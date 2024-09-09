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Холли Янг

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Холли Янг: избранные публикации

Мертвая рыба в Одере

Спасет ли Польша реку Одер от цветения токсичных водорослей?

Через два года после массовой гибели рыбы в Одере Польша снова борется с ее причиной - цветением водорослей.
Природа и окружающая среда9 сентября 2024 г.
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