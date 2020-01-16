Хафтар закрыл все нефтяные терминалы на востоке Ливии

Порты на востоке Ливии прекратили отгрузку нефти, что может существенно ударить по ее экономике, вдвое сократив весь ливийский экспорт нефти. Об этом в субботу, 18 января, сообщили представители Ливийской национальной армии (ЛНА), отметив, что нефтяные терминалы "были закрыты народом". СМИ сообщают, что приказ о закрытии портов отдал командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар.

Национальная нефтяная корпорация (NOC) в специальном сообщении призвала не использовать нефть в качестве инструмента политического давления. "Нефтяной и газовый сектор - это нерв ливийской экономики. Их не стоит использовать как карту в политической борьбе", - заявил глава NOC Мустафа Саналла.

Хафтар демонстрирует противоречивые сигналы, то сигнализируя готовность к перемирию, то обостряя ситуацию. В четверг министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) после встречи с Хафтаром в Бенгази заявил, что генерал согласился заключить перемирие и соблюдать режим прекращения огня.

Тремя днями ранее генерал Хафтар покинул Москву после семичасовых переговоров с международно признанным премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, отказавшись подписывать документ и сославшись на необходимость консультаций со сторонниками.

Хафтар также подтвердил Масу, что готов приехать в Берлин 19 января на саммит по Ливии под эгидой ООН. Ранее о своем участии в конференции заявил Фаиз Сарадж. Тем временем Турция начала отправку своих войск на помощь правительству Сараджа. Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, она началась после свержения режима Муаммара Каддафи.

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