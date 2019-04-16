Фудшеринг: как немцы спасают продукты от мусорки

Я стою перед прилавком в булочной B., которая входит в одну из популярных сетей булочных в Германии. Заведение только что закрылось, но на полках еще лежат горы нераскупленной выпечки: булочки с колбасой или сыром, куски пиццы, пончики, круассаны и просто хлеб. Один из сотрудников булочной говорит: "Молоко готово, контейнеры стоят на кухне. Можете начинать". Все это хлебобулочное великолепие достается мне бесплатно - ведь я "фудсейвер", спасатель еды. Нужно просто его забрать.

Фудшеринг: спасаем продукты от мусорки

Фудсейверы - это участники движения фудшеринг (Foodsharing). Оно появилось в Германии не так давно - в 2012 году. Суть заключается в следующем: участники "спасают" еду, которую в противном случае магазины или кафе будут вынуждены выбросить. Речь идет о продовольствии с истекающим сроком реализации или годности, приготовленной еде в кафе, выпечке или о продуктах с деформированной упаковкой. Главное условие - забирать нужно все, что дают, ведь фудсейверы, в первую очередь, занимаются спасением еды, а не экономией собственных расходов на продовольствие.

Иногда фудсейверам за раз приходится спасать килограммы продуктов

Это звучит проще, чем есть на самом деле. Булочки, некоторые из которых еще теплые от печи, быстро заполняют две больших "икеевских" сумки, которые я принесла с собой. Молоко как раз умещается в 15-литровое ведро. И это еще не предел: волонтеры, спасающие еду в крупных супермаркетах, порой приходят туда впятером, а само "спасение" легко растягивается часа на полтора. При этом на супермаркеты и заведения общепита в среднем приходится лишь 5 процентов от выбрасываемых продуктов в Германии.

Власти ФРГ хотят сократить количество выбрасываемой еды

По данным министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, ежегодно в Германии выбрасывают более 11 млн тонн пригодных к употреблению продуктов питания. Немецкое правительство всерьез задумалось над этой проблемой и приняло программу мер по сокращению этой цифры: власти надеются, что к 2030 году немцы станут выбрасывать в два раза меньше еды. Свой вклад в "спасение" продуктов вносит и фудшеринг. С 2012 года волонтеры движения "спасли" 20,1 млн тонн еды. За это время по всей стране к занятию фудшерингом присоединились больше 50 тысяч человек.

Стремление бережно обращаться с едой не ново: правительства многих стран Евросоюза задумываются о мерах, которые можно предпринять, чтобы сократить количество выбрасываемой еды. Например, в Чехии и Франции крупные супермаркеты по закону обязаны отдавать благотворительным организациям продукты в деформированной упаковке и с истекающим сроком реализации. Иначе им грозит крупный штраф. В Германии к таким мерам прибегать не собираются. В этом нет необходимости, поскольку в ФРГ такая практика уже давно и успешно существует, отмечают в министерстве продовольствия. Каждый год немецкие благотворительные организации получают от примерно 30 тысяч супермаркетов более 260 тысяч тонн продуктов питания, которые они раздают неимущим.

Горы бесплатной еды

В фудшеринг я вступила еще в 2016 году. Тогда я приехала в Берлин студенткой по обмену, и весьма скромная стипендия вынуждала выискивать любые способы сэкономить. Фудшеринг представлялся мне отличной опцией: ты получаешь горы еды, и это бесплатно. Казалось, что так можно будет вообще не тратить деньги на продукты - получать их просто так можно будет в ближайшем кафе или магазине.

С наивными иллюзиями довольно быстро пришлось распрощаться. Во-первых, стать фудсейвером не так просто. Нужно зарегистрироваться, изучить правила дорожного движения, а потом пройти тест. Кроме того, с фудшерингом взаимодействует далеко не каждое заведение, хотя сегодня с фудсейверами сотрудничают более 5 тысяч предприятий по всей стране, и сеть постоянно растет.

Прежде чем отправляться на "спасение" еды, нужно вступить в команду, которая забирает еду в том или ином заведении. Наибольшей популярностью пользуются био-магазины и модные кофейни: в первых спасатели получают качественные и разнообразные продукты, из которых можно приготовить практически любые блюда, а во вторых еда уже готовая. Напротив, командам, которые спасают еду из булочных, всегда не хватает людей. Обычно там каждый вечер остается по 20-30 кг выпечки - иногда даже больше. Учитывая, что выбрасывать "спасенную" еду нельзя, волонтерам приходится выкручиваться и распределять ее по знакомым, соседям и благотворительным организациям.

Общественные холодильники с бесплатной едой

Пожалуй, у меня нет такого количества знакомых, которые бы обрадовались 15 литрам молока. Поэтому я отправляюсь в культурный центр Alte VHS, где каждый вечер проходят воркшопы, участники которых обычно вместе готовят ужин. Здесь находится один из “общественных холодильников” фудшеринга, куда любой может принести еду - как и любой может ее оттуда забрать.

Фудсейвер складывает продукты в общественный холодильник в Дармштадтском техническом университете

Волонтеры фудшеринга организовали более 400 подобных холодильников по всей Германии. Поскольку за общественными холодильниками нет постоянного надзора, волонтеры каждые два дня их моют, а также следят, чтобы там не залеживались остатки старой или неподходящей еды. Например, здесь запрещено оставлять говяжий фарш, готовые блюда с сырыми яйцами, а также некипяченое молоко. Соответствующая инструкция прикреплена на дверце холодильника, как и выдержки из закона. Общественные холодильники не подпадают под пищевое законодательство, предполагается, что их используют частные лица, чтобы обмениваться едой с другими частными лицами. Все делают это на свой страх и риск.

Обитатели культурного центра на такой риск идут легко. Ведро с молоком сразу же отправляется на кухню, булочки с начинкой расходятся, еще не успев попасть в холодильник. А я с чистой совестью отправляюсь домой: мне удалось не просто спасти еду от мусорки, но еще и угостить людей выпечкой на пару сотен евро. Да и что уж там скрывать, чай с пончиками сегодня вечером у меня тоже никто не отменял.

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