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Хедж-фонд

sikhanouskayaBerlin1.JPG - Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja (Mitte) mit dem Kuratoriumsvorsitzender der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung Peer Steinbrück (rechts) in Berlin am 10.11.2021 Nikita Batalov

От борьбы с диктатурой до феминизма: как Тихановская сорвала овации на лекции в Берлине 11.11.2021

Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.
Helfer bilden eine Kette vor der WG in Mayschoß_2_Foto-Cornelia Ganitta

Сумма ущерба от наводнения в Германии превысила 29 млрд евро 07.11.2021

Германия - в числе стран, которые хотят получить финансовую помощь из фонда солидарности ЕС на восстановление после наводнения, пишут газеты группы Funke. Однако в этом фонде не хватает средств.
Ausstellung über COVID-19 in Minsk, Belarus Copyright: A. Piletski/Tut.by

Белорусы о "е-здоровье". Как помогают репрессированным врачам? 03.11.2021

Белорусские медики, которые участвовали в протестах и попали из-за этого под репрессии, теперь могут продолжать работу на онлайн платформе "е-здоровье". Подробнее - у DW.
14.10.2020, Kirgistan, Bishkek: Die Demonstranten schwenken der kirgisischen Fahnen, während sie auf die Rede des kirgisischen Premierministers Schaparow vor dem Regierungsgebäude warten. In Kirgistan ist nach massiven Protesten der Oppositionelle Schaparow vom Parlament als neuer Regierungschef bestätigt worden. Foto: Vladimir Voronin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кыргызстан: хрупкая демократия в Центральной Азии - репортаж DW 03.11.2021

Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Навальный посвятил премию Сахарова борцам с коррупцией 21.10.2021

"Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", - заявил Навальный, узнавший о присуждении ему премии Сахарова от адвоката.

Residents stand behind a strip of tape serving as a barrier as they gather outside a vaccination center looking to be inoculated with a second dose of the Sputnik V COVID-19 vaccine, in Caracas, Venezuela, Thursday, Sept. 16, 2021. The Venezuelan government is beginning rollouts of second doses following months of delays. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Почему Россия задерживает поставки "Спутника V" за рубеж 21.10.2021

Массовый экспорт "Спутника V" должен был прославить российскую науку и фармацевтику. Но к середине октября Россия поставила лишь 8% обещанных доз. В результате жители многих стран прививаются китайской альтернативой.
03.08.2021 Russian opposition activist Lyubov Sobol, a lawyer at Alexei Navalny's Anti-Corruption Foundation (FBK, included by the Ministry of Justice in the list of foreign agents), is seen outside Moscow's Preobrazhensky District Court before the sentencing hearing in her public health safety violation case, in Moscow, Russia. She has been charged with violation of sanitary and epidemiological standards during pro-Navalny protests last winter. She faces 2 years of curbs on her personal freedoms if found guilty. Maksim Blinov / Sputnik

Экс-юристка ФБК Любовь Соболь объявлена в розыск 20.10.2021

Любовь Соболь внесли в базу розыска МВД России. Ранее она стала фигуранткой дела о создании "экстремистского сообщества" против Навального и его соратников.

Что не так с поставками российской вакцины за рубеж? (19.10.2021) 19.10.2021

По информации западных СМИ, более 60 стран, сделав заказ вакцины "Спутник V" у России на миллиард доз вакцины, получили гораздо меньше этого количества.

Logo NGO Russland hinter Gittern Rus Sidjaschtschaja https://de.wikipedia.org/wiki/Russland_hinter_Gittern#/media/Datei:Rus_sidachaia.jpg

"Руси сидящей" отказано в иске к Минюсту РФ из-за претензий к логотипу 15.10.2021

Правозащитники требуют отказаться от претензий к логотипу - двуглавому орлу с кандалами и дубинкой. В Минюсте считают, что он показывает Россию государством, "основной целью которого являются обвинения и наказания".
In this photo taken on Thursday, May 18, 2017, Russian opposition leader Alexei Navalny, center, and his team, stand from left: Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh, live broadcast director Alexei Yakovlev, live broadcast director Artem Guryev, employee of Navalny's Foundation for Fighting Corruption Ilya Pakhomov, and chief of Navally's video operations Oksana Baulina, pose for a picture at the office of the Foundation for Fighting Corruption in Moscow, Russia.Blacklisted by state-owned media, Navalny is tapping into the resources of YouTube. The broadcasts have become a key piece of Navalny?s strategy to galvanize opposition to President Vladimir Putin and the upper echelons of power that he says are awash in corruption. The videos regularly attract more than a million views and contribute to the opposition?s resurgence after years of being marginalized and riddled by internal disputes. (AP Photo/Pavel Golovkin) |

Следствие объединило 5 уголовных дел против членов ФБК 13.10.2021

Адвокат экс-директора ФБК сообщил о соединении дел об отмывании денег сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией и финансировании экстремизма отдельными участниками ФБК.
Small boy held by his sister in a small IDP camp on outskirts of Kabul city where mostly families from northern Kunduz and Baghlan live on 20 December 2016. Around 580,000 people have been displaced due to conflict related violence in 2016 alone, surprising the Afghan government and international community alike. Internally Displaced Person (IDP). (zu dpa Vertreibung, Hunger, Kälte - Stille Mörder in Afghanistan vom 21.12.2016) Foto: Mohammad Jawad/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Афганистане миллиону детей угрожает смерть от голода 12.10.2021

По оценкам ЮНИСЕФ, до конца года от сильного недоедания могут умереть до миллиона афганских детей. Особенно бедственная ситуация сложилась в сельских районах страны.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des TagesFILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny attends a court hearing in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Алексей Навальный удостоен в Польше премии "Рыцарь свободы" 01.10.2021

Премию "Рыцарь свободы" фонд имени Казимира Пулаского присудил Навальному за его "выдающиеся усилия по продвижению демократических ценностей в России". Оппозиционер находится в заключении, награду примут его соратники.
Titel: Nemtsova. Interview mit Leonid Volkov, russischer Oppositionspolitiker Schlüsselwörter: Russland, Politik, Gesellschaft, Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 12.11.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Brüssels, Belgien

Власти РФ объявили Леонида Волкова в розыск 28.09.2021

Леонид Волков внесен в базу розыска МВД России. Ранее СКР возбудил дело о создании "экстремистского сообщества" против Навального и его соратников.

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 22: Russian opposition leader Alexei Navalny with his supporters, held a public meeting with independent candidates for the Moscow's City Duma elections which will be held on a single voting day on September 8th, in Moscow, Russia on April 22, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

СКР открыл новое дело в отношении Навального и его соратников 28.09.2021

Следственный комитет России считает Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова руководителями "экстремистского сообщества", а основных соратников оппозиционера - его участниками.
A Nobel Prize medal is pictured during the production process on October 29, 2019 in Eskilstuna, Sweden. - The Nobel Prize awards ceremonies will take place on December 10, the anniversary of the death of the founder of the prize, Swedish industrialist and philanthropist Alfred Nobel. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP) (Photo by JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images)

Нобелевские премии вручат на родине лауреатов 23.09.2021

В Стокгольме, как и в прошлом году, отменили торжественную церемонию вручения Нобелевских премий. В Фонде Нобеля сообщили о "неопределенности" в связи с пандемией.
The app Smart Voting is seen on an iPhone screen in a user's hand in Moscow, Russia, Sunday, Sept. 5, 2021. Russian authorities have blocked access to a website affiliated with imprisoned opposition leader Alexei Navalny that advises voters on how to undermine the dominant pro-Kremlin party in this month's parliamentary election. (AP Photo)

Генпрокуратура РФ запретила 173 сайта, связанные с Навальным и ФБК 23.09.2021

В списке ресурсов, которые подлежат блокировке, страницы с материалами ФБК в соцсетях и сайты отдельных проектов сторонников Алексея Навального, сообщает проект "Сетевые свободы".
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