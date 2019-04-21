 Хафтар хочет в Рамадан активизировать наступление на Триполи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.05.2019

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Мир

Хафтар хочет в Рамадан активизировать наступление на Триполи

Миссия ООН по поддержке Ливии рекомендовала сторонам конфликта объявить гуманитарное перемирие.

Лояльные правительству национального согласия силы возле Триполи

Лояльные правительству национального согласия силы возле Триполи

Командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" ("ЛНА") генерал Халифа Хафтар призвал лояльные ему войска активизировать бои за Триполи, назвав наступающий Рамадан месяцем священной войны.

Соответствующее обращение Хафтара распространено представителем "ЛНА" в воскресенье, 5 мая.

По словам генерала, "Ливийская национальная армия" должна преследовать и разгромить силы противника.

Призывы к гуманитарному перемирию

Заявление командующего "ЛНА" было обнародовано всего через несколько часов после того, как миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) рекомендовала сторонам конфликта объявить гуманитарное перемирие с 04.00 утра понедельника (05.00 мск) в связи с наступлением месяца обязательного для мусульман поста.

В ООН отметили, что режим тишины мог бы быть установлен на неделю с возможностью последующего продления.

Между тем, как передало агентство Reuters, артиллерийские обстрелы ведутся на южных окраинах столицы после объявления Хафтаром в конце апреля второй фазы наступления на Триполи.  

Россия поддерживает Хафтара

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Генерал Халифа Хафтар заявил о наступлении на Триполи. Как бывший сподвижник Каддафи и генерал самопровозглашенной армии может повлиять на ситуацию в Ливии? (05.04.2019)

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ, Россия и Франция (хотя официально Париж этого не признает). Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

Наступление на Триполи

Командующий "Ливийской национальной армией" в начале апреля начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия Фаиза Сараджа.

После начала военного конфликта в Ливии Евросоюз вывел из этой страны своих сотрудников. Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM эвакуированы в Тунис.

Более тысячи раненых

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами боев между повстанцами Хафтара и силами ПНС стали не менее 220 человек, а более тысячи получили ранения. По информации Международной организации по миграции (IOM), свыше 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

75-летний генерал Халифа Хафтар - бывший соратник Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.  Однако с 90-х годов хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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