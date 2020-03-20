Хроника пандемии: Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует глубокую рецессию

В мире продолжает увеличиваться число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 196 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 400 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 18 тысяч человек, выздоровели свыше 108 тысячи. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. В Германии вводят жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 25 марта (время московское).

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Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки увеличилось на 163 до 658, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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В Молдавии подтверждено 125 случаев заражения коронавирусом в период с 7 марта, 17 больных находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

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В Армении до 31 марта приостановлены автобусные пассажирские перевозки между областями страны. Число заражений вирусом SARS-CoV-2 в стране выросло до 265.

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Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло с 81 до 86 человек, сообщает министерство здравоохранения.

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Российские военные вирусологи, которых перебросили в Италию, приступили к перебазированию из Рима в город Бергамо на борьбу с коронавирусом, сообщили в Минобороны РФ. В Италии в настоящий момент находится восемь врачебных бригад из России, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, оборудование для диагностики и дезинфекции.

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В Израиле введены новые жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса. Израильтянам предписано не выходить из дома на расстояние дальше ста метров, кроме оговоренного ряда случаев. Кроме того, согласно указаниям властей, запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Нельзя принимать гостей, запрещено собрание более 10 человек, в лифте можно ездить только по одному. Ограничено движение общественного транспорта.

Власти США выделяют 2 трлн долларов экстренной помощи экономике и гражданам

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует глубокую рецессию мировой экономики в связи с пандемией коронавируса. "Становится все более вероятным, что ВВП как в мировом масштабе, так и в отдельных регионах в этом и следующем квартале 2020 года будет сокращаться", - заявил генеральный секретарь организации Анхель Гурриа.

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Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка 2 трлн долларов, заявил директор по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд. Из них 250 млрд будут направлены на прямые выплаты американцам и еще 350 млрд на поддержку компаний, чтобы не допустить массовых увольнений.

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По данным немецкого Института имени Роберта Коха(RKI), число зараженных SARS-CoV-2 в Германии составило 31 554 человек (рост за сутки на 4 191 случай). От последствий COVID-19 скончались 149 человек (рост за сутки - 36).

Индия запретила экспорт противомалярийного препарата

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Власти Индии запретили экспорт противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Эксперты в ряде стран испытывают его как средство для лечения больных, заразившихся коронавирусом.

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По состоянию на утро среды, в Италии зарегистрировано 69 176 случаев заражения (рост за сутки на 5 249 случаев). Число летальных исходов - 6 280 (рост за сутки - 733).

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Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Узбекистане за сутки увеличилось на пять и достигло 55 человек, сообщил Минздрав страны в среду утром. Все больные находятся в республиканской клинике НИИ вирусологии.

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В Казахстане на утро 25 марта выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных увеличилось до 79. Об этом заявили в Минздраве республики.

Власти Китая могут отменить блокаду Уханя

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Власти китайской провинции Хубэй объявили, что блокада Уханя, считающегося эпицентром распространения коронавируса SARS-CoV-2, может быть отменена в течение двух недель.

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В Киргизии 585 граждан остаются под наблюдением из-за коронавируса, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава республики Айнура Акматова. По ее словам, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике нет.

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Президент США Дональд Трамп попросил Южную Корею о поставках медицинского оборудования для борьбы со вспышкой коронавируса в Америке. По данным агентства dpa, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре пообещал своему американскому коллеге максимально возможную поддержку. Трамп намерен в ближайшее время решить необходимые вопросы о поставках оборудования из Южной Кореи с американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В Новой Зеландии вводят режим ЧП

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Власти Новой Зеландии вводят режим чрезвычайного положения. В стране с полуночи действует круглосуточный комендантский час. По состоянию на 25 марта, в Новой Зеландии подтвердилось 47 новых случаев заражения. По мнению медицинских властей, число зараженных будет увеличиваться еще не менее 10 дней, пока вектор развития ситуации не изменит направление.

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В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, приехавших из-за границы, сообщается на официальном сайте Госкомздрава КНР.

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На фоне борьбы с эпидемией коронавируса в России закрыли все синагоги Об этом заявила Федерации еврейских общин России (ФЕОР). "В большинстве регионов России еще нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее решение о закрытии синагог было принято в качестве превентивной меры", - отмечается в заявлении ФЕОР. Работа еврейских общин продолжится в дистанционном формате.

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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что правящая в Китае Коммунистическая партия по-прежнему утаивает от мира информацию, необходимую для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом. Медлительность Пекина в обмене информацией о вирусе "поставила под угрозу тысячи жизней", заявил глава Госдепа в интервью радиопрограмме Washington Watch.

В Италии ужесточено наказание за нарушение карантина

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Полиция на пустой площади Святого Петра в Ватикане

Правительство Италии в борьбе с эпидемией коронавируса серьезно увеличило наказание за нарушение карантинных мероприятий. Теперь человек, положительно протестированный на SARS-CoV-2 и умышленно покинувший место изоляции, может быть приговорен к лишению свободы на срок от одного до пяти лет. Кроме того, власти до 3000 евро увеличили верхнюю границу денежного штрафа за подобный проступок. Ранее нарушителя карантинных мер можно было оштрафовать на 206 евро, а также заключить в тюрьму на срок до трех месяцев.

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С 25 марта власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) полностью запретили пассажирское авиасообщение из всех аэропортов страны . Запрет продлится две недели, но не будет распространяться на грузовые рейсы, а также на полеты для эвакуации туристов.

Первый случай в Ливии

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Первый случай заражения коронавирусомвыявлен в Ливии. Это подтвердил Национальный центр по контролю за заболеваниями.

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Тест на коронавирус пресс- секретаря президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм оказался отрицательным, сообщает Белый дом. Официальный представитель американского лидера некоторое время провела в изоляции. Это было сделано после ее общения с пресс-секретарем президента Бразилии. Позднее выяснилось, что представитель главы латиноамериканского государства инфицирован коронавирусом.

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Глава Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) объявил о том, что земельные власти с 1 апреля будут платить за обеды и напитки сотрудникам всех баварских больниц, домов престарелых и интернатов для людей с особенностями развития. "Большое спасибо за ту работу, которую вы круглосуточно делаете", - написал он в своем Twitter.

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В рамках борьбы с распространением коронавируса власти Нью-Йорка освобождают из тюрем около 300 заключенных. Как пояснил мэр города Билл де Блазио, речь идет о преступниках, отбывающих наказание за мелкие и ненасильственные преступления, чей срок тюремного заключения истекает менее чем через год. Мера направлена на предотвращение вспышки COVID-19 в пенитенциарных учреждениях. По данным мэра, в Нью-Йорке зафиксированы около 15 тысяч случаев заражения коронавирусом, то есть чуть менее трети от общего числа заразившихся в США.

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Пеп Гвардиола и Лионель Месси (Фото из архива)

Тренер Пеп Гвардиола и нападающий "Барселоны" Лионель Месси пожертвовали по одному миллиону евро на борьбу с коронавирусом. Гвардиола передал деньги барселонскому фонду Fundacio Angel Soler Daniel, занимающемуся приобретением медицинских материалов, таких как защитные маски и системы искусственной вентиляции легких для последующей передачи их больницам. Месси пожертвовал полмиллиона евро клинике, расположенной в столице Каталонии. Такую же сумму он выделил медицинскому центру в Аргентине.

Хроника событий 24 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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