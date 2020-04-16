Хроника пандемии: Берлин планирует дальнейшее снятие ограничений с экономики

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 2 млн человек, скончались свыше 134 тысяч. DW следит за событиями 17 апреля.
Число инфицированных по всему миру коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли свыше 145 тысяч человек. Больше всего жертв - в США, они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. Однако некоторые страны, в том числе Германия, объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных ранее, чтобы предотвратить распространение вируса. DW следит за развитием событий 17 апреля (время московское).
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Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) заявил, что вслед за открытием магазинов площадью до 800 квадратных метров немецкую экономику ждет дальнейшее снятие ограничений - но лишь осторожное и постепенное. "Мы сделаем все, за что можем нести ответственность", - заявил он, подчеркнув, что считает катастрофой сценарий, при котором ограничения придется вводить вновь в случае второй волны заражений.
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Спад мировой экономики в результате пандемии, по оценкам ООН, может привести в этом году к смерти сотен тысяч детей. Почти 369 миллионов детей в 143 странах лишились доступа к еде в школах, миллионам несовершеннолетних грозит нищета.
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Из-за разногласий по вопросу о мерах по борьбе с коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару оправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту. Болсонару ранее выступал против ограничительных мер, преуменьшая опасность COVID-19. Мандетта, напротив, - один из наиболее крупных сторонников социального дистанцирования в Бразилии, он поддерживал губернаторов в их решении закрыть школы и предприятия. Его место займет сторонник главы государства в этом вопросе, онколог Нельсон Тейх.
В ФРГ коэффициент заражения опустился ниже единицы
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Немецкий Институт имени Роберта Коха объявил о том, что коэффициент заражения коронавирусом в Германии удалось снизить ниже единицы. В среду он составлял 0,9, а в четверг даже 0,7. Если этот коэффициент, который обозначается как "R", ниже единицы, это означает, что один носитель вируса может заразить меньше одного человека. И следовательно - число зараженных уменьшается. Целью введенных карантинных ограничений в Германии было уменьшить R до 1,0 и ниже.
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В пятницу через Италию на север проследует колонна из 110 автодомов, в котором в свои страны вернутся 240 жителей Северной Европы, в том числе несколько десятков немцев. Группа европейцев, путешествующих по Южной Европе, отказалась бросать свои трейлеры и возвращаться на родину самолетами и более месяца провела в Греции, живя в своих автодомах. В ночь на пятницу их паромом перевезут в Италию, на пересечение которой им было выдано специальное разрешение.
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В Москве от последствий заражения коронавирусом умерло еще 14 человек, в том числе двое мужчин 29 и 39 лет. Таким образом количество смертей в российской столице от COVID-19 достигло 127 человек.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.
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