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Сегодня - 175 лет со дня рождения немецкого мыслителя Фридриха Ницше. Он и в истории России сыграл выдающуюся и неоднозначную роль. Об этом - писатель Виктор Ерофеев.
Кольцо выполнено в виде змеи, украшенной рубинами. На внутренней стороне нанесена гравировка: "В память о Фридрихе Ницше, 25 августа 1900 года".
Хотите верьте, хотите нет: во время раскопок неподалеку от места, где когда-то располагалась легендарная Троя, немецкие ученые обнаружили уникальный артефакт - Троянскую утку.
Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach. Пословица
Деловой мир подчиняется мужским законам, а кто их не знает - сам виноват, утверждает автор книги "Как раскусить правила деловой игры". Она описала DW мужской культурный код.
Представленные на новой выставке экспонаты дают представление не только о мировоззрении, но и о стиле работы одного из самых спорных мыслителей в истории философии.
По-немецки отношения философа и композитора характеризуются понятием "любовь-ненависть". Этой сложной теме будет посвящен 41 доклад на международной конференции в Наумбурге.
Российский театральный режиссер Константин Богомолов - истинный панк нашего времени. Он умен, глубок, тонок, жесток. Его "Короля Лира" показали на днях немецкой публике.
Как представлены на Московской международной выставке-ярмарке переводы с немецкого? Какие немецкие книги вообще предпочитает российский читатель?
После реконструкции, длившейся три года, в Веймаре вновь открылся знаменитый литературный архив, в котором хранятся рукописи и черновики величайших немецких писателей.
Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Конрад Аденауэр, Карл Маркс. Что объединяет этих известных деятелей науки, культуры и политики? Все они учились в Бонне...
Свои письма чужой жене Ницше подписывал именем "Дионис". Цикл его "дионисийских" стихотворений считается худшим из того, что он написал. Как раз этот цикл и положен в основу "оперной фантазии" Вольфганга Рима...
Очень широко представлены на международной книжной ярмарке, которая открылась 2 сентября в Москве, немецкая литература и книги о Германии. Их представляют на своих стендах сразу несколько российских издательств.
Когда отказали слева Маркс, а справа - Ницше, Кант кажется идеальным "придворным философом". Германия слишком дорого заплатила за пренебрежение кантовским императивом. И могла бы поделиться опытом с друзьями.
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