 ХДС/ХСС лидирует по неофициальным итогам выборов в парламент ЕС в ФРГ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2019

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Европа

ХДС/ХСС лидирует по неофициальным итогам выборов в парламент ЕС в ФРГ

По предварительным неофициальным результатам, на выборах в ФРГ более 28 процентов избирателей проголосовали за консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

Флаги ЕС и Германии у здания Рейхстага в Берлине

Предварительные неофициальные результаты выборов в Европарламент, прошедших в воскресенье, 26 мая, в Германии, показывают лидерство блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). По данным социологической службы Infratest Dimap, консервативный блок получает 28,6 процента голосов. "Союз-90"/"зеленые", по неофициальным итогам, занимают второе место, набирая 20,9 процента и демонстрируя лучший для себя результат. По информации социологов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15,3 процента голосов опускается на третье место.

Контекст

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Это худший результат для участников "большой коалиции", в которую входят блок ХДС/ХСС и СДПГ. На выборах в главный законодательный орган Евросоюза в 2014 году консервативный блок получил 35,3 процента, а СДПГ - 27,2 процента голосов. 

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" получает, по данным экстраполяции по первым подсчитанным голосам, 10,8 процента, Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия - по 5,4 процента голосов.

Германию в Европарламенте представляют 96 депутатов из 751.

Более 420 млн избирателей

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. В течение четырех дней выборов в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей выбирают 751 депутата Европарламента нового созыва.

В большинстве стран ЕС, в том числе Германии, голосование проходит 26 мая. Официальные результаты во всех государствах Евросоюза будут опубликованы после завершения последнего дня голосования.

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    Автор: Илья Коваль


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