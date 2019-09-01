 ХДС победила в Саксонии, СДПГ - в Бранденбурге, АдГ на втором месте | Новости из Германии о Германии | DW | 01.09.2019

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Германия

ХДС победила в Саксонии, СДПГ - в Бранденбурге, АдГ на втором месте

На выборах в Бранденбурге и Саксонии, по официальным результатам, выиграли, соответственно, социал-демократы и христианские демократы. Правопопулисты из АдГ укрепили позиции и стали второй силой в обеих землях.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц и другие члены СДПГ

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц и другие члены СДПГ

Согласно предварительным официальным результатам, победителями выборов в земельные парламенты Бранденбурга и Саксонии, прошедших в воскресенье, 1 сентября, стали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в Бранденбурге и Христианско-демократический союз (ХДС) в Саксонии. Обе партии значительно ухудшили свои результаты по сравнению с 2014 годом. Социал-демократы набирают в Бранденбурге 26,2 (-5,7%) процента голосов, христианские демократы в Саксонии - 32,1 (-7,3%) процента.

Правопопулисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) сумели существенно укрепить позиции и становятся в обеих землях второй по популярности силой. В Бранденбурге у них 23,5 процента, в Саксонии - 27,5 процента. 

В Саксонии третьей силой стала Левая партия - у нее 10,4 процента голосов. В Бранденбурге на третьем месте ХДС с 15,6 процента голосов.

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"Зеленым" не удалось войти в тройку ни в одной из земель, однако они улучшили результат в обеих землях. Они набрали 8,6 процента голосов в Саксонии и 10,8 процента в Бранденбурге.

Высокая явка

Эти земельные выборы вызвали высокий интерес, поэтому в этом году явка значительно выше, чем пять лет назад. В Бранденбурге проголосовали 61,3 процента избирателей. В 2014 году явка была зафиксировала лишь на уровне 47,9 процентов - это был второй самый низкий результат в стране. В Саксонии явка составила около 64 процентов. 

Сложное формирование коалиций

Ожидается, что переговоры о формировании нового правительства как в Саксонии, так и в Бранденбурге будут сложными. Поскольку все партии исключили коалиции с участием АдГ, то маловероятно, что правые популисты войдут в земельные правительства. При этом коалиции в составе двух партий, как это было до сих пор и в Саксонии и в Бранденбурге, не набирают большинства.

В Бранденбурге СДПГ и Левой партии в случае, если они решат возобновить коалицию, понадобиться третий партнер, которым арифметически могут стать "зеленые". Также потенциально возможной считается коалиция в составе СДПГ, ХДС и "зеленых". 

В Саксонии потенциально возможна коалиция в составе ХДС, СДПГ и "зеленых". 

Infografik Landtagswahl Sachsen Vorl. amtl. Endergebnis 23:48 RU
Infografik Landtagswahl Brandenburg Vorl. amtl. Endergebnis 22:55 RU

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