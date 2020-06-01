Хроника пандемии: в Германии за сутки выявлено чуть более 200 случаев заражения

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 377 тысяч - умерли. Выздоровели более 2,9 млн человек. DW следит за событиями 2 июня.
Борьба с коронавирусом SARS-CoV-2 в мире продолжается. По данным международной группы волонтеров Worldometer, им заразились более 6,3 миллиона человек. От последствий вируса и пневмонии COVID-19 умерли свыше 377 тысяч человек, выздоровели - более 2,9 млн. DW следит за событиями вторника, 2 июня (время московское).
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от чрезмерного использования антибиотических препаратов во время пандемии нового коронавируса. Активное применение антибиотиков приводит к усилению резистентности бактерий и, соответственно, к увеличению смертности от иных инфекционных заболеваний, заявил на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Суточный прирост в Германии составил чуть более 200 человек
++07.30++
По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 213 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 182 028 человек. От последствий коронавируса за сутки скончалось 11 человек, общее число летальных исходов выросло до 8522. Выздоровели в общей сложности около 166 400 человек, из них около 600 за последние сутки. Число активных случаев в ФРГ составляет чуть более 7000 человек.
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В Германии растет число расследований предполагаемых случаев мошенничества с получением единовременной государственной помощи в связи с локдауном. В конце мая по всей стране проводились расследования 2200 случаев по подозрению в мошенничестве с целью получения субсидии, отмывании денег, подделке документов, а также в незаконном получении данных, сообщило агентство dpa со ссылкой на органы юстиции в федеральных землях. Только в одном Берлине, по данным прокуратуры, ежедневно инициируют около 40 новых расследований.
++04.10++
Во Франции снимают часть ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Со вторника граждане могут совершать поездки по всей стране. До сих пор разрешено было ездить в радиусе 100 километров от места жительства. Во вторник также откроются рестораны, бары и кафе. В Париже и его округе откроются парки. За время эпидемии во Франции умерло более 28 800 человек.
Пассажирам самолетов рекомендуют носить маски и соблюдать дистанцию в один метр
++03.25++
Международная организация гражданской авиации (ICAO) в целях борьбы с пандемией коронавируса рекомендует соблюдать на борту дистанцию в один метр между пассажирами, носить защитные маски и измерять температуру тела. Соответствующие рекомендации ICAO опубликовала в понедельник. Разработаны они совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международной организацией воздушного транспорта (IATA).
Согласно ICAO, пассажиры по прибытию в аэропорт должны иметь при себе справку о состоянии здоровья, там им должны замерять температуру. По окончании полета им снова должны замерять температуру. Организация также рекомендует по возможности избегать физического контакта, например, во время процедуры контроля безопасности, а также использовать электронные, а не бумажные билеты. ICAO советует пассажирам носить защитные маски во время пребывания в аэропорту и в течение всего полета. На борту пассажиры должны как можно меньше покидать свое место, следует избегать образования очередей в туалет. Рекомендации ICAO не являются обязательными.
Политики и ученые призывают к проведению саммита G20
++02.10++
Бывшие высокопоставленные политики, а также эксперты в области здравоохранения и ученые призвали лидеров крупнейших стран мира к скорейшему проведению саммита "большой двадцатки". Пандемия приводит к обнищанию миллионов людей, говорится в письме, которое подписали 225 человек. Среди них - бывший глава МИД Германии Йошка Фишер, экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, бывшие британские премьеры Гордон Браун, Тони Блэр и Джон Мэйджор, экс-генсек ООН Пан Ги Мун. Подписанты призывают мировых лидеров списать долги беднейшим странам, оказать финансовую помощь государствам со слабой системой здравоохранения, а также финансировать создание и распространение вакцины от коронавируса.
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Число новых случаев заражения коронавирусом в Бразилии за прошедшие сутки увеличилось на 11 598 и достигло 526 447 человек, сообщило министерство здравоохранения в понедельник вечером. От последствий заражения вирусом скончались за сутки 623 человека. Всего за время эпидемии в стране умерло 29 937 человек.
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В немецком городе Гёттинген выявлены по меньшей мере 68 новых случаев заражения коронавирусом среди людей, справлявших праздники в семейном кругу. Ожидаются результаты еще ряда тестов. Один инфицированный находится в больнице.
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Граждане Чехии смогут с 15 июня вновь путешествовать по Европе без необходимости сдавать тест на коронавирус по прибытии. Об этом написал в Twitter чешский министр здравоохранения Адам Войтех. В список наиболее эпидемиологически безопасных государств, по версии властей Чехии, попали Германия, Швейцария, Финляндия и страны Балтии. Наиболее опасными с точки зрения коронавируса среди европейских стран признаны Великобритания и Швеция - по возвращении из этих государств по-прежнему необходимо будет сдать тест на SARS-CoV-2.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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