадуро: чего достиг молодой политик в Венесуэле

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Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах. (25.02.2019)  

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Хуан Гуайдо, которого оппозиция провозгласила главой парламента Венесуэлы, смог пройти во Дворец Национальной ассамблеи, заблокированный силовиками. Ранее там выступил сторонник Мадуро, политик Луис Парра.

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"Мы укрепим мировую поддержку, чтобы добиться свободы для Венесуэлы", - заявил Гуайдо после встречи с Дуке. Позже он намерен встретиться с госсекретарем США Майком Помпео.

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