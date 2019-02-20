 ФСБ просит суд продлить арест обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана | Новости из Германии о России | DW | 20.02.2019

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Россия

ФСБ просит суд продлить арест обвиненного в шпионаже американца Пола Уилана

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство о продлении на три месяца срока ареста бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Судебное заседание состоится 22 февраля.

Пол Уилан в суде

Пол Уилан в суде

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обратилась в суд с просьбой продлить до 28 мая срок ареста американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы в среду, 20 февраля, подтвердили получение ходатайства ФСБ.

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Закрытое судебное заседание по этому вопросу запланировано на 22 февраля, сообщил "Интерфаксу" адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

В январе он признал, что Пол Уилан получил на флеш-карте сведения, составляющие государственную тайну, отметил, что его подзащитный не успел ознакомиться с содержимым флешки, так как был задержан. По словам Жеребенкова, Уилан полагал, что на флеш-карте содержится открытая информация культурного значения, в частности фотографии храмов.

Гражданина Великобритании, Ирландии, Канады и США, отставного морского пехотинца Пола Уилана задержали в России в конце декабря. Ему предъявлено обвинение в шпионаже, он арестован на два месяца.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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