 Хафтар закрыл все нефтяные терминалы на востоке Ливии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Хафтар закрыл все нефтяные терминалы на востоке Ливии

В Ливийской национальной армии заявляют, что порты были "закрыты народом". Ливийские нефтяники призывают не использовать нефть для политической борьбы.

Ливийский нефтяной танкер

Порты на востоке Ливии прекратили отгрузку нефти, что может существенно ударить по ее экономике, вдвое сократив весь ливийский экспорт нефти. Об этом в субботу, 18 января, сообщили представители Ливийской национальной армии (ЛНА), отметив, что нефтяные терминалы "были закрыты народом". СМИ сообщают, что приказ о закрытии портов отдал командующий ЛНА генерал Халифа Хафтар.

Контекст

Берлинский саммит по урегулированию конфликта в Ливии намечен на ближайшие дни. О его перспективах и роли России в мирных переговорах DW рассказал эксперт Chatham House по Ближнему Востоку. (13.01.2020)

Провал московских переговоров по перемирию в Ливии вновь напомнил: у Москвы на Ближнем Востоке нет жизненно важных интересов, считает Константин Эггерт. (14.01.2020)

Национальная нефтяная корпорация (NOC) в специальном сообщении призвала не использовать нефть в качестве инструмента политического давления. "Нефтяной и газовый сектор - это нерв ливийской экономики. Их не стоит использовать как карту в политической борьбе", - заявил глава NOC Мустафа Саналла.

Хафтар демонстрирует противоречивые сигналы, то сигнализируя готовность к перемирию, то обостряя ситуацию. В четверг министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) после встречи с Хафтаром в Бенгази заявил, что генерал согласился заключить перемирие и соблюдать режим прекращения огня.

Тремя днями ранее генерал Хафтар покинул Москву после семичасовых переговоров с международно признанным премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем, отказавшись подписывать документ и сославшись на необходимость консультаций со сторонниками.

Хафтар также подтвердил Масу, что готов приехать в Берлин 19 января на саммит по Ливии под эгидой ООН.  Ранее о своем участии в конференции заявил Фаиз Сарадж. Тем временем Турция начала отправку своих войск на помощь правительству Сараджа. Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, она началась после свержения режима Муаммара Каддафи. 

Смотрите также: 

Смотреть видео 02:28

Эскалация конфликта в Ливии

  • Обломки спасательной лодки на борту которой были беженцы

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    "Вопиющий случай"

    Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

  • Женщина, спасенная испанскими активистами

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На волосок от смерти

    Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

  • Спасатели-добровольцы испанской организации Proactiva Open Arms

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Как работают спасатели-добровольцы

    Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

  • Спасатель из организации Proactiva Open Arms с биноклем в поисках людей в открытом море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Взгляд в даль и терпеливое ожидание

    Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

  • Спасатели испанской организации и погибшие

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    Оставленные умирать

    Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

  • Корабль испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, занимающейся спасением беженцев в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

    На пути в Испанию

    Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.

    Автор: Нермин Исмаил


Контекст

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море

Беженцам, не оставляющим попыток нелегально добраться в Европу через Средиземное море, грозит не только стихия. Солдат береговой охраны Ливии обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствие в море. (20.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эскалация конфликта в Ливии  

Ливия: соперничество за нефть началось  

В Ливии побеждают либералы  

Также по теме

Libyen | Bundesaussenminister Heiko Maas trifft General Chalifa Haftar

Глава МИД ФРГ: Генерал Хафтар готов к прекращению огня в Ливии 16.01.2020

Готовность к перемирию Халифа Хафтар выразил в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Масом в Бенгази. Лидеры воюющих в Ливии сторон обещают приехать на берлинский саммит.

Türkei Ankara Recep Tayyip Erdogan

Турция начала отправку войск в Ливию 16.01.2020

О переброске турецких военных в Ливию Реджеп Тайип Эрдоган заявил за несколько дней до берлинского саммита.

Russland Moskau Lawrow mit General Khalifa Haftar aus Libyen

Лавров призвал все стороны конфликта в Ливии приехать в Берлин 15.01.2020

Москва надеется, что представители всех сторон конфликта в Ливии примут приглашение на берлинский саммит по урегулированию.

Реклама

Самые читаемые

Беларусь без нефти из России: Лукашенко блефует?  

Сейм Латвии потребовал от РФ отказаться от исторического ревизионизма  

Численность населения Германии в 2019 году достигла рекордного уровня  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно