Лагерь первичного размещения мигрантов.
Возник лагерь в сентябре 1945 года по инициативе англичан. За годы своего существования Фридланд принял более 4 миллионов человек.
Транзитный лагерь на границе Нижней Саксонии и Гессена - последний сохранившийся в Германии пункт приема российских немцев, переселяющихся на историческую родину. Последние пять лет там стабильно растет число посетителей. Репортаж DW
В лагере по приему переселенцев и беженцев в городке Фридланд, расположенном в Нижней Саксонии, в 2014 году откроется музей. А сам лагерь с его 67-летней историей останется "воротами в Германию" и символом свободы.
Количество этнических немцев из стран бывшего СССР, иммигрирующих в Германию, резко уменьшилось. Специалисты допускают, что это объясняется ужесточившимися требованиями к претендентам на статус позднего переселенца.