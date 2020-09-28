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Фридланд

Лагерь первичного размещения мигрантов.

Возник лагерь в сентябре 1945 года по инициативе англичан. За годы своего существования Фридланд принял более 4 миллионов человек.

Der historische Bahnhof Friedland. Diese Bilder sind für eine Reportage und einen Bericht über das Aufnahmelager FRIEDLAND in Niedersachsen geplant. Dort wird auch ein Museum errichtet. Aufnahmedatum: 18.01.2012. Copyright: Victor Weitz.

Как Фридланд стал ''воротами в Германию'' 28.09.2020

Один из старейших в Германии лагерей по приему переселенцев и беженцев Фридланд отмечает 75-летний юбилей. Через него в ФРГ прибыло более 4 миллионов человек.
Juli 2020, Friedland, Deutschland, Friedland unter Quarantäne, Das GDL Friedland liegt im äußersten Süden Niedersachsens an der Grenze zu Thüringen und Hessen. Begründet liegt dies in der Historie des Standorts. Zur Zeit der Gründung in den 1940er Jahren war dies der Grenzbereich zwischen der britischen, amerikanischen und sowjetischen Besatzungszone. // Die Aufnahmestelle hat am 15 Juni die Quarantäne aufgehoben und hat mit der Arbeit begonnen. Die Bilder habe ich von einem meinen Gesprächspartner, der sich momentan in Friedland befindet, bekommen. Eine schriftliche Erlaubnis; sie zu veröffentlichen, liegt mir vor. Die Bilder bitte mit seinem Namen unterzeichnen: Jewgenij Alles

Коронавирус среди поздних переселенцев в Германии: с самолета - на карантин 16.07.2020

Карантин в лагере по приему поздних переселенцев отменен. Тяжелых случаев не зафиксировано. Но на этом проблемы не закончились.

Фридланд: "ворота в Германию" для поздних переселенцев (12.02.2018) 12.02.2018

Транзитный лагерь на границе Нижней Саксонии и Гессена - последний сохранившийся в Германии пункт приема российских немцев, переселяющихся на историческую родину. Последние пять лет там стабильно растет число посетителей. Репортаж DW
Impressionen aus dem Aufnahmelager Copyright Vladimir Esipov Stichworte Friedland, Spätaussiedler

Фридланд: "ворота в Германию" для российских немцев 10.02.2018

Транзитный лагерь на границе Нижней Саксонии и Гессена - последний в ФРГ пункт приема российских немцев, переселяющихся на историческую родину. Уже 5 лет там стабильно растет число обитателей.
08.2015 DW Feature Friedland Motiv 1

Число поздних переселенцев в Германии продолжает расти 14.01.2018

В 2017 году в Германию приехали более семи тысяч этнических немцев из стран постсоветского пространства. Число поздних переселенцев в ФРГ растет на протяжении последних пяти лет.
Romanowka, 14.07. 92 JE - Russlanddeutsche im Dorf Romanowka. | Verwendung weltweit

Число прибывающих в ФРГ этнических немцев растет пять лет подряд 05.12.2017

В этом году в Германию может приехать больше семи тысяч этнических немцев из стран бывшего СССР и Восточной Европы. Число поздних переселенцев в ФРГ растет уже пять лет подряд.

04.04.2016+++ Two veiled women walk past a policeman as they arrive with a group of refugees at the airport in Hanover, central Germany, on April 4, 2016. The first Syrians arrived in Germany from Istanbul under a controversial EU-Turkey migrants pact, an official from the German federal refugee office told AFP. +++ (C) Getty Images/AFP/T. Schwarz

В Германию прибыла первая группа сирийцев в рамках соглашения с Турцией 04.04.2016

В Нижнюю Саксонию из Стамбула прилетели первые сирийские беженцы, которых Германия принимает в рамках договоренности между Турцией и ЕС по выходу из миграционного кризиса.
14.07.2015*** ARCHIV - Eine irakische Familie kommt am 14.07.2015 im Grenzdurchgangslager Friedland (Niedersachsen) an. Niedersachsens Finanzminister rechnet mit weiter stark steigenden Kosten für die Flüchtlingshilfe. Für 2017 sei mit Ausgaben von 1,75 Milliarden Euro zu rechnen, dies sei eine Verzehnfachung der Kosten von 2014, sagte der SPD-Politiker am 22.01.2016 im Landtag in Hannover.Foto: Stefan Rampfel/dpa (zu lni Flüchtlingshilfe: Land rechnet 2017 mit 1,7 Milliarden Euro Kosten vom 22.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Rampfel

Первая группа сирийских беженцев из Турции прибудет в Германию 4 апреля 01.04.2016

В соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее между ЕС и Анкарой, в ФРГ прибудет первая группа сирийских беженцев из Турции, состоящая, в основном, из семей с детьми.
Das im September 1945 gegründete Lager Friedland bei Göttingen, aufgenommen von einer benachbarten Kirche am 3.9.1999. Rund 2000 Betten stehen in zahlreichen Unterkünften bereit, um die Aussiedler vorübergehend aufzunehmen.

В Германии растет число переселенцев из России 23.12.2015

Этнические немцы возвращаются в Германию из России, Казахстана и других бывших советских республик. Число поздних переселенцев увеличивается третий год подряд.
Ljudmila Komova, Mutter; Copyright: DW/O. Evdokimova

Этнические немцы уезжают из России в надежде на лучшую жизнь 01.04.2015

В Германии резко возросло число поздних переселенцев. Большинство из них - этнические немцы из РФ. С чем это связано? И как переселенцев принимают на родине предков? Репортаж DW.
Berlin: Ankunft deutschstämmiger Aussiedler mit Gepäck und großen Taschen auf dem Berliner Flughafen Schönefeld. Die Zahl der Spätaussiedler ist im August auf den niedrigsten Stand seit 1987 gefallen. Im vergangenen Monat wurden 10671 Aussiedler in der Bundesrepublik registriert. Im selben Monat des Vorjahres waren es rund 14 600 und 1995 gut 18100. Mit 94159 Personen kamen in den ersten Monaten dieses Jahres fast 20000 Spätaussiedler weniger als im Vergleichszeitraum 1996. Die meisten Menschen kommen noch immer aus der ehemaligen Sowjetunion, teilte das Bundesinnenministerium am 01.09.1997 in Bonn mit. (BER422-300997) Für: Projekt Destination Europe : Mangelnde Perspektiven und große Träume

Число этнических немцев, переезжающих в Германию, снова растет 25.12.2014

С 2013 года в ФРГ регистрируют все больше репатриантов, в основном прибывающих из Казахстана и России. РФ является первой в мире страной по численности немцев, живущих вне Германии.
Der historische Bahnhof Friedland. Diese Bilder sind für eine Reportage und einen Bericht über das Aufnahmelager FRIEDLAND in Niedersachsen geplant. Dort wird auch ein Museum errichtet. Aufnahmedatum: 18.01.2012. Copyright: Victor Weitz.

Фридланд - город, ставший "воротами в Германию" для нескольких поколений мигрантов 20.01.2012

В лагере по приему переселенцев и беженцев в городке Фридланд, расположенном в Нижней Саксонии, в 2014 году откроется музей. А сам лагерь с его 67-летней историей останется "воротами в Германию" и символом свободы.
Russlanddeutsche im Durchgangslager Friedland Eine ältere russlanddeutsche Frau sitzt am 12.6.1999 in ihrer Baracke im Durchgangslager Friedland vor diversen Unterlagen und ihrem sowjetischen Pass. Das Lager in Niedersachsen mit Platz für 2000 Personen ist für viele die erste Station in ihrer neuen Heimat. Der historische Hintergrund: Das Aufnahmelager wurde im September 1945 für die Heimkehrer aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft errichtet und dient seit 1961 als Herberge für deutsche Spätaussiedler aus Osteuropa.

Число поздних переселенцев в Германию из стран бывшего СССР резко снизилось 29.12.2009

Количество этнических немцев из стран бывшего СССР, иммигрирующих в Германию, резко уменьшилось. Специалисты допускают, что это объясняется ужесточившимися требованиями к претендентам на статус позднего переселенца.
ARCHIV - Das Grenzdurchgangslager Friedland südlich von Göttingen aus der Luft fotografiert (Archivfoto vom 01.12.2007). Der Geschichte deutschstämmiger Aussiedler und anderer Flüchtlinge soll am Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen ein Museum gewidmet werden. Das Museum werde ab 2011 die Schicksale der geflohenen Menschen und die damit verbundene Geschichte vermitteln, kündigte das Innenministerium am Sonntag (13.01.2008) in Hannover an. Foto: Stefan Rampfel (zu dpa 4207) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Необычный музей во Фридланде 19.09.2008

18.09.2008 Сегодня в нашей программе две темы. - В лагере Фридланд будет открыт музей. - Российские немцы в интернете
ARCHIV - Das Grenzdurchgangslager Friedland südlich von Göttingen aus der Luft fotografiert (Archivfoto vom 01.12.2007). Der Geschichte deutschstämmiger Aussiedler und anderer Flüchtlinge soll am Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen ein Museum gewidmet werden. Das Museum werde ab 2011 die Schicksale der geflohenen Menschen und die damit verbundene Geschichte vermitteln, kündigte das Innenministerium am Sonntag (13.01.2008) in Hannover an. Foto: Stefan Rampfel (zu dpa 4207) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии появится музей, в котором можно жить 14.09.2008

Пограничный лагерь "Фридланд" в Нижней Саксонии должен превратиться в необычный музей. Его посетители смогут не только ознакомиться с экспозицией, но и прожить несколько дней бок о бок с обитателями лагеря.
Heimkehrer im Lager Friedland im Jahr 1946. Im Hintergrund die als Notunterkünfte dienenden Nissenhütten. Am 26. September 1945 eröffnete die britische Armee in dem kleinen Ort Friedland bei Göttingen ein Auffanglager. Der Ort wurde gewählt, da er am Schnittpunkt der britischen, amerikanischen und russischen Zone im heutigen Länderdreieck Thüringen, Hessen und Niedersachsen liegt. Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge, Vertriebene und Spätaussiedler wurden in Friedland aufgenommen und mit dem Nötigsten versorgt. Friedland war das erste Lager nach dem Zweiten Weltkrieg, am 1. Oktober 2000 wurde es die zentrale Einrichtung zur Erstaufnahme von Aussiedlern in Deutschland.

«Фридланд» работает без праздников и выходных 12.05.2006

Лагерю по приему переселенцев в Германии «Фридланд» в прошлом году исполнилось шестьдесят лет.

11.05.2006