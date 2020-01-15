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Хомс

21.01.2019, Syrien, Damaskus: Eine syrische Luftabwehrrakete fliegt am Himmel über Damaskus. Israels Armee hat in einem seltenen Schritt Angriffe auf iranische Ziele im benachbarten Syrien eingeräumt. «Wir haben damit begonnen, Ziele der iranischen Al-Kuds-Brigaden zu attackieren», verkündete die Armee in der Nacht zum Montag den 21.01.2019 auf ihrer offiziellen Twitter-Seite. Laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana wurde das Luftabwehrsystem des Landes gegen den Beschuss aus Israel eingesetzt. Foto: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Дамаск сообщает об атаке Израилем сирийского аэродрома 15.01.2020

Сирийская армия сообщила о ракетном ударе Израиля по аэродрому в провинции Хомс. Ранее Израиль заявлял, что тот используется Ираном для поставок оружия "Хезболлах".
21.12.2019 *** A handout picture released by the official Syrian Arab News Agency (SANA) on December 21, 2019 shows firefighters extinguishing a burning tank following an attack on Syria's Homs Refinery. - The Syrian Ministry of Oil and Mineral Resources announced that simultaneous terrorist attacks targeted three oil installations in Homs governorate, without specifying how they occurred. (Photo by - / various sources / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SANA - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

Беспилотники атаковали нефтегазовые объекты в Сирии 21.12.2019

Атаки дронов нанесли ущерб нефтеперерабатывающиему заводу в городе Хомс, а также двум газоперерабатывающим предприятиям.
Hafen der Kreuzfahrerstadt Tartus oder Tartous, Syrien, Naher Osten, West-Asien, Asien | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Россия объявила о многомиллионных инвестициях в восстановление Сирии 17.12.2019

Россия инвестирует в модернизацию сирийского порта Тартус полмиллиарда долларов, а в химкомбинат в Хомсе - 200 млн. 100 тысяч тонн зерна будет выделено Сирии в качестве гуманитарной помощи.
Pjotr Chomskij, der von der russ. Justiz wegen Mitnahme des Kindes zu Protesten in Moskau in August 2019 angeklagt wurde . Autor - E.Barysheva, DW-Mitarbeiterin. Frau Barysheva hat alle Rechte für das Bild der DW zur Verfügung gestellt.

Мосгорсуд не стал лишать семью Хомских родительских прав из-за протестов 16.10.2019

Елену и Петра Хомских хотели лишить родительских прав из-за участия в акции протеста 3 августа. Никулинский суд отказал прокуратуре в иске. Мосгорсуд признал законным отказ лишать супругов родительских прав.
1. Olga und Dmitrij, die könnten aufgrund von Protesten in Moskau die elterlichen Rechte verlieren. Vor Untersuchungsausschuss, Moskau

Прокуратура оспорила отказ суда лишить семью Проказовых родительских прав 17.09.2019

Суд отклонил первый иск прокуратуры о лишении родительских прав семьи Проказовых, которые пришли на акцию протеста 27 июля в Москве с ребенком. Прокуратура обжаловала это решение.
Pjotr Chomskij, der von der russ. Justiz wegen Mitnahme des Kindes zu Protesten in Moskau in August 2019 angeklagt wurde . Autor - E.Barysheva, DW-Mitarbeiterin. Frau Barysheva hat alle Rechte für das Bild der DW zur Verfügung gestellt.

Суд отказался лишать семью Хомских родительских прав из-за протестов 02.09.2019

Суд в Москве отказал прокуратуре в иске против Елены и Петра Хомских, которых хотели лишить родительских прав из-за участия в акции протеста 3 августа.
An Israeli F-15 I fighter jet launches anti-missile flares during an air show at the graduation ceremony of Israeli pilots at the Hatzerim air force base in the Negev desert, near the southern Israeli city of Beersheva, on December 27, 2012. AFP PHOTO / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

Израиль вновь нанес удар по Сирии 03.06.2019

За последние 24 часа Израиль нанес уже второй ракетный удар по Сирии - на этот раз целью стал военный аэродром в провинции Хомс. Погиб один военнослужащий.
Nicht verifizierbar: Screenshot Twitter Explosion Syrien Hama Quelle: https://twitter.com/wikileaks/status/990732987972182016 30.04.2018 01:58

В Сирии обстреляли базы правительственных войск 30.04.2018

Военные базы в различных районах Сирии подверглись ракетным ударам. Погибли и ранены десятки человек. Сирийские СМИ сообщают, что за нападениями могут стоять вооруженные силы Израиля.

April 2, 2017 - Hatzor Airbase, Israel - An F-16 fighter jet flies over the Hatzor Airbase. The Israeli Air Force ceremoniously marked the operational integration of David's Sling Air Defense System developed under supervision of Israel's Defense Ministry and the US Missile Defense Agency by Israels Rafael and US Raytheon. Davids Sling, a missile defense system capable of defending against large caliber rockets, short range ballistic missiles, guided projectiles, cruise missiles, aircraft and drones with ranges between 65 and 125 miles able to destroy incoming threats over enemy territory, takes it place between the Arrow 3 missile batteries and Iron Dome |

Израильский удар по аэродрому в Сирии был согласован с Трампом 18.04.2018

Израильский удар по авиабазе в сирийской провинции Хомс был нанесен 9 апреля. В результате был уничтожен иранский комплекс ПВО.
Bildnummer: 58875222 Datum: 28.11.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 28, 2012. The offices of the Russian Ministry of Defense at Znamenka Street in central Moscow. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Politik Gesellschaft Verteidigungsministerium Russland xdp x0x 2012 quer 58875222 Date 28 11 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia November 28 2012 The Offices of The Russian Ministry of Defense AT Street in Central Moscow PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY politics Society Ministry of Defence Russia XDP x0x 2012 horizontal

Москва и Дамаск обвинили Израиль в нанесении удара по сирийской авиабазе 09.04.2018

Авианалет на военный аэродром Т-4 совершен двумя израильскими самолетами с территории Ливана, заявило Минобороны РФ. С похожим заявлением выступила армия Сирии.
27.12.2017*****An Israeli Air Force F-35 Lightning II fighter jet performs during an air show at the graduation ceremony of Israeli air force pilots at the Hatzerim Israeli Air Force base in the Negev desert, near the southern Israeli city of Beer Sheva, on December 27, 2017. / AFP PHOTO / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

Израиль отказался комментировать авианалет на сирийскую авиабазу 09.04.2018

В израильской армии заявили, что не дают комментариев в отношении возможной причастности к воздушному удару по военному аэродрому в провинции Хомс.
26.09.2017 +++ This frame grab from video released on May 26, 2017 and provided by the government-controlled Syrian Central Military Media, shows Syrian forces fires their weapons at Islamic State position, in Homs provence, Syria. Arabic reads, Central Military Media, Homs, Syria. As the noose tightens on Islamic State militants in Syria, the United States and the coalition it leads will face a choice with no great options: it will be difficult to defeat the militants without cooperating with the internationally ostracized government of President Bashar Assad _ but doing so might be seen as legitimizing his continued rule. (Syrian Central Military Media, via AP) |

В Сирии от рук боевиков ИГ погибли 58 военнослужащих правительственных сил 29.09.2017

Боестолкновения ИГ и правительственных сил Дамаска развернулись близ города Сухны в провинции Хомс, который сирийская армия взяла под контроль в начале августа.
A picture taken on September 30, 2015 shows damaged buildings and a minaret in the central Syrian town of Talbisseh in the Homs province. Russian warplanes carried out air strikes in three Syrian provinces, including Homs, along with regime aircraft on September 30, according to a Syrian security source. Earlier in the day, the Syrian Observatory for Human Rights, a Britain-based monitor, reported at least 27 civilians had been killed in air strikes in the Homs province, adding that the strikes hit Rastan, Talbisseh and Zaafarani. The other Syrian security source said the Russian strikes had hit Rastan and Talbisseh in the province of Homs. AFP PHOTO / MAHMOUD TAHA (Photo credit should read MAHMOUD TAHA/AFP/Getty Images)

Россия объявила о создании третьей зоны деэскалации севернее Хомса 03.08.2017

В третью зону деэскалации в Сирии вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек. Она создана в провинции Хомс, севернее одноименного города, заявили в российском министерстве обороны.
A boy rides a bus to evacuate the besieged Waer district in the central Syrian city of Homs, after an agreement was reached between rebels and Syria's army, March 18, 2017. REUTERS/Omar Sanadiki

Последняя группа сирийских оппозиционеров покидает Хомс 20.05.2017

Сирийская оппозиция эвакуируется из Хомса. В общей сложности к моменту окончания операции район Эль-Ваер покинут около 20 тысяч человек.Многие из повстанцев отправляются в провинцию Идлиб.

Спокойная ночь в Сирии: вступил в силу меморандум о деэcкалации (06.05.2017) 06.05.2017

6 мая в полночь вступил в силу режим прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, впервые после длительных боев ночь в Сирии была спокойной.

ASTANA, KAZAKHSTAN - FEBRUARY 16: Representatives and delegation take part in the third session of Syria peace talks in Astana, Kazakhstan on February 16, 2017. Aliia Raimbekova / Anadolu Agency |

Сирийская оппозиция приостановила участие в переговорах в Астане 03.05.2017

Делегация сирийской оппозиции отказалась участвовать в очередном раунде межсирийских переговоров в Астане. Свое решение она обосновала продолжающимися бомбардировками мирного населения в Сирии.
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