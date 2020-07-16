Хроника пандемии: в Бразилии - более 2 млн инфицированных коронавирусом

Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13,9 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 591 тысячи человек, выздоровели более 8,2 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 17 июля (время московское).

++02.40++

Число заражений коронавирусом в Бразилии, по официальным данным, превысило 2 миллиона случаев.

++02.00++

Стриминговый сервис Netflix с начала пандемии фиксирует рекордный приток новых подписчиков. С апреля по июнь текущего года подписку онлайн-кинотеатра приобрели более 10 млн человек - втрое больше обычных показателей для этого периода.

++01.30++

Власти Алжира планируют принять закон, который защитит местных медиков от "физических и вербальных атак". В последние недели в стране зафиксированы многочисленные нападения на медработников, пытающихся противостоять распространению заражения. В последние дни число новых случаев инфицирования превысило 500 в день, что вынудило власти вновь ввести ограничения в некоторых регионах страны.

++00.50++

Границы США с Мексикой и Канадой по решению американских властей останутся закрытыми еще на месяц - до 20 августа. Об этом объявил министр внутренней безопасности США Чед Вулф, подчеркнув, что закрытие границ замедлило проникновение вируса.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:20 Поделиться В России может закрыться треть благотворительных фондов Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3fNTa К чему на самом деле привел коронавирус: в России может закрыться треть благотворительных фондов