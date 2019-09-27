Известный немецкий тележурналист, специализирующийся на спортивно-политической тематике. Разоблачитель допинг-системы в российском спорте.

Хайо Зеппельт с 1997 года регулярно делает передачи для немецкого общественно-правового телеканала ARD. В своей серии репортажей "Секретное дело о допинге" Хайо Зеппельт обвиняет власти России в наличии государственной поддержки применения допинга в спорте высших достижений. Эти разоблачения повлекли за собой дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики, большой группе российских спортсменов было отказано в участии в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. 7 июня 2018 года Хайо Зеппельту вручена высшая награда страны - орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".