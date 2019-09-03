Хостел в Берлине: платят туристы, деньги получает КНДР

Глинкаштрассе - улица Глинки, названная в честь знаменитого русского композитора - находится в самом центре Берлина, в пешей доступности от Бранденбургских ворот и других достопримечательностей столицы Германии. Неудивительно, что места в хостеле на Глинкаштрассе, который официально называется City Hostel Berlin, всегда активно бронируются. Тем более, что в нем иногда можно снять целую комнату всего за 17 евро - в то время как в среднем номер в берлинском отеле стоит 100 евро за ночь.

Но постояльцы City Hostel - молодежь со всей Европы - ничего не знают об истории хостела, здание которого принадлежит ни много ни мало... Северной Корее! А оператор хостела лишь арендует здание у пхеньянских властей за 38 тысяч евро в месяц. Из-за международных санкций северокорейское посольство давно должно было расторгнуть договор, но пока ситуация не меняется. Деньги за аренду якобы поступают на заблокированный счет - но хостел продолжает работу. Действует ли официальный договор между арендатором и арендодателем, неясно.

Хостел в здании, принадлежащем КНДР: дешево, но с клопами.

Кто-то из постояльцев City Hostel, узнав, кто им владеет, не верит в это. Другие подмечают, что посольство Северной Кореи находится в том же здании - на что указывает сине-красный флаг КНДР и табличка на входе. Большинство гостей признаются, что останавливаются здесь из-за беспрецедентной дешевизны.

Табличка на входе в посольство Северной Кореи

Некоторые из них, узнав, кому принадлежит здание, говорят, что выбрали бы другое место для ночлега, если бы знали об этом заранее. В интернете кто-то пишет, что личность хозяина здания совершенно неважна - в отличие от клопов, которые иногда прыгают по постелям хостела. Но кто-то и задается вопросом, не получается ли так, что City Hostel финансирует власти КНДР.

Вся история с ним довольно странная. Еще во времена ГДР, в 1970-е годы, Северная Корея, тогда братское социалистическое государство, построила в Берлине здание для своего посольства. После объединения Германии представительство КНДР было закрыто. В 2001 году дипотношения между странами были восстановлены, однако в "дежурном" режиме. Политические визиты с обеих сторон практически не наносятся, налаживание контактов крайне затруднено, а собственно посольская работа осуществляется только в небольшой части здания. Поэтому-то другая и сдается под хостел.

Работа хостела - нарушение санкций ООН

У правительства Германии такое положение вещей давно вызывает раздражение. В 2016 году Совбез ООН принял резолюцию, которая запрещает сдавать или брать в аренду недвижимость у Северной Кореи. Есть и соответствующее распоряжение, отданное Евросоюзом - ведь северокорейский режим, не исключено, использует деньги от сдачи в аренду здания под хостел для финансирования своей ядерной программы.

Витрина посольства КНДР в Берлине

По всем возможным каналам власти Германии пытаются сподвигнуть представителей Пхеньяна закрыть хостел. И поначалу даже была надежда на успех - в начале 2018 года посольство КНДР прислало оператору City Hostel Berlin уведомление о расторжении договора и даже иск о выселении. Однако для того, чтобы дело было рассмотрено в суде, КНДР должна предварительно оплатить судебные издержки. Чего она делать явно не собирается. По крайней мере в сентябре 2019 года DW по телефону получила в хостеле заверения, что на начало октября забронировать комнату можно без малейших затруднений.

Критики сложившегося положения полагают, что Пхеньян затягивает дело, чтобы продолжать получать прибыль от сдачи здания в аренду. Один из критиков - Том Шрайбер (Tom Schreiber), депутат берлинского ландтага от района Трептов-Кёпеник. "Совершенно очевидно, что ни арендодатель, ни арендатор не хотят искать решение, и что они в целом из этого извлекают выгоду", - отметил Шрайбер в интервью DW. Депутат за минувшие два года направил два запроса в берлинский Сенат, пытаясь прояснить вопрос. По мнению Шрайбера, так дела обстоять не могут.

Как и с кем в КНДР общается МИД Германии?

А что же федеральное правительство? Представительница немецкого МИДа Мария Адебар (Maria Adebahr) заявляет, что Германия действительно по-прежнему заинтересована в том, чтобы хостел был закрыт. "Мы как внешнеполитическое ведомство оказываем давление, чтобы существующие правовые нормы (санкции ООН. - Ред.) были применены и в этом случае", - поясняет Адебар.

Однако как именно МИД оказывает давление? С кем конкретно общается министерство по этому вопросу? Другими словами - как происходит контакт с Северной Кореей, с полностью закрытой страной? Об этом представительница министерства не хочет рассказывать публично.

Действия северокорейского посольства в Берлине не могут быть исключением из правил. Наоборот - после многомесячного расследования CNN выявила в Мозамбике тайную сеть подставных компаний, которые в числе прочего занимались контрабандой ракет класса "земля-воздух" и радиолокационных установок. Газета The New York Times сообщила, что на территории посольства КНДР в Софии одно из помещений сдается в аренду для проведения различных мероприятий (к примеру, свадеб). В Варшаве, по сообщениям СМИ, по адресу северокорейского посольства зарегистрированы 40 предприятий - а сколько находятся там фактически, неясно.

И это только три примера из целого ряда. Как следует из еще одного журналистского расследования, на сей раз британской The Telegraph, многие из северокорейских посольств сами отвечают за финансирование своей работы за рубежом. Однако ясно одно: любые коммерческие операции такого рода нарушают санкции, введенные ООН против КНДР.

Общественное давление, надеется депутат Том Шрайбер, поможет привлечь внимание в Берлине к этой теме. Он планирует в итоге усадить все заинтересованные стороны за одним столом, чтобы наконец попытаться закрыть вопрос с City Hostel Berlin - который нужно рассматривать и в глобальном контексте. Кто бы мог подумать, что такое может произойти с обычным дешевым хостелом в центре крупного европейского города.

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