Фунт стерлингов

Die Welt: Фундамент единой валюты евро под давлением кризиса грозит просесть

Отнюдь не всюду в ЕС успешно преодолеваются последствия глобального финансового кризиса. Европейская валюта проявляет тенденции к понижению курса. На рынках может возрасти скептицизм в отношении евро.