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Холли Янг
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Холли Янг: избранные публикации
Спасет ли Польша реку Одер от цветения токсичных водорослей?
Через два года после массовой гибели рыбы в Одере Польша снова борется с ее причиной - цветением водорослей.
Природа и окружающая среда
09.09.2024
9 сентября 2024 г.
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