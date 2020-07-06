Хроника пандемии: число зараженных в США превысило 3 миллиона

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,7 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 540 тысяч человек, выздоровели более 6,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 7 июля (время московское).

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Власти США заявили, что не позволят иностранным студентам оставаться в стране, если с осени все их занятия будут переведены в онлайн-режим из-за пандемии. Если студенты не готовы покинуть Соединенные Штаты, им придется перевестись в университет, где занятия будут проходить в очном режиме. В противном случае им не выдадут визу на пребывание в стране.

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За прошедшие сутки в Китае выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом - это на 8 больше, чем днем ранеее, сообщил Госкомздрав КНР на своем сайте. Из них у восьми человек болезнь проявляется активной форме, остальные 15 - бессимптомные носители. Все новые случаи кроме одного - "импортированы".

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Общее число зараженных коронавирусом в США превысило 3 миллиона человек. Умерли около 133 тысяч больных COVID-19.

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У президента Бразилии - симптомы COVID-19

У президента Бразилии Жаира Болсонару, согласно сообщениям бразильских СМИ, обнаружены симптомы COVID-19, включая высокую температуру. Президент сдал тест на коронавирус, после чего заявил, что у него "чистые" легкие. Болсонару преуменьшал значение пандемии, называя коронавирус "гриппом". В конце июня суд принудил его носить защитную маску в общественных местах.

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Российским врачам, боровшимся с COVID-19, предложили бесплатный отдых на берегу Каспийского моря в Дагестане. Комплекс "Журавли" будет еженедельно принимать по 60 медиков.

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В Майами (штат Флорида, США) снова, после семи недель работы, закрывают рестораны и фитнес-центры из-за роста заражений. СМИ отмечают, что после празднования 4 июля в больницах города практически не осталось свободных мест. Пляжи пока открыты, но и они могут закрыться, если отдыхающие не будут соблюдать эпидемиологических требований, предупреждают власти.

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Число заражений коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось более чем на 20 тысяч случаев. Всего в стране был зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заболевания. От последствий заражения за последние 24 часа в стране умерло 620 человек. Общее число жертв - 65487. Бразилия остается на втором месте после США по числу заражений и смертей.

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Смотреть видео 26:06 Поделиться Оправдал ли себя особый подход Швеции к коронавирусу? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3el9I Правда о коронавирусе: оправдал ли себя особый путь Швеции? Глава МИД Анн Линде в Conflict Zone