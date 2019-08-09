ФСИН готовится к турниру автозаков, оппозиция - к протестам

В Москве в субботу, 10 августа, пройдет конкурс профессионального мастерства среди водителей уголовно-исполнительной системы. Как пояснили изданию "Коммерсант" в пресс-службе ФСИН, соревнования будут проводиться в три этапа: проверка знаний правил дорожного движения, фигурное движение ("змейка", разворот, заезд в гараж), а также стрельба из пневматического оружия. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

Состязания по вождению автозаков, напоминает агентство ТАСС, проводится уже третий год подряд. В прошлом году в нем приняли участие водители спецавтомобилей из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы, Московской области, а также из управления автотранспорта ФСИН России.

Ирония судьбы или случайное совпадение?

Указывается, что турнир приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы. Этим днем в 2017 году учредили 11 августа. "Спецавтомобили ФСИН России предназначены для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах (то есть, если есть решение суда о содержании подозреваемых в совершении преступлений под стражей). Функции перевозки задержанных граждан, (в том числе на митингах и других уличных акциях), на ФСИН России не возлагаются", указывается в публикации по случаю соревнований автозаков на сайте УФСИН России по Москве.

Примечательно, что также 10 августа участники акций протестов в Москве собираются провести новый митинг на проспекте Академика Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму и против жесткого разгона силовиками несанкционированных акций 27 июля и 3 августа.

Оппозиция к полиции не пошла

Мэрия Москвы заявила, что согласовала митинг на проспекте Сахарова, удовлетворив заявку незарегистрированного кандидата Елены Русаковой. Сама Русакова сначала отрицала, что ее заявку удовлетворили, но впоследствии все же подтвердила. В пятницу организаторов митинга в Москве 10 августа пригласили в мэрию на разговор с представителями правоохранительных органов. Они от беседы отказались.

Как пояснила агентству "Интерфакс" одна из заявителей акции, помощница политика Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, "мы как организаторы приняли решение не идти в ОВД. Повестки о вызове не было". Столичные власти и полиция в пятницу еще раз предупредили о недопустимости проведения несогласованных акций.

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Смотреть видео 18:41 Поделиться Реакция Запада на разгон митинга в Москве и задержания Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3NNzq Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)

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