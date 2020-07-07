Хроника пандемии: президент Бразилии заразился коронавирусом

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,7 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 541 тысяч человек, выздоровели более 6,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 7 июля (время московское).

++19.15++

Терминал D аэропорта Шереметьево возобновит работу в полном объеме 27 июля. С 15 июля снова начнется движение поездов между терминалами. Аэропорт сообщает, что готов к возобновлению международных перевозок "с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей", передает агентство ТАСС.

Президент Бразилии заразился коронавирусом

++18.20++

Президент Бразилии Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Результат теста, проведенного в столичном военном госпитале, оказался положительным, заявил сам глава государства. Болсонару преуменьшал значение пандемии, называя коронавирус "гриппом". В конце июня суд принудил его носить защитную маску в общественных местах.

++17.40++

В городе Ойскирхен на западе Германии помещены под карантин около 500 членов религиозной общины меннонитов. Все они должны также сдать тест на коронавирус. Ранее эта инфекция была выявлена у 12 человек из одной семьи, которые являются членами общины. Зараженные принимали участие в общественных богослужениях, а дети ходили в принадлежащую общине школу.

++16.45++

В немецкой федеральной земле Бавария 8 июля вступят в силу новые смягчения карантинных ограничений. В частности, разрешается празднование свадеб и других торжеств с участием до 100 человек в помещениях и до 200 человек - на открытом воздухе. В торговых центрах и других закрытых помещениях откроются игровые площадки, для посетителей будут доступны закрытые помещения в зоопарках и ботанических садах.

Австрийский лыжный союз отменил до 4 октября все международные соревнования

++15.50++

Австрийский лыжный союз (ÖSV) решил отменить проведение всех международных соревнований вплоть до 4 октября 2020 года. "К сожалению, пандемия COVID-19 до сих пор представляет скрытую угрозу для здоровья", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ÖSV.

++15.00++

В одном из супермаркетов Вены в апреле 2020 года

Верхняя Австрия стала первым австрийским регионом, где снова ужесточается правило обязательного ношения защитных масок. С 8 июля жители Верхней Австрии должны носить маски при посещении магазинов и ресторанов, за исключением приема пищи. Правило обязательного ношения масок было смягчено в Австрии в середине июня. Их обязали носить только пассажиров общественного транспорта, посетителей аптек и парикмахерских, а также при предоставлении других услуг, при которых не может быть соблюдена дистанция в 1,5-2 метра.

++13.50++

В рамках мер по борьбе с последствиями пандемии правительство России продлило до конца лета выплату повышенных пособий по безработице. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации. Согласно нему, в июле и августе минимальная величина пособия по безработице сохранится в в размере 4 500 рублей, а максимальная - 12 130 рублей.

++12.50++

Музей Родена в Париже, который снова открылся 7 июля, понес большие убытки из-за коронавируса, сообщает информагентство dpa. По его данным, потери составили около 3 млн евро. Из-за пандемии в музее одновременно могут находится не более 100 посетителей. В среднем музей посещают около 550 тысяч человек в год, при это три четверти из них приезжают из других стран.

Опрос: большинство врачей в РФ не верят статистике по коронавирусу

++12.10++

В одной из московских больниц в мае 2020 года

Почти 60% российских врачей, имеющих опыт лечения пациентов с COVID-19, не доверяют официальной статистике по коронавирусу. При этом почти половина врачей считают данные по числу зараженных и погибших заниженными. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на опрос Фонда общественного мнения (ФОМ) и "Левада-центра", проведенный в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.

++11.30++

Спустя несколько дней после открытия пабов в Великобритании, некоторые из них снова закрываются из-за вспышек коронавируса. Речь идет как минимум о трех заведениях - в Бернхэме-на-море на юго-западном побережье, Бэтлее на севере и в Альверстоуке на юге страны, сообщает британская медиакомпания BBC. Пабы проходят дезинфекцию, их сотрудники сдают тесты на коронавирус.

++10.20++

В России за последние сутки выявлено 6368 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число инфицированных выросло до 694 230. За сутки скончались почти 200 пациентов с COVID-19.





++09.10++



Власти Мельбурна - второго по величине города Австралии вводят шестинедельный локдаун из-за новой вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Более чем пяти миллионам жителей мегаполиса придется оставаться дома на протяжении как минимум полутора месяцев, заявил премьер-министр провинции Виктория Дэниел Эндрюс во вторник, 7 июля, добавив, что приводит международная группа начнется в полночь на среду, 8 июля. За последние сутки в Мельбурне выявлен 191 новый случай коронавируса. По словам Эндрюса, при столь большом количестве заражений уже невозможно отслеживать цепочки инфекции.

В немецком округе Гютерсло отменено действие локдауна

Центр проверки на коронавирус в районе Гютерсло

++08.00++

В немецком округе Гютерсло, где произошла вспышка коронавируса на мясокомбинате компании Tönnies, с 7 июля отменено действие локдауна, введенного властями федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Решение об отмене строгих карантинных мер принял днем ранее верховный административный суд в Мюнстере. В рамках локдауна были запрещены встречи трех и более человек, если они не проживают совместно, закрыты кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-студии. Комбинат фирмы Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на севере Гютерсло временно закрыли 20 июня из-за вспышки коронавируса: инфекцию выявили более чем у 1500 сотрудников.

++06.40++

В Германии за сутки число новых случаев коронавируса увеличилось на 390, сообщает Институт Роберта Коха. Всего с начала пандемии заразились почти 196944 человека. От последствий COVID-19 за прошедшие 24 часа погибли 8 человек. Всего в Германии 9024 жертв пандемии.

++05.40++

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) проведут свои ежегодные осенние заседания в октябре в режиме онлайн. Решение не встречаться в Вашингтоне было принято из-за растущего числа инфицированных в США и действующих ограничений на поездки.

Лечение больного COVID-19 в больнице в Чикаго

++05.00++

Власти США заявили, что не позволят иностранным студентам оставаться в стране, если с осени все их занятия будут переведены в онлайн-режим из-за пандемии. Если студенты не готовы покинуть Соединенные Штаты, им придется перевестись в университет, где занятия будут проходить в очном режиме. В противном случае им не выдадут визу на пребывание в стране.

++04.00++

За прошедшие сутки в Китае выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом - это на 8 больше, чем днем ранеее, сообщил Госкомздрав КНР на своем сайте. Из них у восьми человек болезнь проявляется активной форме, остальные 15 - бессимптомные носители. Все новые случаи кроме одного - "импортированы".

++03.30++

Общее число зараженных коронавирусом в США превысило 3 миллиона человек. Умерли около 133 тысяч больных COVID-19.

++02.30++

У президента Бразилии - симптомы COVID-19

У президента Бразилии Жаира Болсонару, согласно сообщениям бразильских СМИ, обнаружены симптомы COVID-19, включая высокую температуру. Президент сдал тест на коронавирус, после чего заявил, что у него "чистые" легкие. Болсонару преуменьшал значение пандемии, называя коронавирус "гриппом". В конце июня суд принудил его носить защитную маску в общественных местах.

++01.30++

Российским врачам, боровшимся с COVID-19, предложили бесплатный отдых на берегу Каспийского моря в Дагестане. Комплекс "Журавли" будет еженедельно принимать по 60 медиков.

++00.45++

В Майами (штат Флорида, США) снова, после семи недель работы, закрывают рестораны и фитнес-центры из-за роста заражений. СМИ отмечают, что после празднования 4 июля в больницах города практически не осталось свободных мест. Пляжи пока открыты, но и они могут закрыться, если отдыхающие не будут соблюдать эпидемиологических требований, предупреждают власти.

++00.00++

Число заражений коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось более чем на 20 тысяч случаев. Всего в стране был зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заболевания. От последствий заражения за последние 24 часа в стране умерло 620 человек. Общее число жертв - 65487. Бразилия остается на втором месте после США по числу заражений и смертей.

Смотрите также:

Смотреть видео 26:06 Поделиться Оправдал ли себя особый подход Швеции к коронавирусу? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3el9I Правда о коронавирусе: оправдал ли себя особый путь Швеции? Глава МИД Анн Линде в Conflict Zone