Ходорковский создал группу поддержки гражданского общества в России

Опальный российский олигарх и оппозиционный политик Михаил Ходорковский объявил о создании Рабочей группы поддержки гражданского общества в России. Соответствующее видеообращение опубликовано в четверг, 15 августа, на странице Ходорковского в Facebook.

Объясняя свое решение, политик отметил, что российскому гражданскому обществу предстоит длительная борьба "за свои права, за чувство собственного достоинства, за возможность чувствовать себя хозяином своего города, хозяином своей страны". И эта борьба не будет безопасной, поскольку "захватившая власть группировка просто так не уйдет", а, значит, продолжатся произвол, нарушения закона и издевательства над гражданами. "В этой ситуации огромное значение приобретает помощь и участие со стороны сил, находящихся вне сферы контроля российских властей", - уверен Ходорковский.

Создаваемая им рабочая группа видит своей основной задачей реализацию мер "по поддержке гражданского общества в борьбе за сменяемость власти, честные выборы, освобождение политических заключенных и свободу слова". Группа намерена заняться решением нескольких основных задач.

Поддержка акций и "список Шевченко"

Во-первых, речь идет об экспертизе и возможной поддержке политических инициатив российских граждан в сфере конституционных акций прямого действия, к которым Ходорковский отнес "митинги, шествия пикеты, забастовки".

Во-вторых, составление "списка Шевченко" (по имени активистки "Открытой России", ставшей первой в стране обвиняемой по делу об участии в деятельности нежелательной в РФ организации. - Ред.), куда будут вноситься лица, виновные в организации и участии в политических репрессиях.

По словам Ходорковского, сегодня судьи, прокуроры, следователи и полицейские еще спокойно принимают участие в политических репрессиях, будучи почти уверенными в своей безнаказанности. "Эти люди нарушают права человека. Пусть каждый из них понимает, что ответственность - это не абстрактное понятие, а весьма конкретное, грамотно оформленное и подкрепленное доказательствами обвинительное заключение, которое просто ждет своего часа и обязательно дождется", - отметил политик. Ходорковский считает, что данные лиц, ответственных за политические репрессии, должны быть переданы в заинтересованные правовые инстанции для начала судебного и иных легальных форм их преследования.

В-третьих, это составление списка лиц, вынужденных покинуть Россию из-за преследований за правовые и политические действия, и "оказание им правовой поддержки".

Наконец, группа намерена тесно работать с "зарубежными политическими лидерами и представителями глобального бизнеса" с целью создать в этой среде "атмосферу нетерпимости к нарушениям прав российских граждан и предотвращения участия международных институций или компаний в таких нарушениях".

Публично и открыто

Ходорковский также заявил, что группа открыта для сотрудничества, а все ее шаги будут публичными и открытыми. При этом она намерена "закрывать сведения о людях и обстоятельствах, способных подставить под удар режима российских политических активистов".

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