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Уже семь лет в британском Бристоле ходит параллельная валюта - местный бристольский фунт. Эффект его введения неоднозначный.
Фунт потерял 12,7 процента от стоимости до референдума о выходе Великобритании из ЕС. 5 июля британская валюта упала до 1,3115 доллара за фунт.
Brexit пошатнул мировую экономику: упали цены на нефть, стоимость валют и мировые индексы. Общие потери могут составить триллионы долларов.
Итоги референдума по выходу Великобритании из ЕС отразились на курсе национальной валюты и мировых ценах на нефть. На финансовых биржах опасаются "черной пятницы" .
Курсы общеевропейской и британской валют реагируют снижением на возможность выхода Великобритании из ЕС. Риск Brexit - серьезная проблема для всей Европы, уверены экономисты.
Фунт стерлингов, евро или собственные деньги? Вопрос национальной валюты Шотландии в случае возможного отделения вызывает много споров. DW проанализировала варианты.
Министр финансов Великобритании Джордж Осборн представил новый проект госбюджета, в котором содержатся меры жесткой экономии. До 2015 года государству предстоит сэкономить 17 миллиардов фунтов стерлингов.
Российский олигарх Александр Лебедев прибрел две крупные британские газеты Independent и Independent on Sunday. Нынешний владелец уступил эти убыточные издания всего за один фунт стерлингов.
Отнюдь не всюду в ЕС успешно преодолеваются последствия глобального финансового кризиса. Европейская валюта проявляет тенденции к понижению курса. На рынках может возрасти скептицизм в отношении евро.
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