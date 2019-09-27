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Хайо Зеппельт

Известный немецкий тележурналист, специализирующийся на спортивно-политической тематике. Разоблачитель допинг-системы в российском спорте.

Хайо Зеппельт с 1997 года регулярно делает передачи для немецкого общественно-правового телеканала ARD. В своей серии репортажей "Секретное дело о допинге" Хайо Зеппельт обвиняет власти России в наличии государственной поддержки применения допинга в спорте высших достижений. Эти разоблачения повлекли за собой дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, большой группе российских спортсменов было отказано в участии в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. 7 июня 2018 года Хайо Зеппельту вручена высшая награда страны - орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

02.03.2015 ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Spritze ist am 02.03.2015 vor dem Wort «Doping» in Freiburg (Baden-Württemberg) zu sehen. Nach Recherchen des WDR und der englischen Zeitung «Sunday Times» soll der Londoner Gynäkologe Mark Bonar in den vergangenen sechs Jahren rund 150 Top-Athleten mit Doping-Mitteln versorgt haben. Darunter seien Fußball-Profis des FC Arsenal, des FC Chelsea und von Erstliga-Tabellenführer Leicester City sowie Teilnehmer der Tour de France, Boxer und Tennisspieler. Foto: Patrick Seeger/dpa (zu «Schatten über der britischen Insel: Doping-Netzwerk eines Arztes» vom 03.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Соблазн допинга: вышла книга "врага России" Хайо Зеппельта 27.09.2019

Большой спорт без допинга, увы, кажется немыслим. Журналист Хайо Зеппельт собрал в новой книге всё, что знает и думает о неприглядной изнанке спортивных достижений.
Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 15, 2015 - ARD investigative journalist and doping expert Hajo Seppelt posing during a photoshoot in the Jumeirah at Etihad Towers hotel on December 15, 2015 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. | Verwendung weltweit

Комментарий: ЧМ-2018 без Зеппельта - удар по свободе прессы 14.06.2018

Журналист ARD Хайо Зеппельт, занимающийся проблемой допинга, не поедет в Россию. В числе проигравших на ЧМ-2018 по футболу в России оказалась критическая журналистика, полагает Томас Лачан.

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов (21.05.2018) 21.05.2018

Утверждать, что допинг не играет никакой роли в футболе, - это вздор, уверен немецкий журналист. В интервью DW немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал о неоднозначных допинг-пробах игроков, выступающих за сборную РФ.
A board depicting Zabivaka, the official mascot for the 2018 FIFA World Cup, is seen in front of a welcome desk for the cup's Final Draw at Sheremetyevo International Airport outside Moscow, Russia November 27, 2017. REUTERS/Maxim Shemetov

Зеппельт: Надо понять, насколько рискованно ехать в Россию на ЧМ-2018 21.05.2018

Хайо Зеппельт в интервью DW рассказал о подозрениях в применении допинга футболистами сборной России, попавшими в заявку на ЧМ-2018. Он также оценил перспективы своего приезда в РФ.
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 4, 2016: Hajo Seppelt, German ARD Reporter and the author of the recently released documentary on doping in Russian sports, pictured at Thomas Bach's press conference. Stanislav Krasilnikov/TASS |

В Германии критикуют невыдачу визы в РФ журналисту Зеппельту 12.05.2018

Немецкие политики призывают Россию пересмотреть решение о невыдаче визы Хайо Зеппельту. Сам журналист ждет реакции от ФИФА.
Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 15, 2015 - ARD investigative journalist and doping expert Hajo Seppelt posing during a photoshoot in the Jumeirah at Etihad Towers hotel on December 15, 2015 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. | Verwendung weltweit

Немецкий журналист назвал "Оскар" фильму "Икар" пощечиной для МОК 05.03.2018

Фильм "Икар" о допинг-скандале в России получил "Оскара". Хайо Зеппельт по этому случаю вновь выступил с резкой критикой действий МОК в отношении РФ.
Norway's Johannes Hoesflot Klaebo crosses the finish line to win gold in the men's 4x10kms classic freestyle cross country relay at the Alpensia cross country ski centre during the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games on February 18, 2018 in Pyeongchang. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

У автора фильмов о допинге в России есть вопросы к норвежским лыжникам 23.02.2018

Немецкий журналист Хайо Зеппельт критикует уязвимость антидопинговых правил из-за массового использования препаратов против астмы лыжниками из Норвегии, доминирующими на Олимпиаде-2018.
Eine Frau hält am 05.12.2017 eine russische Fahne vor den olympischen Ringen am Hauptquartierdes Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne (Schweiz). Das IOC wollte im Laufe des Tages über Strafen bis hin zu einem Ausschluss der Sport-Großmacht Russland von den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea beraten. Möglich ist auch ein Verbot russischer Symbole wie der Fahne und der Hymne Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Хайо Зеппельт: МОК проиграл в борьбе с допингом 01.02.2018

Автор фильмов о допинге в РФ Хайо Зеппельт объснил DW, чего ждать после решения Спортивного арбитражного суда, который удовлетворил иски 28 россиян, ранее отстраненных от Олимпиады.
ILLUSTRATION - Versiegelbare Transportzylinder für Urinproben stehen am 30.10.2013 bei einem Journalisten-Workshop der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) in Bonn (Nordrhein-Westfalen) auf einem Tisch und sind zu Demonstrationszwecken mit Kamillentee befüllt. Im Rahmen des Workshops gab die NADA einen Einblick in ihre Arbeit. Foto: Marius Becker/dpa

Олимпиада в Пхёнчхане: впереди фиаско всей системы допинг-контроля? 30.01.2018

Надежны ли контейнеры для допинг-тестов? Можно ли верить результатам проб, или безупречность системы допинг-контроля - это миф? За 9 дней до Олимпиады-2018 мировой спорт сотрясает новый скандал.
27.02.2016 Leichtathletik, Deutsche Hallen-Meisterschaften, am 27.02.2016 in der Arena in Leipzig (Sachsen). Der Journalist Hajo Seppelt wurde mit dem DLV-Medienpreis ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung wird insbesondere der von der Redaktion unter Leitung von Hajo Seppelt erstellte Fernseh-Beitrag Geheimsache Doping _ wie Russland seine Sieger macht gewürdigt. Copyright: picture-alliance/dpa/J. Wolf

Автор фильмов о допинге: Спортсменам из РФ грозят новые санкции 28.12.2016

Событием назвал публикацию о российской системе допинга в газете NYT немецкий эксперт Хайо Зеппельт. Он сомневается в полном неведении российской правящей верхушки и призывает к отставке Мутко.
March 1, 2013*** Darya Klishina of Russia competes in the Long Jump Women Qualification event during the IAAF European Athletics Indoor Championships 2013 at the Scandinavium Arena in Gothenburg, Sweden, March 1, 2013. Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/C. Charisius

Дарья Клишина выбыла из борьбы за медали в Рио 18.08.2016

В первой стадии финальных состязаний она заняла девятое место. Российская прыгунья была единственной из членов сборной РФ по легкой атлетике, допущенной на Олимпиаду.
March 1, 2013*** Darya Klishina of Russia competes in the Long Jump Women Qualification event during the IAAF European Athletics Indoor Championships 2013 at the Scandinavium Arena in Gothenburg, Sweden, March 1, 2013. Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture alliance/dpa/C. Charisius

ARD сообщила о манипуляциях с допинг-пробами Клишиной 14.08.2016

В допинг-пробах россиянки Клишиной на пробирках были обнаружены царапины, свидетельствующие о вскрытии, а один из анализов содержал следы разных ДНК, сообщила немецкая медиакомпания ARD.
FILE - epa03353205 Gold medalist Natalya Antyukh of Russia is seen on the podium during the medal ceremony for the women's 400m Hurdles during the London 2012 Olympic Games Athletics, Track and Field events at the Olympic Stadium, London, Britain, 09 August 2012. EPA/CHRISTOPHE KARABA (zu dpa-Meldung: «IOC: Kein Komplett-Ausschluss Russlands von Olympia in Rio» vom 24.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Немецкие эксперты по допингу критикуют решение МОК 24.07.2016

После решения исполкома МОК нет ни единого шанса, что Олимпиада в Рио будет "чистой", полагает автор серии фильмов о допинге Хайо Зеппельт. NADA критикует отказ допустить к Играм Юлию Степанову.
27.02.2016 Leichtathletik, Deutsche Hallen-Meisterschaften, am 27.02.2016 in der Arena in Leipzig (Sachsen). Der Journalist Hajo Seppelt wurde mit dem DLV-Medienpreis ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung wird insbesondere der von der Redaktion unter Leitung von Hajo Seppelt erstellte Fernseh-Beitrag Geheimsache Doping _ wie Russland seine Sieger macht gewürdigt. Copyright: picture-alliance/dpa/J. Wolf

Автор фильмов о допинге запустит сайты для разоблачений в спорте 11.06.2016

Хайо Зеппельт анонсировал запуск двух сайтов, где будет публиковаться разоблачающая информация. Журналист добавил, что данные будут представлены на разных языках.
Logo, Schriftzug des WDR Westdeutscher Rundfunk an einer Hauswand vor dem Kölner Dom am 22.12.2013 in Köln. Foto: Horst Galuschka

WDR изучает возможность юридических шагов из-за сюжета "России" о Зеппельте 10.06.2016

Хайо Зеппельт назвал инцидент со съемочной группой телеканала "Россия" намеренной провокацией. Ранее в эфир вышел сюжет о том, как немецкий журналист выставляет за дверь российского корреспондента.
January 16, 2016 Russian Sports Minister Vitaly Mutko speaks to the media during a news conference following a meeting held to hear reports and elect new officials of Russia's Athletics Federation (ARAF) in Moscow, Russia, January 16, 2016. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo (c) Reuters/M. Shemetov

Фильм ARD о допинге: в чем подозревают Мутко и чем это грозит РФ (видео) 09.06.2016

Главной фигурой немецкого фильма ''Секретное дело о допинге: час икс для России'' стал министр спорта Виталий Мутко. Его подозревают в том, что он скрыл случай применения допинга российским футболистом.
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