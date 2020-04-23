 Хроника пандемии: ЕС обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2020

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Мир

Хроника пандемии: ЕС обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Продолжается пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2,6 млн человек, скончались свыше 183 тысяч. Выздоровели свыше 716 тысяч человек. DW следит за событиями 23 апреля.

Логотип Twitter и надпись Fake News

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,6 млн человек, от последствий вируса скончались более 183 тысяч человек. Выздоровели более 716 тысяч человек. DW следит за развитием событий 23 апреля (время московское).

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Министерство труда РФ порекомендовало закрыть на карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых. "Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций", - сообщила ТАСС замминистра Ольга Баталина. Она таже указала, что в настоящее время коронавирус выявлен у 457 проживающих в 16 интернатах на территории семи российских регионов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал земледельцев, животноводов и других граждан, занимающихся тяжелым трудом, отказаться от традиционного поста во время Рамадана. "Эти люди не должны лишать достатка свои семьи и ставить под угрозу здоровье и жизнь своих домочадцев. Потому что, если мы сегодня не будем работать, в предстоящий осенне-зимний период каждая семья столкнется с большими трудностями, будет дефицит и дороговизна с вытекающими отсюда пагубными последствиями. Мы не должны возлагать надежду на других. Потому что сегодня все страны мира озабочены решением собственных проблем, и никто не знает, сколько продлится такое положение и какие проблемы нас ждут впереди", - говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте президента Таджикистана.

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В Ростоке на балтийском побережье Германии за последние две недели не выявлено ни одного случая SARS-CoV-2. "Последний заболевший COVID-19 житель Ростока теперь выпущен из карантина", - сообщил бургомистр города с 200-тысячным населением Клаус Руэ Мадсен (Claus Ruhe Madsen). При этом он указал на принятые раньше, чем во многих других городах, меры по ограничению контактов, в частности, отмену концертов и других массовых мероприятий, закрытие школ и детских садов.

ЕС вновь указал на фейки из России

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ЕС раскритиковал Россию за распространение фейков о коронавирусе. Российские СМИ настраивают граждан против мирового сообщества, предпринимающего меры против распространения SARS-CoV-2, заявила европейская кампания EUvsDisinfo. Только на прошлой неделе она выявила 45 фейковых новостей, выставляющих в выгодном свете Кремль, 30 из них имели отношение к коронавирусу. Пользователи Twitter, Facebook, Pinterest и Reddit перепостили, прокомментировали и лайкнули эти фейки в общей сложности 36,5 тысячи раз, указывается далее в заявлении. По этим данным, наиболее популярной оказалась "новость" Russia Today о том, что Евросоюз якобы не помог своим партнерам в борьбе с коронавирусом и вместо европейцев их поддержали РФ и Китай.

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Китай предоставит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительные 30 миллионов долларов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, сообщил представитель МИД в Пекине. По его словам, КНР хочет таким образом поддержать глобальную борьбу с COVID-19 и укрепить системы здравоохранения в развивающихся странах. Уже ранее Китай пообещал направить ВОЗ для борьбы с коронавирусом 20 миллионов долларов.

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В России по-прежнему напряженная ситуация с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Достаточно просто посмотреть цифры за позавчера, вчера, в ретроспективе - за неделю и каждый день самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступны", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, вышли ли российский показатели на плато.

Число смертей в Испании превысило 22 тысячи

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В Испании вновь слегка возросли показатели заражений и летальных исходов. За последние сутки скончались 440 пациентов с COVID-19, общий показатель увеличился до 22 157. Днем ранее скончались 435 человек. Общее число случаев коронавируса в Испании выросло на 4635 до 213 024, при этом выздоровели почти 90 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

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На домашний карантин уходит премьер-министр Финлядии Санна Марин. Один из сотрудников ее ведомства контактировал с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус, поэтому в качестве меры предосторожности Марин будет работать из дома.

Здоровье - главный приоритет нынешнего Рамадана

Глава Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек

Айман Мазиек

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Лидеры мусульман Германии считают сохранение здоровье главным приоритетом нынешнего Рамадана, начинающегося 24 апреля. "Нераспространение вируса по-прежнему является высшей религиозной и гражданской обязанностью", - заявил глава Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek), призвав совершать молитвы дома, а не в мечети. В свою очередь Ламья Каддор (Lamya Kaddor) из Либерально-исламского союза Германии (LIB) признала, что некоторым мусульманам будет трудно смириться с ограничениями контактов во время нынешнего Рамадана, поскольку это месяц единения и солидарности. "Но в этом году это будет карантинный Рамадан, и на этот раз солидарность означает прежде всего воздержание от контактов", - заявила она.

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Туркмения остается одной из немногих стран мира, где нет подтвержденных случаев коронавируса. Отсутствие выявленных заражений подтвердил глава МИД страны Рашид Мередов. "Если бы в Туркменистане был хотя бы один зарегистрированный случай, мы, в первую очередь, сказали бы об этом нашим международным партнерам, Всемирной организации здравоохранения", - заявил он.

Германия готова увеличить платежи ЕС для борьбы с последствиями пандемии

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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) раскритиковала власти ряда земельных правительств за поспешность в снятии карантинных мер. Способы реализации ими решений, принятых на прошедшей неделе во время совместной конференции, она оценила как "местами очень бойкие, чтобы не сказать слишком бойкие". Никому не доставляет удовольствие это слышать, но правда в том, отметила глава правительства, что "мы живем не во время завершающей фазы пандемии, а все еще на ее начальном этапе". "Мы должны будем еще долгое время жить с этим вирусом", - указала Меркель, выступая с первым правительственным заявлением в бундестаге с начала вирусного кризиса. Одновременно она заявила о готовности к более высоким платежам в бюджет Евросоюза, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса. По словам главы правительства, ФРГ заинтересована в восстановлении экономики всех государств, входящих в ЕС. 

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Полицейский проверяет документы у водителя на одной из улиц Москвы

Проверка документов на одной из улиц Москвы

За сутки в России выявлено 4774 случая заражения новым коронавирусом. Как сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией в РФ, общее число инфицированных с начала эпидемии составило 62 773 человека. 

Выздоровел 471 человек, количество перенесших болезнь достигло 4891. Число скончавшихся от последствий заболевания COVID-19 увеличилось на 42 человека. Всего зарегистрировано 555 летальных случаев.

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Согласно опросу института Infratest dimap, большинство жителей Германии (74 процента) по-прежнему солидарны с мерами по ограничению социальных контактов, однако уровень поддержки в последнее время несколько снизился. Как сообщают издания медиагруппы Funke, в распоряжении которых имеются результаты опроса, наиболее высокий уровень поддержки (87 процентов) был зафиксирован в последнюю неделю марта. Между тем примерно 18 процентов считает такие меры "чрезмерными". Накануне Пасхи так считали 14 процентов опрошенных, сразу же после праздника - около 17.

В Германии число выздоровевших превысило 100 тысяч

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В Германии по состоянию общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения коронавирусом составило 148 046 человек. По данным Института имени Роберта Коха, за сутки зарегистрировано 2352 новых случаев. Всего выздоровело 103 300 человек, скончалось 5094 (на 215 больше, чем сутками ранее). 

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Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер

Герд Мюллер

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) призвал выделить из бюджета Германии 3 млрд евро на помощь бедным странам в борьбе с пандемией коронавируса.

По словам Мюллера, эти деньги должны помочь в ситуации, когда "сначала могут развалиться больницы, а затем - целые государства".

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Во Франции ученые проверяют гипотезу, согласно которой курильщики заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 реже, чем некурящие. Так, из 500 пациентов с диагнозом COVID-19 в парижской больнице Питье-Сальпетриер только 5 процентов оказались курильщиками, что значительно ниже их доли среди населения страны. Гипотеза гласит, что никотин может мешать распространению вируса, так как он присоединяется к клеточным рецепторам, с которыми стремится соединиться вирус. В то же время немецкие медики указывают, что  курильщики относятся к группе риска, поскольку легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям.

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В штате Нью-Йорк заболевание COVID-19 обнаружено у двух кошек, которые, вероятно, заразились им у хозяев. Это первый случай заболевания животных на территории США. Хотя эпидемиологи считают, что домашние животные не являются переносчиками заболевания среди людей, хозяевам рекомендовано не выпускать кошек из дома и выгуливать собак исключительно с поводком.

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Школьница дома за компьютер

Власти Германии выделяют 500 миллионов евро на оснащение компьютерами школ, перешедших на обучение в онлайн-режиме.

В частности, школьники из нуждающихся семей получат субсидию размером 150 евро на покупку гаджетов, необходимых для удаленного обучения дома.

Совет Безопасности ООН готовит резолюцию по коронавирусу

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В Совете Безопасности ООН работают над проектом резолюции, посвященном пандемии коронавируса. Проект вынесли на обсуждение Франция и Тунис, члены Совбеза готовят свои комментарии к нему, а решение о резолюции может быть принято на следующей неделе. В резолюции содержится призыв "остановить конфликты во всех странах" и усилить сотрудничество перед лицом эпидемии.

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Концерн Boeing объявил, что в условиях кризиса собирается уволить в США 10 процентов сотрудников, работающих над производством пассажирских самолетов. Это может затронуть около 7000 человек. Международные пассажирские полеты по всему миру практически прекратились.

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Мечеть во Франкфурте-на-Майне

Мечеть во Франкфурте-на-Майне

Глава Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) потребовал от государства помощи для немецких мечетей. "Многие мечети оказались на пороге банкротства, потому что они жили на пожертвования после пятничной молитвы", - заявил Мазиек.

По его словам, от 30 до 50 процентов годовых сумм пожертвований собирались во время месяца Рамадан. В этом году верующих призывают во время Рамадана ограничиться домашней молитвой.

Хроника событий 22 апреля >>>

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    Автор: Марина Барановская


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