Хиллари Клинтон - американский политик, член Демократической партии США.

Хиллари Клинтон - американский политик, член Демократической партии США. Родилась 26 октября 1947 года. Училась на юридическом факультете Йельского университета, в 1973 году получила степень доктора права. В университете познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном, они поженились в 1975 году. С 1993 по 2001 года Клинтон была первой леди США, с 2001 по 2009 сенатором от штата Нью-Йорк, с 2009 по 2013 - Государственным секретарем США. Она участвовала в президентских выборах 2016 года и проиграла кандидату от республиканцев Дональду Трампу. С именем Хиллари Клинтон связан скандал о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. По данным американских властей, российские хакеры летом 2016 года взломали сайт Национального комитета Демократической партии США. Позже на портале Wikileaks были опубликованы 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов.