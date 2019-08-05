Футбольный ЧМ-2006: швейцарцы портят немцам "летнюю сказку"

Футбольный чемпионат 2006 года в Германии, вне сомнений, стал настоящим спортивным праздником: полные трибуны, счастливые болельщики, огромный плюс для имиджа Германии за рубежом. Тот, кто видел сам, подтвердит: это было незабываемо. Начитанные немцы прозвали ЧМ-2006 года "летней сказкой", отсылая к "Зимней сказке" немецкого классика Генриха Гейне. Но на этой неделе стало понятно, что у "летней сказки" не исключен минорный эпилог.

Виной тому шесть с лишним миллионов евро с неясной судьбой, которые совершили путешествие по счетам Немецкого футбольного союза (НФС), ФИФА и одного катарского спортивного функционера. Спустя 13 лет после того чемпионата мира прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в отношении нескольких бывших немецких спортивных функционеров.

Неприглядная подноготная ЧМ-2006 выяснилась раньше

Подозрения в том, что "летняя сказка" пришла в Германию нечестным путем, появились в 2015 году. Впервые предположение, что право проведения мирового футбольного первенства 2006 года было получено немцами за взятки, высказал влиятельный еженедельник Der Spiegel. Его журналисты пришли к таким выводам после того, как им стало известно, что тогдашний исполнительный директор Adidas Робер Луи-Дрейфус в 2002 году тайно предоставил главе оргкомитета ЧМ-2006 Францу Беккенбауэру (Franz Beckenbauer) кредит на сумму 6,7 миллиона евро.

Якобы эти деньги понадобились Беккенбауэру и НФС, чтобы обеспечить получение от ФИФА крупного аванса на проведение первенства. Так ли это было, никто не знает, но позже эти 6,7 миллиона попали на счета катарского спортивного функционера Мохаммеда Бин Хаммама. Он, кстати, пожизненно дисквалифицирован ФИФА из-за обвинений в коррупции, но в связи с другим делом. Der Spiegel утверждал, что деньги пошли на подкуп нескольких представителей исполкома ФИФА из Азии, чтобы те отдали голоса за заявку Германии.





"Кайзер" Беккенбауэр с Мохаммедом Бин Хаммамом и бывшим главой ФИФА Зеппом Блаттером (в центре)

Сенсационное разоблачение еженедельника мало кого в Германии сильно удивило: ФИФА пользуется у немцев плохой репутацией. Но разочарование было большим: "кайзер Франц", как прозвали легенду немецкого футбола Беккенбауэра, был любимцем миллионов болельщиков. Но внятного объяснения непонятным денежным переводам Беккенбауэр дать не смог.

Отчасти разочарование было связано и с тем, что о подозрениях стало известно так поздно, что для обвинений в коррупции уже истек срок давности. Взявшаяся за дело прокуратура Франкфурта-на-Майне расследовала только дело об уклонении от уплаты налогов, но доказать ничего не смогла - суд в конце 2018 года даже не принял дело к рассмотрению. Не нашли прокуроры и доказательств, что голоса членов исполкома ФИФА были куплены.

Швейцария выдвинула обвинения поздно, но не слишком поздно

Прокуратура Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, с рассмотрением дела не торопилась, как шутят в Германии. Обвинения в групповом мошенничестве в адрес экс-главы НФС Тео Цванцигера (Theo Zwanziger), бывшего генерального секретарь НФС Хорста Шмидта (Horst Schmidt) и бывшего генсека ФИФА швейцарца Урса Линси были выдвинуты в последний момент: через несколько месяцев, в апреле 2020 года, истекает срок давности для предъявления таких обвинений и по законам Швейцарии.

Пусть и с опозданием, но швейцарские следователи все же пришли к выводу, что эти трое утаили от членов оргкомитета ЧМ-2006 истинные цели выплаты 6,7 млн евро. Другому бывшему главе НФС, Вольфгангу Нирсбаху (Wolfgang Niersbach), предъявлено обвинение в содействии мошенничеству. Расследование против Беккенбауэра из-за его состояния здоровья выделено в отдельное дело.

Любимец миллионов Беккенбауэр как "герой" на карнавале: "В прачечной кайзера", написано на карнавальной повозке

Обвиняемые вину не признают. Нирсбах отреагировал на действия швейцарцев письменно, сообщив, что "выдвинутые обвинения совершенно беспочвенны". "Дело не имеет ничего общего с правовым процессом", - заявил возмущенный Цванцигер. Он чувствует себя оскорбленным: несколькими днями ранее стало известно, что бывший глава НФС вернул (когда именно - не уточняется) президенту ФРГ два федеральных креста за заслуги (единственный в Германии федеральный орден, имеет 8 степеней. - Ред.). По словам адвоката, поводом стали обыски дома у 74-летнего Цванцигера в ноябре 2015 года в связи с этим делом. Правда, объяснить перевод денег на счета ФИФА бывшие футбольные функционеры так и не смогли.

Прокуратура Швейцарии даже не надеется дать ответы на все вопросы

Швейцарские прокуроры признают, что им так и не удалось и вряд ли удастся понять, на какие цели перевел миллионы Франц Беккенбауэр катарцу Бин Хаммаму. Получение суммы последний подтвердил, но комментировать ее назначение отказался, как и сам "кайзер Франц". Запрос катарским властям, которые должны провести у себя ЧМ-2022 года, остается с 2016 года без ответа.

Одолженные в 2002 году Беккенбауэру деньги французский предприниматель Луи-Дрейфус, кстати, спустя три года получил обратно: Немецкий футбольный союз оформил их как взнос на финансирование одного из представлений в рамках открытия футбольного чемпионата мира 2006 года. Вот только проблема: представление, для которого якобы должны были на эти деньги купить огромный светодиодный ковер, так и не состоялось. Да и самого ковра никто не покупал.

Обвинения в коррупции или покупке голосов членов исполкома ФИФА не выдвигали официально ни немецкие, ни швейцарские органы: слухи о подкупе соответствующих деятелей ФИФА не исчезают, но и не подтверждаются. Тем не менее даже по выдвинутым обвинениям бывшим руководителям немецкого футбола грозит до пяти лет тюрьмы.

"Темная сторона каждой сказки"

Реакция в Германии на обвинения со стороны прокуратуры Швейцарии была достаточно сдержанной. "Тот чемпионат оставил у меня такие хорошие воспоминания - не хочется даже думать, что что-то было не так", - призналась одна из ведущих популярного утреннего шоу ARD Morgenmagazin первого канала немецкого телевидения.

"Летняя сказка" остается "летней сказкой", - так прокомментировала случившееся газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Но это не означает, что подозрения не должны быть расследованы. Конечно, история скитаний 6,7 миллиона евро - с душком, констатирует издание, "но с душком и весь этот цирк с раздачей крупных международных турниров. Видимо, это темная сторона любой сказки".

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