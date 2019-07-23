ФСБ обыскала две правозащитные организации в Москве

В автономной некоммерческой организации "Астрея" в Москве в среду, 14 августа, прошли обыски. Как сообщил ее партнер, проект "Правовая инициатива" нидерландского фонда "Stichting Justice Initiative (SJI), в офис правозащитников ворвались сотрудники ФСБ с автоматами, не предъявив постановление на обыск и заявив, что им разрешено обыскать "все здание".

Правоохранители осмотрели кабинеты, сфотографировали паспорта и другие документы находящихся в офисе сотрудников, а также изъяли их смартфоны и прочитали переписку в мессенджерах, заставив владельцев их разблокировать. Позже сотрудники ФСБ потребовали открыть кабинет директора "Астреи" Ванессы Коган, также не предъявив соответствующих документов, после чего провели обыск в расположенном по соседству кабинете "Правовой инициативы", говорится далее в сообщении.

Пресс-секретарь проекта Ксения Бабич сообщила "Интерфаксу", что сотрудники ФСБ пришли вместе со Специальным отрядом быстрого реагирования (СОБР), показали постановление на обыск всего здания, но не назвали его причину. По ее словам, сейчас в офисе находится около 10 сотрудников проекта.

"Правовая инициатива" представляет интересы россиян в ЕСПЧ

"Астрея" занимается защитой прав человека в ходе вооруженных конфликтов, а также противодействием дискриминации женщин и детей. Совместная правозащитная работа организации с проектом “Правовая инициатива” охватывает 20 регионов России. В свою очередь, "Правовая инициатива" представляет интересы более 2000 заявителей по 420 жалобам, поданным в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), по 238 из которых вынесены положительные решения.

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