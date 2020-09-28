Число прибывающих в ФРГ этнических немцев растет пять лет подряд

В этом году в Германию может приехать больше семи тысяч этнических немцев из стран бывшего СССР и Восточной Европы. Число поздних переселенцев в ФРГ растет уже пять лет подряд.