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Фридрих Ницше

nietzsche circa 1885: German philosopher Friedrich Nietzsche (1844 - 1900). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Виктор Ерофеев: Вечное возвращение Ницше в Россию 15.10.2019

Сегодня - 175 лет со дня рождения немецкого мыслителя Фридриха Ницше. Он и в истории России сыграл выдающуюся и неоднозначную роль. Об этом - писатель Виктор Ерофеев.
BdT mit Deutschlandbezug Ein Friedrich Nietzsche-Gedenkring steckt am 02.12.2016 in Naumburg (Sachsen-Anhalt) im Nietzsche-Dokumentationszentrum in einem Etui. Das Schmuckstück mit den mutmaßlichen Haaren des Philosophen (1844-1900) soll bis Ende Mai 2017 in Naumburg ausgestellt sein. (zu dpa «Nietzsche-Dokumentationszentrum präsentiert Gedenkring» vom 04.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии показывают золотую змею с волосами Ницше 09.12.2016

Кольцо выполнено в виде змеи, украшенной рубинами. На внутренней стороне нанесена гравировка: "В память о Фридрихе Ницше, 25 августа 1900 года".
***ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit der DW-Berichterstattung über die DUCKOMENTA Ausstellung.*** Beschreibung: Fahne des ZK der SED zum XXVIII . Parteitag Stoffapplikationen, 500 × 700 mm Etliche Produkte versuchen, den Ökonomen Karl Ducks dem Alltag der Enten näher zu bringen, mit recht liebevollen Ausführungen. Diese vom Kombinat „Posamente und Stickereiwaren Oberplauen“ hergestellte Fahne wird zur Eröffnung des XXVIII. Parteitags dem Genossen Erich Honecker überreicht. Der Überbringer gilt bis zur Wende als fahnenflüchtig. Autor: interDuck GmbH, Berlin Copyright: interDuck

Фотогалерея: Немецкие ученые открыли новую цивилизацию 01.04.2016

Хотите верьте, хотите нет: во время раскопок неподалеку от места, где когда-то располагалась легендарная Троя, немецкие ученые обнаружили уникальный артефакт - Троянскую утку.
Auf dieser Collage steht eine Frau mit vintagem Kleid und einer Maske. Daneben sieht man die Vögel. Dahinter sind auch die Käfige mit den Vögeln drin.

Изобрести самолет просто, или 10 цитат о полетах и авиации 30.04.2015

Птицы в клетке говорят только о полетах. Свободные птицы просто летают. +++ Vögel im Käfig sprechen nur vom Fliegen. Freie Vögel fliegen einfach. Пословица
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Хватит быть пешкой! Мужские игры и их неписаные правила 06.03.2015

Деловой мир подчиняется мужским законам, а кто их не знает - сам виноват, утверждает автор книги "Как раскусить правила деловой игры". Она описала DW мужской культурный код.
ARCHIV - Friedrich Nietzsche auf der Reproduktion eines undatierten Plakats in der Gedenkstätte des bedeutendsten Denkers und Philosophen des 19. Jahrhunderts im sachsen-anhaltischen Röcken. In dem kleinen Dorf wurde Nietzsche am 15. Oktober 1844 geboren und nach seinem Tode am 25. August 1900 beigesetzt. Nietzsche lebte nur die ersten sechs Jahre in Röcken und siedelte dann mit seiner Familie nach Naumburg um. An den berühmtesten Sohn des Ortes erinnert heute jedoch kein großes Denkmal und auch mit einer touristischen Vermarktung eines des bedeutendsten Denkers des 19. Jahrhundert sieht es schlecht aus. Stattdessen eine fachkundig arrangierte Ausstellung, ein tadellos gepflegtes Familiengrab und eine schlichte Skulpturengruppe ehren den Antichristen Nietzsche. Foto: Repro dpa/lah (zu Korr.-Bericht lah Kleinod lockt Nietzsche-Fans aus aller Welt - Warten auf Stiftung vom 15.05.2006) -nur s/w verfügbar- +++(c) dpa - Bildfunk+++

С наследием Ницше знакомят в Веймаре 07.08.2014

Представленные на новой выставке экспонаты дают представление не только о мировоззрении, но и о стиле работы одного из самых спорных мыслителей в истории философии.
Portrait Richard Wagner Bildbeschreibung: FILE - A 19th century photograph of German composer Richard Wagner. Wolfgang Wagner, the grandson of composer Richard Wagner and the leader of the Bayreuth opera festival for more than half a century, died Sunday March 21, 2010, the festival said. He was 90. (ddp images/AP Photo/Trinquart, file) ** B/W ONLY ** copyright: dapd circa 1885: German philosopher Friedrich Nietzsche (1844 - 1900). (Photo by Hulton Archive/Getty Images) copyright: Hulton Archive/Getty Images

Сложным отношениям Вагнера и Ницше посвятили конференцию 16.10.2013

По-немецки отношения философа и композитора характеризуются понятием "любовь-ненависть". Этой сложной теме будет посвящен 41 доклад на международной конференции в Наумбурге.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Festival Theaterformen in Hannover verwendet werden*** Festival THEATERFORMEN in Hannover. Das Stück Lear. Eine Komödie aus Russland. Regie: Konstantin Bogomolov. Alle Bilder sind aus dem Pressebereich und dürfen im Zuge der Berichterstattung über das Festival FREI verwendet werden. https://www.theaterformen.de/secretpresse/lear/ Copyright: © Daria Pichugina

Константин Богомолов: "Вторая мировая война - это огромный миф" 05.07.2013

Российский театральный режиссер Константин Богомолов - истинный панк нашего времени. Он умен, глубок, тонок, жесток. Его "Короля Лира" показали на днях немецкой публике.
Girl with an Oar sculpture at the Gorky Central Park of Culture and Leisure in Moscow where reconstruction is under way. pixel

Фэнтези, классика, парк Горького: каких немцев читает Россия 05.09.2012

Как представлены на Московской международной выставке-ярмарке переводы с немецкого? Какие немецкие книги вообще предпочитает российский читатель?
Hunderte Bücher und Schriften der Klassiker Goethe, Schiller, Wieland und Herder sowie anderer bedeutender Persönlichkeiten wie Nietzsche, Liszt und Reuter werden im Weimarer Goethe-Schiller-Archivs aufbewahrt. Das älteste deutsche Literaturarchiv begeht am 28.06.1996 seinen einhundertsten Geburtstag. An diesem Tag soll mit einem Festakt an die Einweihung dieses Literaturarchivs am 28.06.1896 erinnert werden. Foto: Heinz Hirndorf +++(c) dpa - Report+++

Веймарская сокровищница литературы 05.07.2012

После реконструкции, длившейся три года, в Веймаре вновь открылся знаменитый литературный архив, в котором хранятся рукописи и черновики величайших немецких писателей.
Friedrich Wilhelms University, Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany / Friedrich-Whilhelms-Universitaet, Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland / Friedrich-Whilhelms-Universität, Uni Bonn pixel

Боннский университет - два века традиций 06.07.2011

Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Конрад Аденауэр, Карл Маркс. Что объединяет этих известных деятелей науки, культуры и политики? Все они учились в Бонне...
ARCHIV - Mezzosopranistin Julia Faylenbogen, Sopranistin Elin Rombo, Bariton Johannes Martin Kraenzle, Mezzosopranistin Virpi Raeisaenen und Sopranistin Mojca Erdmann proben eine Szene der Oper 'Dionysos' in Salzburg (Archivfoto vom 23.07.2010). Nietzsche als Musik: Rund 15 Jahre hat es gedauert, bis der deutsche Komponist Wolfgang Rihm seine Opernphantasie Dionysos vollenden konnte. Die mit Spannung erwartete Neukomposition sollte am Dienstagabend bei den Salzburger Festspielen im großen Festspielhaus uraufgeführt werden. Er habe dem Dirigenten Ingo Metzmacher vor 15 Jahren ein Stück auf Basis des Nietzsche-Gedichtzyklusses «Dionysos-Dithyramben» versprochen, und dann sei die Intuition ausgeblieben, sagte Rihm am Mittag bei einer Pressekonferenz. Foto: Barbara Gindl +++(c) dpa - Bildfunk+++

Оперная фантазия по стихам Ницше - громкая премьера в Зальцбурге 09.08.2010

Свои письма чужой жене Ницше подписывал именем "Дионис". Цикл его "дионисийских" стихотворений считается худшим из того, что он написал. Как раз этот цикл и положен в основу "оперной фантазии" Вольфганга Рима...
Buecher stapeln sich am Montag, 13. Oktober 2008, am Stand der Tuerkei auf der Buchmesse in Frankfurt am Main. Tuerkei ist in diesem Jahr der Ehrengast, die Buchmesse wird am Dienstag eroeffnet. (AP Photo/ Michael Probst) ---Books pile up at the book fair in Frankfurt, central Germany, Monday, Oct. 13 2008. The book fair will be opened on Tuesday. Turkey is honorary guest. (AP Photo/Michael Probst)

Немецкие книги на Московской книжной ярмарке 03.09.2009

Очень широко представлены на международной книжной ярмарке, которая открылась 2 сентября в Москве, немецкая литература и книги о Германии. Их представляют на своих стендах сразу несколько российских издательств.
Aussenminister Joschka Fischer beantwortet nach einem Fototermin mit seinem suedkoreanischen Amtskollegen Yoon Young-Kwan am Montag, 24. Nov. 2003, in Berlin Fragen der Journalisten zu seiner bevorstehender Reise in die Tuerkei. (AP Photo/Franka Bruns) ---German Foreign Minister Joschka Fischer answers questions of the media after meeting his South Korean Counterpart Yoon Young-Kwan in Berlin, Monday, Nov. 24, 2003. Fischer talked about his planned trip to Turkey. (AP Photo/Franka Bruns)

Фишер с Кантом наперевес 12.02.2004

Когда отказали слева Маркс, а справа - Ницше, Кант кажется идеальным "придворным философом". Германия слишком дорого заплатила за пренебрежение кантовским императивом. И могла бы поделиться опытом с друзьями.