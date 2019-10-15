Фридрих Ницше

Оперная фантазия по стихам Ницше - громкая премьера в Зальцбурге

Свои письма чужой жене Ницше подписывал именем "Дионис". Цикл его "дионисийских" стихотворений считается худшим из того, что он написал. Как раз этот цикл и положен в основу "оперной фантазии" Вольфганга Рима...