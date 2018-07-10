Хорватия на ЧМ-2018: победы в России на фоне скандалов дома

Хорватская сборная сыграет в среду, 11 июля, в полуфинале чемпионата мира по футболу против англичан. После побед подопечных Златко Далича в плей-офф чемпионата мира над Данией и Россией ликовала вся Хорватия. Успехи на ЧМ-2018 - редкая отдушина для хорватов, чей футбол погряз в коррупционных скандалах, а экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего.

Лидерам сборной Хорватии грозит суд

Футболисты из Хорватии оказались в двух шагах от заветной мечты - победы в мировом футбольном первенстве. В то же время местный футбол переживает сейчас не лучшие времена. Буквально за неделю до старта мундиаля за финансовые махинации с трансферами двух основных игроков "шашечных" - Луки Модрича и Деяна Ловрена - был осужден бывший президент загребского футбольного клуба "Динамо" Здравко Мамич, приговоренный к 6,5 годам тюрьмы.

Лука Модрич в суде Осиека

За уклонение от уплаты налогов к различным тюремным срокам были приговорены еще бывший директор клуба и его бухгалтер, а также брат Здравко Мамича - футболист Зоран Мамич. Последний получил 4 года 11 месяцев тюрьмы. Суд установил, что в результате махинаций с трансферами Модрича и Ловрена фигурантами дела были присвоены около 15 млн евро и недоплачено налогов в размере 1,6 млн евро.

Капитану хорватов Модричу, как и Ловрену, тоже грозит судебный процесс. Футболистов обвиняют в мошенничестве, лжесвидетельстве и отмывании денег. Прокуратура восточно-хорватского города Осиек выдвинула против 32-летнего полузащитника сборной Хорватии и мадридского "Реала" Луки Модрича обвинения в даче ложных показаний в ходе судебного процесса по делу Мамича. Такие же обвинения предъявлены и центральному защитнику Деяну Ловрену. Если их вина будет доказана, то футболистам грозит тюремное заключение.

Кредиты в банке ради поездки на ЧМ

Болельщики из Хорватии на ЧМ в России

В России хорватам в ходе турнира нередко задают неудобные вопросы про этот коррупционный скандал, но делают это в основном иностранные журналисты. В самой Хорватии об этой истории предпочитают не говорить до тех пор, пока сборная не вернулась домой. Опьяненные победами своих любимцев болельщики не хотят, чтобы хоть что-то помешало исторической миссии национальной сборной. А критиков они обвиняют в отсутствии патриотизма.

"У меня нет ощущения, что замолчали все критические голоса, но действительно кажется, что национальная истерия выливается через край. Но о спортивных успехах говорят гораздо чаще и зарабатывают на этом деньги именно во время удачного выступления на ЧМ-2018", - говорит Дарио Брентин из Центра исследований Юго-Восточной Европы при Университете Граца. От этого получают выгоду и туристические агентства, и банки. Спрос на туры в Россию во время чемпионата мира по футболу огромен. Но все туры уже раскуплены, несмотря на то, что поездка в Россию болельщикам из Хорватии обходится недешево. Например, путешествие в Сочи на четвертьфинал с Россией стоило 750 евро с человека - примерно средняя месячная зарплата в Хорватии. Те, у кого таких денег нет, берут кредиты, чтобы на месте наблюдать за играми мундиаля.

Число клиентов "Сбербанка" в Загребе, желающих взять кредит, выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. "Большая часть клиентов не говорят о том, зачем берут кредит, другие специально рассказывают, что деньги им нужны, чтобы поехать на чемпионат мира в Россию", - рассказывает Тияна Мамич из "Сбербанка" в Загребе.

Самая спортивная страна в мире

В стране, где молодежь в поисках работы массово уезжает за границу, а недовольство политикой властей растет, футбольный ЧМ - едва ли не единственный повод для радости. "В Хорватии, как и в других республиках бывшей Югославии, спортивные успехи являются неотъемлемой частью национального самосознания. Спорт играет центральную роль для национальной идентичности", - объясняет Дарио Брентин.

В футболе, теннисе, гандболе, водном поло хорваты, как и сербы, уже много лет стабильно демонстрируют большие успехи. Хорватия с ее 4 млн населения, как написала немецкая газета Bild, является самой спортивной страной мира. И это несмотря на то, что спорт здесь не получает систематической поддержки государства.

Что во время ЧМ-2018 происходит в Хорватии

Власти знают, как использовать нынешние настроения народа. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович болеет за сборную прямо на трибуне среди рядовых болельщиков (как в игре с Данией) и, даже оказываясь в VIP-ложе (как в матче с Россией), она предстает в майке национальной сборной. А, например, после победы в 1/8 финала над Данией она зашла в раздевалку поздравить игроков - так же, как это делала канцлер Ангела Меркель на ЧМ-2014 в Бразилии.

Грабар-Китарович празднует выход хорватов в полуфинал ЧМ

При этом, пока в России идет чемпионат мира по футболу, в Хорватии принимаются важные политические решения, вступают в силу спорные законы, проводится пенсионная реформа, которой довольны далеко не все. Все это сейчас остается незамеченным. В данный момент хорватов интересует только предстоящий полуфинал со сборной Англии.

Кажется, что до достижения великой цели - победы на чемпионате мира по футболу - рукой подать. Выиграть наконец золотые медали - вот о чем сейчас мечтает большинство хорватов. Все остальное в данный момент не столь важно. Но когда футбольная сказка закончится, и настанут будни, многие хорваты увидят, как за это время изменилась их страна.

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