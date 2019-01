Хакеры опубликовали внутренние документы МВД РФ и Рособоронэкспорта

Активисты группы Distributed Denial of Secrets, позиционирующие себя как "защитники транспарентности", в пятницу, 25 января, выложили в интернет объемный архив внутренней переписки и других документов ряда российских министерств и компаний, в том числе МВД РФ и российского экспортера оружия Рособоронэкспорт. Общий объем опубликованных данных, который хакеры окрестили "Темная сторона Кремля", составляет 175 гигабайт.

Значительная часть документов касается участия России в военном конфликте в Украине, связей Кремля и РПЦ, бизнеса российских олигархов, а также деятельности ряда российских политиков и журналистов.

Месть за взлом серверов Демократической партии

По наблюдениям некоторых экспертов, данную акцию можно расценивать как ответ на атаку российскими хакерами серверов Демократической партии США перед президентскими выборами 2016 года, сообщает газета The New York Times.

Среди выложенных в сеть файлов находится также группа документов под названием "хакерское копье". Они касаются фальсификации российской стороной расследования крушения над Украиной пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году.

По словам представителя группы Distributed Denial of Secrets Эммы Бест, сбор документов российской тематики не стоит считать преднамеренной местью за действия российских хакеров в 2016 году. "Однако это обстоятельство добавляет делу существенную иронию", - цитирует журналистку The New York Times.

По принципу WikiLeaks

Международная организация Distributed Denial of Secrets, основанная журналистской из Бостона Эммой Бест и ее единомышленниками, напоминает по принципу работы компанию WikiLeaks, приглашающую хакеров и информантов для публикации засекреченных документов. Кроме этого, активисты собирают воедино материалы однородной тематики, уже опубликованные в разных местах.

По информации The New York Times, часть данных из российского досье, касающихся российского МВД, организация Distributed Denial of Secrets предлагала в 2016 году WikiLeaks, однако получила отказ в публикации по причине того, что компания якобы не могла проверить достоверность этой информации.

Смотрите также:

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Личные данные немецких политиков оказались в Сети Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Российские "мишки" За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Атаки на энергосети США и Германии Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет США обвинили ГРУшников в кибератаках 13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Bad Rabbit поразил Россию и Украину Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Кибератака века 12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Вирус Petya В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Атака на бундестаг В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Против Хиллари В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Партия Меркель под прицелом В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет Допинговый взлом В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет 500 млн аккаунтов Yahoo В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие. Автор: Илья Коваль