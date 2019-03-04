 Хиллари Клинтон не будет баллотироваться в президенты США в 2020 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Хиллари Клинтон не будет баллотироваться в президенты США в 2020 году

Экс-госсекретарь США Клинтон обещала, что будет и впредь бороться за свои идеи, но не станет выдвигаться на пост главы государства.

Хиллари Клинтон, 2016 год

Хиллари Клинтон, 2016 год

Хиллари Клинтон исключила выдвижение своей кандидатуры на выборах президента США в 2020 году. "Я не буду баллотироваться, но буду и впредь работать, говорить и бороться за то, во что я верю", - сказала экс-госсекретарь США в интервью нью-йоркскому телеканалу News 12 вечером в понедельник, 4 марта.

Контекст

Хотя на выборах президента США победил Дональд Трамп, за его соперницу Хиллари Клинтон проголосовали более чем на 1 миллион избирателей больше. Миллиардер смог победить из-за непрямой системы выборов. (16.11.2016)

Политики ФРГ надеются на победу кандидата демократов на выборах президента США и почти единодушно резко критикуют Дональда Трампа. Есть только одно исключение - бывший канцлер Герхард Шрёдер. (03.11.2016)

Клинтон, дважды проигравшая битву за президентский пост - в 2008 году Бараку Обаме и в 2016 году Дональду Трампу, обещала и впредь высказываться по злободневным политическим вопросам. "То, что постановлено на карту в нашей стране, те вещи, которые сейчас происходят, вызывают у меня глубочайшее беспокойство", - сказала она.

Клинтон сообщила, что она уже встретилась с отдельными претендентами на пост президента США от Демократической партии, чтобы проконсультировать их. Это сенаторы Берни Сандерс, Камала Харрис, Эми Клобучар и Элизабет Уоррен, а также бывший министр жилищного строительства Джулиан Кастро. Согласно CNN, Клинтон также встречалась с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, который пока не объявил о своих президентских амбициях, но считается одним из возможных кандидатов.

Хиллари Клинтон уклончиво ответила на вопрос о том, хотела бы она бороться за другой государственный пост, кроме президентского. "Я не думаю, но мне нравится жить в Нью-Йорке, и я очень благодарна за возможность быть сенатором на протяжении восьми лет и сотрудничать с людьми со всего нашего штата", - сказала она.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Ангела Меркель (Angela Merkel)

    Самые влиятельные женщины-политики

    Ангела Меркель

    Ангела Меркель (Angela Merkel) была избрана на пост федерального канцлера в 2005 году. Это первая женщина-канцлер в истории Германии. В 2015 году журналы The New York Times, Тime и Financial Times назвали Ангелу Меркель человеком года. Кроме того, канцлер многократно возглавляла список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.

  • Шейх Хасина Вазед

    Самые влиятельные женщины-политики

    Шейх Хасина Вазед

    Из-за ее оппозиционных взглядов в 2004 году на Шейх Хасину Вазед было совершено покушение, в 2007 году ее попытались арестовать. Политик сумела бежать в США и вернулась на родину только в 2008 году. Спустя месяц она одержала победу на парламентских выборах и стала премьер-министром Бангладеш.

  • Тереза Мэй

    Самые влиятельные женщины-политики

    Тереза Мэй

    Тереза Мэй - вторая женщина в истории, которая стала премьер-министром Великобритании. Ее часто называют "новой железной леди" и сравнивают с Маргарет Тэтчер и канцлером Германии. Мэй заняла пост главы британского правительства в непростое время для страны - сразу после проведения референдума по Brexit.

  • Колинда Грабар-Китарович

    Самые влиятельные женщины-политики

    Колинда Грабар-Китарович

    До того, как стать первой женщиной-президентом в истории Хорватии, Колинда Грабар-Китарович была помощником Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, а до этого - министром иностранных дел Хорватии. Грабар-Китарович замужем и воспитывает двоих детей - Луку и Катарину.

  • Цай Инвэнь

    Самые влиятельные женщины-политики

    Цай Инвэнь

    В январе 2016 года Цай Инвэнь стала первой женщиной-президентом Тайваня. Глава Демократической прогрессивной партии (ДПП) выступает против сближения с Китайской Народной Республикой.

  • Даля Грибаускайте

    Самые влиятельные женщины-политики

    Даля Грибаускайте

    Даля Грибаускайте стала президентом Литвы после выборов с рекордно высокой явкой в 2009 году. В 2014 году ее переизбрали на второй срок. Эта леди действительно "железная": у Грибаускайте - черный пояс карате. Она владеет пятью языками.

  • Элен Джонсон-Серлиф

    Самые влиятельные женщины-политики

    Элен Джонсон-Серлиф

    Недавно Элен Джонсон-Серлиф исполнилось 78 лет, она занимает пост президента Либерии с 2006 года. В 2011 году получила Нобелевскую премию мира за активную борьбу за безопасность и права женщин. Джонсон-Серлиф - первая женщина-президент африканской страны.

  • Эрна Сульберг

    Самые влиятельные женщины-политики

    Эрна Сульберг

    Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг с детства страдает от дислексии. Несмотря на проблемы, связанные с письменной речью, она получила диплом социолога и политолога в Бергенском университете. Сульберг выступила за изменение политики по отношению к мигрантам, в частности, получение статуса беженца.

  • Пак Кын Хе

    Самые влиятельные женщины-политики

    Пак Кын Хе

    В 2013 году журнал Forbes назвал Пак Кын Хе одной из самых влиятельных женщин мира. В 64 года она стала первой женщиной-президентом в истории Корейской Республики, продолжив, таким образом, дело своего отца. Но в декабре 2016 года ее полномочия были приостановлены в связи с процедурой импичмента. В результате политического скандала рейтинг Пак Кын Хе упал до 5 %. Так проходит мирская слава...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:44

Клинтон назвала причины поражения на выборах президента США

 

Контекст

Самые влиятельные женщины-политики

Наш выбор: женщины, которые управляют государствами. (08.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Клинтон назвала причины поражения на выборах президента США  

Падения и взлеты самой грязной предвыборной кампании в США - DW Новости  

ФБР закрыло дело против Хиллари Клинтон  

Также по теме

USA Washington - Michael Cohen vor Aussage

Экс-адвокат Дональда Трампа обвинил его во лжи и мошенничестве 27.02.2019

Президент США заранее знал о том, что WikiLeaks опубликует компромат на Хиллари Клинтон, заявил Майкл Коэн. Выступая в Конгрессе, Коэн привел факты лжи Дональда Трампа.

Buchvorstellung Unsere Revolution von Bernie Sanders

Сенатор Сандерс вновь поборется за пост президента США 19.02.2019

Берни Сандерс - единственный в США сенатор, придерживающийся принципов демократического социализма. Объявляя о своих планах на 2020 год, 77-летний политик назвал Трампа "позором для страны" и "патологическим лгуном".

Vietnam Hanoi Donald Trump

Палата представителей США расследует препятствие правосудию со стороны Трампа 03.03.2019

Демократы готовятся убедить американскую общественность в необходимости импичмента президенту США Дональду Трампу, заявил глава юридического комитета Палаты представителей.

Реклама

Самые читаемые

Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм  

Мировой рынок сжиженного газа: проснувшийся гигант  

Совет Европы обеспокоен ситуацией с нетерпимостью в России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно