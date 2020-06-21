Хроника пандемии: в Нидерландах впервые с марта нет новых смертей среди больных COVID-19

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии инфекция была выявлена более чем у 9 млн жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 471 тысячи человек, выздоровели - более 4,8 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 22 июня (время московское).

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В Беларуси возбудитель COVID-19 выявлен у 59 023 человек (суточный прирост 518), сообщает министерство здравоохранения. По его данным, 351 больной скончался за время ведения статистики, 37 923 выздоровели и выписаны.

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В Великобритании за минувшие сутки подтверждено 15 смертей среди пациентов с коронавирусом. Это минимальный суточный прирост летальных исходов с середины марта. С начала наблюдений в стране вирус обнаружен у 305 289 человек, 42 647 больных скончались.

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В Нидерландах впервые с марта не зафиксировано новых летальных исходов среди больных COVID-19. С начала эпидемии в королевстве коронавирус выявлен у 49 658 человек, 6090 больных скончались.

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В общественных помещениях в Болгарии вновь необходимо надевать маски. Это обусловлено рекордным приростом заражений за прошедшую неделю (+ 606 случаев). С середины июня ношение масок было не обязательной, а "настоятельно рекомендуемой" мерой предосторожности.

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Джастин Бибер, Шакира, группа Coldplay и другие мировые звезды примут участие в благотворительном концерте, который состоится в Брюсселе в субботу, 27 июня. Шоу начнется сразу после завершения международной конференции доноров с целью сбора средств для борьбы с пандемией коронавируса, которая проходит под патронатом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и общественного движения Global Citizen. Выступления звезд можно будет смотреть в режиме онлайн-трансляции.

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За минувшие сутки в мире выявлены 183 020 инфицированных. Это рекордный прирост за все время пандемии COVID-19. Предыдущий пик суточного прироста был выявлен 18 июня - 181 000 выявленных случаев. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольшее число случаев приходится на страны Северной и Южной Америки. Общее число заболевших, по оценкам ВОЗ, превысило 8,7 миллиона человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся превысило 8,9 миллиона человек. Специализирующийся на мировой статистике сайт Worldometer сообщает о более 9 млн инфицированных.

В России - 7600 новых случаев заражения

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 7600 случаев, скончались за сутки 95 пациентов. Больше всего смертей зафиксировали в Санкт-Петербурге - 29. В Москве скончались 20 человек, 6 - в Камчатском крае, 3 - в Дагестане. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 592 280 случаев заражения, 8206 человек скончались и 344 416 выздоровели.

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В Москве за сутки, по словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, выздоровели еще 1114 пациентов. "Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136670", - сообщила она журналистам в понедельник. В ночь на 22 июня, по сообщению оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве умерло 20 человек с COVID-19, общее число жертв инфекции достигло 3617.

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В Украине за сутки зафиксирован 681 новый случай инфицирования, 8 человек из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 133 выздоровели. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 37 241, скончались 1012 человек. Носителями вируса по состоянию на 22 июня являются 19 587 человек, на 538 больше, чем днем ранее.

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Полицейское оцепление на продовольственном рынке "Синьфади" в Пекине

В Пекине за сутки выявлено всего 9 новых случаев заражения. Это самый низкий показатель после недавней новой вспышки коронавируса. Около двух недель назад из-за массового заражения на продовольственном рынке "Синьфади" в столице Китая была объявлена чрезвычайная ситуация второго уровня. Жители 11 микрорайонов были помещены под карантин. В микрорайонах были закрыты детсады и школы, жителей обязали соблюдать режим самоизоляции без права покидать дома.

Общее число заражений в Германии превысило 190 тысяч

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 537 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 190 359 . От последствий болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, за сутки скончались 3 пациента, общее число летальных исходов выросло до 8785. Выздоровели в общей сложности около 175 300 человек, из них около 400 - за последние сутки.

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В Новосибирской области принято решение смягчить ограничительные меры, введенные из-за эпидемии. С понедельника в регионе разрешается работа всех магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом независимо от площади торгового зала, а с 24 июня - работа музеев и Новосибирского зоопарка с соблюдением санитарных мер. С конца мая в области ежесуточно выявляется более 100 новых случаев инфекции, по данным областного Минздрава, за минувшие сутки выявлено 109 новых случаев, общее число инфицированных - 5142, выздоровело 2790 человек, 72 пациента скончались.

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Крупнейшая в Европе авиакомпания Lufthansa покидает индекс немецкой фондовой биржи DAX из-за резкого падения своей биржевой стоимости вследствие пандемии коронавируса. Индекс DAX охватывает 30 крупнейших по капитализации и обороту компаний Германии. Lufthansa в настоящее время опустилась на 45-е место. Вместо нее на 30-е место в DAX попадает концерн Deutsche Wohnen, владеющий и управляющий недвижимостью.

Во Франции открываются кемпинги, кинотеатры и вход на Эйфелеву башню

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Во Франции с понедельника снимется ряд ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Так, открываются кемпинги и кинотеатры при условии соблюдения правил гигиены. С понедельника также начнут работать все станции парижского метро. Для школьников по всей стране вводится обязательное присутствие на уроках.

Эйфелева башня в Париже

Со среды, 24 июня, туристы снова смогут подниматься на Эйфелеву башню. 26 июня откроется парижский аэропорт Орли. Въезд во Францию для немцев и граждан большинства стран ЕС был открыт неделю назад.

В Бразилии от коронавируса умерло более 50 тысяч человек

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Число жертв эпидемии коронавируса в Бразилии превысило 50 тысяч человек. По данным министерства здравоохранения страны, за прошедшие сутки умер 641 пациент с COVID-19, общее число смертельных случаев достигло 50 617. С начала эпидемии коронавирусом в Бразилии заразились 1 085 038 человек.

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Курортный город Камольи в Италии

Вследствие эпидемии коронавируса в Италии дефицит бюджета в текущем году будет выше, чем считалось до сих пор, сообщил вечером в воскресенье премьер-министр Джузеппе Конте. До настоящего времени правительство исходило из бюджетного дефицита в 10,4 процента. Несмотря на это, по словам Конте, власти намерены принять меры для предотвращения массовых увольнений и поддержки наиболее пострадавших отраслей, в частности, сферы туризма.

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Дубай с 7 июля открывает границы для иностранных туристов. Туристам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или сдать анализ в аэропортах Дубая, - говорится в сообщении пресс-службы правительства эмирата, размещенном в Twitter.

Обладатели вида на жительство смогут приехать в Дубай уже 22 июня. Жителям Дубая с 23 июня разрешено выезжать за границу. Дубай закрыл свой аэропорт 26 марта в целях борьбы с распространением коронавируса.

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В Москве за сутки скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Это наименьшее количество умерших с 17 апреля. Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3597 до 3617.

Хроника пандемии 21 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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