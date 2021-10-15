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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон - американский политик, член Демократической партии США.

Хиллари Клинтон - американский политик, член Демократической партии США. Родилась 26 октября 1947 года. Училась на юридическом факультете Йельского университета, в 1973 году получила степень доктора права. В университете познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном, они поженились в 1975 году. С 1993 по 2001 года Клинтон была первой леди США, с 2001 по 2009 сенатором от штата Нью-Йорк, с 2009 по 2013 - Государственным секретарем США. Она участвовала в президентских выборах 2016 года и проиграла кандидату от республиканцев Дональду Трампу. С именем Хиллари Клинтон связан скандал о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. По данным американских властей, российские хакеры летом 2016 года взломали сайт Национального комитета Демократической партии США. Позже на портале Wikileaks были опубликованы 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов.

This combination photo shows former secretary of state Hillary Clinton at the premiere of the Hulu documentary Hillary in New York on March 4, 2020, left, and a portrait of author Louise Penny. Clinton is teaming up with Penny on the novel “State of Terror,” out Oct. 12, 2021. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, left, and Jean-Francois Bérubé via AP)

Дебютный триллер Хиллари Клинтон, или Почему экс-политики пишут романы 15.10.2021

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон опубликовала роман-триллер. На писательском поприще пробуют себя многие бывшие политики. Что побуждает их к этому?
U.S. President Donald Trump poses atop the Truman Balcony of the White House after taking off his protective face mask as he returns from being hospitalized at Walter Reed Medical Center for coronavirus disease (COVID-19) treatment, in Washington, U.S. October 5, 2020. REUTERS/Erin Scott

Трамп приказал рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве в выборы 07.10.2020

Трамп назвал историю с предполагаемым российским вмешательством в выборы президента США "величайшим политическим преступлением в американской истории".

Выборы в США: Дональд Трамп теряет поддержку избирателей в Аризоне (22.07.2020) 22.07.2020

На выборах в 2016 году Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон в том числе в штате Аризона на юго-западе США. Но на фоне коронавируса от президента США отворачиваются даже те, кто традиционно голосовал за республиканцев.
07.08.2009 WASHINGTON - AUGUST 07: The U.S. flag flies in front of the West Pediment of the Supreme Court building on August 7, 2009 in Washington, DC. Judge Sonia Sotomayor will be sworn in as the 111th justice of the Supreme Court on Saturday. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Верховный суд США заблокировал доступ к секретной части доклада Мюллера 20.05.2020

Демократы в Конгрессе пытаются получить доступ к конфиденциальной информации из доклада о вмешательстве России в выборы. Однако Верховный суд заблокировал уже полученное ими разрешение Апелляционного суда.
FILE - In this Sept. 26, 2016 file photo, then Republican presidential candidate Donald Trump, left, stands with then Democratic presidential candidate Hillary Clinton before the first presidential debate at Hofstra University in Hempstead, N.Y. Gearing up to take on Democratic front-runner Joe Biden, President Donald Trump sees echoes of his original political foe, Hillary Clinton. (AP Photo/ Evan Vucci) |

Минюст США начал публикацию документов о возможных связях Трампа с РФ 03.11.2019

Трамп неоднократно в частном порядке обсуждал со своими подчиненными, как получить доступ к украденной электронной переписке Хиллари Клинтон, следует из опубликованных документов.
07.11.2018, USA, Honolulu: Tulsi Gabbard, Kongressabgeordnete der Demokraten aus Hawaii, begrüßt Unterstützer in Honolulu. Gabbard hat angekündigt, dass sie 2020 für das Amt des Präsidenten kandidieren wird. Die 37-jährige Gabbard sagte in einem CNN-Interview, das Samstagabend ausgestrahlt werden soll, dass sie ihre Kandidatur innerhalb der Woche offiziell bekannt geben werde. Foto: Marco Garcia/FR132414 AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Клинтон обвинила политика от демократов в связях с Москвой 19.10.2019

Кремль стремится с помощью одного из участников праймериз Демократической партии добиться переизбрания Дональда Трампа в 2020 году, заявила Хиллари Клинтон.
October 28, 2016*** U.S. Democratic presidential nominee Hillary Clinton holds an unscheduled news conference to talk about FBI inquiries into her emails after a campaign rally in Des Moines, Iowa, U.S. October 28, 2016. REUTERS/Brian Snyder

Белый дом углубляет расследование электронной переписки Клинтон 29.09.2019

Госдеп США связался с 130 адресатами электронной переписки Хиллари Клинтон. По словам представителя ведомства, дело "не политическое".
WASHINGTON, DC - JULY 24: Former Special Counsel Robert Mueller makes an opening statement before testifying to the House Judiciary Committee about his report on Russian interference in the 2016 presidential election in the Rayburn House Office Building July 24, 2019 in Washington, DC. Mueller, along with former Deputy Special Counsel Aaron Zebley, will later testify before the House Intelligence Committee in back-to-back hearings on Capitol Hill. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Роберт Мюллер сообщил о случаях поддержки Россией Хиллари Клинтон 25.07.2019

По словам экс-спецпрокурора по России Роберта Мюллера, в ходе расследования о возможных связях Трампа с Кремлем его команда обнаружила также случаи поддержки РФ в соцсетях Хиллари Клинтон.
ARCHIV - Die US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton (Demokraten, r) spricht am 09.11.2016 in New York (USA. Im Hintergrund steht ihr Ehemann, der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. (zum dpa Themenpaket Ein Jahr nach den Präsidentschafts-Wahlen in den USA vom 05.11.2017) Foto: Olivier Douliery / Pool/ABACA POOL/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Хиллари Клинтон не будет баллотироваться в президенты США в 2020 году 05.03.2019

Экс-госсекретарь США Клинтон обещала, что будет и впредь бороться за свои идеи, но не станет выдвигаться на пост главы государства.

Michael Cohen, the former personal attorney of U.S. President Donald Trump, is sworn to testify before a House Committee on Oversight and Reform hearing on Capitol Hill in Washington, U.S., February 27, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst

Экс-адвокат Дональда Трампа обвинил его во лжи и мошенничестве 27.02.2019

Президент США заранее знал о том, что WikiLeaks опубликует компромат на Хиллари Клинтон, заявил Майкл Коэн. Выступая в Конгрессе, Коэн привел факты лжи Дональда Трампа.
December 11, 2018 - Washington, District of Columbia, United States - ROGER STONE looks on from the audience as the CEO of Google, SUNDAR PICHAI, testifies before the House Judiciary Committee on Transparency & Accountability and Examining Google and its Data Collection, Use and Filtering Practices |

Спецпрокурор США обнаружил переписку экс-советника Трампа с Wikileaks 16.02.2019

Спецпрокурор США впервые заявил о наличии доказательств прямых контактов Роджера Стоуна с Wikileaks, выложившим в интернет переписку соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.
Former U.S. presidential candidate Hillary Clinton speaks during the 18th World Knowledge Forum in Seoul, South Korea, October 18, 2017. Yonhap via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA

Хиллари Клинтон посоветовала ЕС ограничить иммиграцию 23.11.2018

Европа должна решить проблему миграции, которая привела к росту правого популизма, а также внесла вклад в избрание Дональда Трампа и решение о "Брекзите", заявила Клинтон в интервью The Guardian.
U.S. Attorney General Jeff Sessions speaks at a news conference with FBI Director Christopher Wray (L) on the arrest of Cesar Sayoc on charges of sending at least a dozen parcel bombs to Democratic politicians and high-profile critics of President Trump,

Подозреваемому в рассылке бомб в США предъявлены обвинения 26.10.2018

Сесара С. вскоре после задержания обвинили в пяти уголовных преступлениях. Ему грозит лишение свободы сроком до 58 лет.
Visitors cheer with beers during the opening day of the 185th Oktoberfest in Munich, Germany September 22, 2018. REUTERS/Michael Dalder

В 2018 году Октоберфест принял более 6 миллионов гостей 07.10.2018

В Мюнхене завершается 185-й традиционный праздник пива. Посетители, в числе которых - Билл и Хиллари Клинтон, выпили около 7,5 млн литров пива. Полиция зарегистрировала снижение правонарушений.
Bildunterschrift:A view of Facebook's 'Like' button May 10, 2012 in Washington, DC. Social-networking giant Facebook will go public on the NASDAQ May 18 with its initial public offering, trading under the symbol FB, in an effort to raise $10.6 billion. (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/GettyImages)

Facebook сократит рекламу в поддержку Трампа на выборах 2020 года 21.09.2018

Соцсеть не откажется от технической поддержки избирательных штабов на президентских выборах. Связанные с Трампом организации являлись крупнейшим политическим рекламодателем Facebook с осени 2014 по июль 2018 года.
FILE PHOTO: Former Trump campaign manager Paul Manafort departs from U.S. District Court in Washington, U.S., February 28, 2018. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Манафорт согласен сотрудничать со спецпрокурором по России 15.09.2018

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа может обладать опасной для президента информацией, пишут американские СМИ. Манафорт также согласился признать себя виновным в сговоре против США.
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