Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Сирийская армия сообщила о ракетном ударе Израиля по аэродрому в провинции Хомс. Ранее Израиль заявлял, что тот используется Ираном для поставок оружия "Хезболлах".
Атаки дронов нанесли ущерб нефтеперерабатывающиему заводу в городе Хомс, а также двум газоперерабатывающим предприятиям.
Россия инвестирует в модернизацию сирийского порта Тартус полмиллиарда долларов, а в химкомбинат в Хомсе - 200 млн. 100 тысяч тонн зерна будет выделено Сирии в качестве гуманитарной помощи.
Елену и Петра Хомских хотели лишить родительских прав из-за участия в акции протеста 3 августа. Никулинский суд отказал прокуратуре в иске. Мосгорсуд признал законным отказ лишать супругов родительских прав.
Суд отклонил первый иск прокуратуры о лишении родительских прав семьи Проказовых, которые пришли на акцию протеста 27 июля в Москве с ребенком. Прокуратура обжаловала это решение.
Суд в Москве отказал прокуратуре в иске против Елены и Петра Хомских, которых хотели лишить родительских прав из-за участия в акции протеста 3 августа.
За последние 24 часа Израиль нанес уже второй ракетный удар по Сирии - на этот раз целью стал военный аэродром в провинции Хомс. Погиб один военнослужащий.
Военные базы в различных районах Сирии подверглись ракетным ударам. Погибли и ранены десятки человек. Сирийские СМИ сообщают, что за нападениями могут стоять вооруженные силы Израиля.
Израильский удар по авиабазе в сирийской провинции Хомс был нанесен 9 апреля. В результате был уничтожен иранский комплекс ПВО.
Авианалет на военный аэродром Т-4 совершен двумя израильскими самолетами с территории Ливана, заявило Минобороны РФ. С похожим заявлением выступила армия Сирии.
В израильской армии заявили, что не дают комментариев в отношении возможной причастности к воздушному удару по военному аэродрому в провинции Хомс.
Боестолкновения ИГ и правительственных сил Дамаска развернулись близ города Сухны в провинции Хомс, который сирийская армия взяла под контроль в начале августа.
В третью зону деэскалации в Сирии вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек. Она создана в провинции Хомс, севернее одноименного города, заявили в российском министерстве обороны.
Сирийская оппозиция эвакуируется из Хомса. В общей сложности к моменту окончания операции район Эль-Ваер покинут около 20 тысяч человек.Многие из повстанцев отправляются в провинцию Идлиб.
6 мая в полночь вступил в силу режим прекращения огня в зонах деэскалации в Сирии. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, впервые после длительных боев ночь в Сирии была спокойной.
Делегация сирийской оппозиции отказалась участвовать в очередном раунде межсирийских переговоров в Астане. Свое решение она обосновала продолжающимися бомбардировками мирного населения в Сирии.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact