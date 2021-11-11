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Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.
Германия - в числе стран, которые хотят получить финансовую помощь из фонда солидарности ЕС на восстановление после наводнения, пишут газеты группы Funke. Однако в этом фонде не хватает средств.
Белорусские медики, которые участвовали в протестах и попали из-за этого под репрессии, теперь могут продолжать работу на онлайн платформе "е-здоровье". Подробнее - у DW.
Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
"Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", - заявил Навальный, узнавший о присуждении ему премии Сахарова от адвоката.
Массовый экспорт "Спутника V" должен был прославить российскую науку и фармацевтику. Но к середине октября Россия поставила лишь 8% обещанных доз. В результате жители многих стран прививаются китайской альтернативой.
Любовь Соболь внесли в базу розыска МВД России. Ранее она стала фигуранткой дела о создании "экстремистского сообщества" против Навального и его соратников.
По информации западных СМИ, более 60 стран, сделав заказ вакцины "Спутник V" у России на миллиард доз вакцины, получили гораздо меньше этого количества.
Правозащитники требуют отказаться от претензий к логотипу - двуглавому орлу с кандалами и дубинкой. В Минюсте считают, что он показывает Россию государством, "основной целью которого являются обвинения и наказания".
Адвокат экс-директора ФБК сообщил о соединении дел об отмывании денег сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией и финансировании экстремизма отдельными участниками ФБК.
По оценкам ЮНИСЕФ, до конца года от сильного недоедания могут умереть до миллиона афганских детей. Особенно бедственная ситуация сложилась в сельских районах страны.
Премию "Рыцарь свободы" фонд имени Казимира Пулаского присудил Навальному за его "выдающиеся усилия по продвижению демократических ценностей в России". Оппозиционер находится в заключении, награду примут его соратники.
Леонид Волков внесен в базу розыска МВД России. Ранее СКР возбудил дело о создании "экстремистского сообщества" против Навального и его соратников.
Следственный комитет России считает Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова руководителями "экстремистского сообщества", а основных соратников оппозиционера - его участниками.
В Стокгольме, как и в прошлом году, отменили торжественную церемонию вручения Нобелевских премий. В Фонде Нобеля сообщили о "неопределенности" в связи с пандемией.
В списке ресурсов, которые подлежат блокировке, страницы с материалами ФБК в соцсетях и сайты отдельных проектов сторонников Алексея Навального, сообщает проект "Сетевые свободы".
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