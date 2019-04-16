Фудшеринг: как немцы спасают продукты от мусорки

Как получить бесплатно свежие продукты прямо с прилавка? Легко, если стать волонтером движения фудшеринг, занимающегося "спасением" еды. Впрочем, совсем без сложностей и здесь не обходится, выяснила DW.
Я стою перед прилавком в булочной B., которая входит в одну из популярных сетей булочных в Германии. Заведение только что закрылось, но на полках еще лежат горы нераскупленной выпечки: булочки с колбасой или сыром, куски пиццы, пончики, круассаны и просто хлеб. Один из сотрудников булочной говорит: "Молоко готово, контейнеры стоят на кухне. Можете начинать". Все это хлебобулочное великолепие достается мне бесплатно - ведь я "фудсейвер", спасатель еды. Нужно просто его забрать.
Фудшеринг: спасаем продукты от мусорки
Фудсейверы - это участники движения фудшеринг (Foodsharing). Оно появилось в Германии не так давно - в 2012 году. Суть заключается в следующем: участники "спасают" еду, которую в противном случае магазины или кафе будут вынуждены выбросить. Речь идет о продовольствии с истекающим сроком реализации или годности, приготовленной еде в кафе, выпечке или о продуктах с деформированной упаковкой. Главное условие - забирать нужно все, что дают, ведь фудсейверы, в первую очередь, занимаются спасением еды, а не экономией собственных расходов на продовольствие.
Это звучит проще, чем есть на самом деле. Булочки, некоторые из которых еще теплые от печи, быстро заполняют две больших "икеевских" сумки, которые я принесла с собой. Молоко как раз умещается в 15-литровое ведро. И это еще не предел: волонтеры, спасающие еду в крупных супермаркетах, порой приходят туда впятером, а само "спасение" легко растягивается часа на полтора. При этом на супермаркеты и заведения общепита в среднем приходится лишь 5 процентов от выбрасываемых продуктов в Германии.
Власти ФРГ хотят сократить количество выбрасываемой еды
По данным министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, ежегодно в Германии выбрасывают более 11 млн тонн пригодных к употреблению продуктов питания. Немецкое правительство всерьез задумалось над этой проблемой и приняло программу мер по сокращению этой цифры: власти надеются, что к 2030 году немцы станут выбрасывать в два раза меньше еды. Свой вклад в "спасение" продуктов вносит и фудшеринг. С 2012 года волонтеры движения "спасли" 20,1 млн тонн еды. За это время по всей стране к занятию фудшерингом присоединились больше 50 тысяч человек.
Стремление бережно обращаться с едой не ново: правительства многих стран Евросоюза задумываются о мерах, которые можно предпринять, чтобы сократить количество выбрасываемой еды. Например, в Чехии и Франции крупные супермаркеты по закону обязаны отдавать благотворительным организациям продукты в деформированной упаковке и с истекающим сроком реализации. Иначе им грозит крупный штраф. В Германии к таким мерам прибегать не собираются. В этом нет необходимости, поскольку в ФРГ такая практика уже давно и успешно существует, отмечают в министерстве продовольствия. Каждый год немецкие благотворительные организации получают от примерно 30 тысяч супермаркетов более 260 тысяч тонн продуктов питания, которые они раздают неимущим.
Горы бесплатной еды
В фудшеринг я вступила еще в 2016 году. Тогда я приехала в Берлин студенткой по обмену, и весьма скромная стипендия вынуждала выискивать любые способы сэкономить. Фудшеринг представлялся мне отличной опцией: ты получаешь горы еды, и это бесплатно. Казалось, что так можно будет вообще не тратить деньги на продукты - получать их просто так можно будет в ближайшем кафе или магазине.
С наивными иллюзиями довольно быстро пришлось распрощаться. Во-первых, стать фудсейвером не так просто. Нужно зарегистрироваться, изучить правила дорожного движения, а потом пройти тест. Кроме того, с фудшерингом взаимодействует далеко не каждое заведение, хотя сегодня с фудсейверами сотрудничают более 5 тысяч предприятий по всей стране, и сеть постоянно растет.
Прежде чем отправляться на "спасение" еды, нужно вступить в команду, которая забирает еду в том или ином заведении. Наибольшей популярностью пользуются био-магазины и модные кофейни: в первых спасатели получают качественные и разнообразные продукты, из которых можно приготовить практически любые блюда, а во вторых еда уже готовая. Напротив, командам, которые спасают еду из булочных, всегда не хватает людей. Обычно там каждый вечер остается по 20-30 кг выпечки - иногда даже больше. Учитывая, что выбрасывать "спасенную" еду нельзя, волонтерам приходится выкручиваться и распределять ее по знакомым, соседям и благотворительным организациям.
Общественные холодильники с бесплатной едой
Пожалуй, у меня нет такого количества знакомых, которые бы обрадовались 15 литрам молока. Поэтому я отправляюсь в культурный центр Alte VHS, где каждый вечер проходят воркшопы, участники которых обычно вместе готовят ужин. Здесь находится один из “общественных холодильников” фудшеринга, куда любой может принести еду - как и любой может ее оттуда забрать.
Волонтеры фудшеринга организовали более 400 подобных холодильников по всей Германии. Поскольку за общественными холодильниками нет постоянного надзора, волонтеры каждые два дня их моют, а также следят, чтобы там не залеживались остатки старой или неподходящей еды. Например, здесь запрещено оставлять говяжий фарш, готовые блюда с сырыми яйцами, а также некипяченое молоко. Соответствующая инструкция прикреплена на дверце холодильника, как и выдержки из закона. Общественные холодильники не подпадают под пищевое законодательство, предполагается, что их используют частные лица, чтобы обмениваться едой с другими частными лицами. Все делают это на свой страх и риск.
Обитатели культурного центра на такой риск идут легко. Ведро с молоком сразу же отправляется на кухню, булочки с начинкой расходятся, еще не успев попасть в холодильник. А я с чистой совестью отправляюсь домой: мне удалось не просто спасти еду от мусорки, но еще и угостить людей выпечкой на пару сотен евро. Да и что уж там скрывать, чай с пончиками сегодня вечером у меня тоже никто не отменял.
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