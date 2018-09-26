 ФРС США снова повысила базовую процентную ставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.09.2018

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Мир

ФРС США снова повысила базовую процентную ставку

Регулятор США увеличивает ставку из-за сильных макроэкономических показателей. Ожидается, что в этом году она будет повышена и в четвертый раз.

Здание ФРС в Вашингтоне

Здание ФРС в Вашингтоне

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Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 26 сентября, повысила базовую процентную ставку еще на 0,25 процентных пункта до 2-2,25 процента. Это уже третье в 2018 году повышение ключевой ставки, и оно было ожидаемым для рынка.

Сейчас размер базовой ставки - максимальный с 2008 года. Возможно, что ФРС повысит ее в четвертый раз за этот год - в декабре до 2,4 процента. Регулятор увеличивает ставку из-за сильных макроэкономических показателей, чтобы избежать перегрева экономики. Так, уровень безработицы в США сейчас составляет 3,9 процента, он минимальный с 1969 года. Ожидается, что в 2019 году базовая процентная ставка будет повышаться трижды.

Индекс Dow Jones на этом фоне подрос на 0,3, S&P - на 0,4 процентных пункта, курс доллара к евро практически не изменился.

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    Автор: Александра Поблинкова


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