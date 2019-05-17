Храм или сквер: кто и как будет проводить опрос в Екатеринбурге

Массовые протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге не прекращаются с 13 мая. Тысячи жителей вышли на улицы, десятки были арестованы. 16 мая Владимир Путин прокомментировал ситуацию и впервые, чтобы решить локальный конфликт, публично предложил провести опрос населения. "Меньшинство должно подчиниться большинству", - резюмировал президент.

Уже через полчаса идею опроса поддержали в администрации Екатеринбурга, а через сутки в город оперативно прилетел глава госкомпании по изучению общественного мнения ВЦИОМ Валерий Федоров. DW выясняла, поможет ли социология снизить протестные настроения в "миллионнике".

Кому доверят опрашивать жителей Екатеринбурга

Пока неизвестно. В своем предложении Владимир Путин не оговорил ни исполнителя, ни формат опроса. Впрочем, в уставе Екатеринбурга есть отдельная статья, которая отчасти регулирует проведение опросов.

По словам мэра города Александра Высокинского, сейчас чиновники работают с социологами, чтобы "определить репрезентативность выборов и наилучшие формы проведения". О каких именно социологах речь, мэр не уточнил. В разговоре с корреспондентом DW глава ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил, что оперативно вылетел в Екатеринбург и готов к работе, но прямой запрос от мэрии к нему пока не поступал.

Всех ли жителей Екатеринбурга спросят

Это возможно, только если провести опрос на избирательных участках. В других формах опроса социологи не смогут учесть мнения каждого жителя города. Число опрошенных также зависит от формы опроса.

Разгон протестной акции в Екатеринбурге, 14 мая 2019 года

"Мы не знаем, будет ли опрос выборочный или сплошной. Между ними - пропасть", - пояснил Валерий Федоров. Если в первом случае достаточно 1200 человек опросить - лично или по телефону, то во втором речь уже идет о десятках тысяч. Есть разница и в сроках, и в стоимости проведения. "Выборочный опрос можно сделать за несколько дней, на сплошной уйдут недели. Например, мы недавно делали сплошной опрос на южных Курильских островах - из 12 тысяч жителей опросили 8. Это дорогое удовольствие". Приблизительную стоимость Федоров назвать отказался, заметив только, что "для немцев, это, безусловно, копейки, но у нас в стране другие цены".

Мэр города озвучивает другую информацию: опрашивать жителей будут на улицах и через сайт мэрии Екатеринбурга. И то, и другое - это нарушение техники опросов, уверен социолог Алексей Титков, эксперт Комитета гражданских инициатив. "Если просто отлавливать прохожих и спрашивать их мнение, то получится смещение выборки. То есть состав людей, которые проходят на улице, не совпадет с составом людей в городе в целом", - говорит Титков. Но даже если соблюдать баланс пола и возраста, искажения могут остаться. Причина в волонтерах, которые проводят опросы на улицах. Для них это разовая акция, и есть риск, что они просто пририсуют нужные цифры или что будут подходить только к людям, которые кажутся им симпатичными.

С голосованием на сайте также есть проблемы, уверен Федоров, так как доступ к интернету в регионах есть лишь у 70% россиян, и в Екатеринбурге эта цифра не сильно отличается от общероссийской.

Наконец, неизвестно, как именно и в чью сторону будут сформулированы вопросы к жителям. " Скажем, если опрос все же закажут ВЦИОМ, то по техническим деталям, например, по подборке респондентов, им можно доверять. Но есть опасение, как и в чью пользу госкомпания будет формулировать вопросы", - говорит эксперт.

"Главное, чтобы страсти утихли"

Так или иначе, результаты опроса, который будет проведен по инициативе президента, будут сравнивать с теми, что уже обнародовал екатеринбургский фонд "Социум". По их данным, против застройки сквера высказались 55 процентов горожан. По словам политолога Евгения Минченко, если результаты нового опроса будут сильно отличаться нынешнего, то это ничего не решит.

Один из вариантов решения проблемы - проводить опрос не сейчас, а на избирательных участках в единый день голосования 8 сентября 2019 года, считает Минченко: "Подобная возможность прописана в уставе Екатеринбурга, есть и международная практика. Это позволило бы снять напряженность".

"Будет опрос или нет, в любом случае сейчас власть будет держать паузу, сколько можно", - уверена директор региональной программы Независимого института социального развития Наталья Зубаревич. По ее словам, в регионе сложилась неудачная ситуация: очень слабое руководство города и региона. Поэтому строительство храма все же заморозят, считает она: "главное, чтобы страсти утихли - а дальше власти будут решать по ситуации".

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