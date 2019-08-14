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Фунт стерлингов

In Bristol, members of the Green Party introduced a local currency to become more environmentally-friendly. Fotograf: Melissa Chemam, DW Korrespondentin in Bristol.

Бристольский фунт: был ли смысл вводить региональную валюту? 14.08.2019

Уже семь лет в британском Бристоле ходит параллельная валюта - местный бристольский фунт. Эффект его введения неоднозначный.
Englische Pfundnoten [ (c) www.BilderBox.com, Erwin Wodicka, A-4063 Breitbrunn, Tel. +43 676 5103 678. Verwendung nur gegen HONORAR, BELEG, URHEBERVERMERK und den AGB´s auf www.bilderbox.com - Pfund Banknote Geld Währung Währungen Waehrung Waehrungen Geldscheine Geldscheinen Banknoten Queen Elizabeth Pfundnoten europäischen europaeischen englischen englischer englische Großbritannien Grossbritannien britannischen Geldscheinen Währungsumtausch Waehrungsumtausch Geldwechseln Geldwechsel

Фунт стерлингов упал до минимума с 1985 года 05.07.2016

Фунт потерял 12,7 процента от стоимости до референдума о выходе Великобритании из ЕС. 5 июля британская валюта упала до 1,3115 доллара за фунт.
24.06.2016 Rates of currencies, including British Pound, are displayed after Brexit referendum on an electronic board at a currency exchange in Warsaw, Poland June 24, 2016. REUTERS/Kacper Pempel Copyright: Reuters/K. Pempel

Brexit шокировал мировую экономику (видео) 24.06.2016

Brexit пошатнул мировую экономику: упали цены на нефть, стоимость валют и мировые индексы. Общие потери могут составить триллионы долларов.

Brexit: Триллионы на ветер (24.06.2016) 24.06.2016

Brexit пошатнул мировую экономику: упали цены на нефть, стоимость валют и мировые индексы. Общие потери могут составить триллионы долларов.
piggy bank sterling union jack © Z #30469496

Фунт стерлингов и цены на нефть рухнули в связи с итогами референдума в Великобритании 24.06.2016

Итоги референдума по выходу Великобритании из ЕС отразились на курсе национальной валюты и мировых ценах на нефть. На финансовых биржах опасаются "черной пятницы" .
16.02.2016+++ A Union Jack flag flutters next to European Union flags ahead of a visit from Britain's Prime Minister David Cameron at the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium February 16, 2016. REUTERS/Yves Herman +++ (C) Reuters/Y. Herman

Опасность Brexit давит на курс евро 24.02.2016

Курсы общеевропейской и британской валют реагируют снижением на возможность выхода Великобритании из ЕС. Риск Brexit - серьезная проблема для всей Европы, уверены экономисты.
GLASGOW, SCOTLAND - AUGUST 20: In this photo illustration, pound coins are shaken from a purse on August 20, 2014 in Glasgow,Scotland. First Minister Alex Salmons, chief economic adviser has insisted Scotland has viable options for its currency if there is a yes vote in the independence referendum on September the18th. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

Валюта для независимой Шотландии: чего ждать инвесторам? 12.09.2014

Фунт стерлингов, евро или собственные деньги? Вопрос национальной валюты Шотландии в случае возможного отделения вызывает много споров. DW проанализировала варианты.
Britain's Chancellor of the Exechequer (Finance Minister) George Osborne during a press conference at the Treasury building in London, May 24, 2010. British Prime Minister David Cameron's two-week old coalition is taking its first steps to curb a record peacetime budget deficit today by announcing 6 billion pounds ($8.7 billion) of spending cuts. EPA/Rupert Hartley

Британское правительство берет курс на жесткую экономию 22.06.2010

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн представил новый проект госбюджета, в котором содержатся меры жесткой экономии. До 2015 года государству предстоит сэкономить 17 миллиардов фунтов стерлингов.
MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 22, 2009. Russian billionaire Alexander Lebedev speaks at a news conference. Lebedev is buying a controlling stake in London's venerable Evening Standard. (Photo ITAR-TASS / Grigory Sysoyev) +++(c) dpa - Report+++

Александр Лебедев купил еще две британские газеты 25.03.2010

Российский олигарх Александр Лебедев прибрел две крупные британские газеты Independent и Independent on Sunday. Нынешний владелец уступил эти убыточные издания всего за один фунт стерлингов.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Die Welt: Фундамент единой валюты евро под давлением кризиса грозит просесть 21.01.2010

Отнюдь не всюду в ЕС успешно преодолеваются последствия глобального финансового кризиса. Европейская валюта проявляет тенденции к понижению курса. На рынках может возрасти скептицизм в отношении евро.

Фунт стерлингов последовал примеру евро 09.03.2004