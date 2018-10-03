ФРГ: Сделав рывок, Восток вновь начинает отставать от Запада

Может ли Восток догнать Запад? Если взять объединенную Германию, то ответом на этот вопрос будет однозначное "нет". Спустя 28 лет после воссоединения страны группа ученых предупреждает, что территория бывшей ГДР, сделав весьма впечатляющий рывок после перехода от социалистической экономики к рыночной, теперь вновь начинает отставать от Западной Германии. Россиянам стоит присмотреться к этому тренду, поскольку он вызван проблемами, характерными и для многих регионов России.

Prognos AG прогнозирует увеличение разрыва

К выводу о том, что в ФРГ "разрыв в уровне благосостояния между Востоком и Западом с начала тысячелетия сократился", но в последующие годы "вновь будет нарастать", пришел аналитический институт Prognos AG в швейцарском Базеле. С 1964 года его эксперты регулярно, раз в четыре-пять лет, проводят единственное в своем роде исследование средне- и долгосрочных перспектив экономического и социально-политического развития Германии.

В Берлине - рост населения и строительный бум

Новое, 14-е по счету исследование, охватывающее период до 2045 года, выйдет в свет в январе следующего года, однако его основные положения были опубликованы 1 октября в преддверии отмечаемого 3 октября Дня германского единства. Усиление отставания Востока Германии от Запада (а также Севера от Юга) является одним из ключевых прогнозов нового доклада.

В конкретных цифрах он выглядит так: в ближайшие два с половиной десятилетия ВВП на душу населения в наиболее динамичных западногерманских федеральных землях Гессен, Бавария, Гамбург и Баден-Вюртемберг будет расти в среднем на 1,5 процента в год, в то же время в восточногерманских землях рост составит чуть менее 1 процента. В результате они все больше будут отставать в своем развитии.

Главная проблема: ухудшение демографической ситуации

Главной причиной вновь увеличивающегося разрыва в уровнях жизни между бывшими ГДР и Западной Германией эксперты Prognos считают демографическую ситуацию. "Население сокращается и все больше стареет", констатируют ученые и указывают, что в долгосрочном плане численность трудовых ресурсов будет снижаться во всех федеральных землях, кроме Берлина и Гамбурга.

С 2002 года в Лейпциге действует завод Porsche

Однако, подчеркивают они, особенно сильно "старение, отток населения и снижение трудового потенциала" скажутся на восточногерманских землях. Здесь сокращение населения (из-за уезжающей молодежи и снижающейся рождаемости при сохраняющейся смертности) может достигнуть 20 процентов.

Положительная демографическая и экономическая динамика в отдельных городах на Востоке, например, в Лейпциге, ничего не изменит в общей картине: там, где раньше была ГДР, особенно в сельской местности и в небольших городах, впредь будет все больше пенсионеров и все меньше трудоспособного населения. Так, в земле Бранденбург коэффициент демографической нагрузки пожилыми, т.е. соотношение жителей в возрасте 65 лет и старше к тем, кому от 20 до 64 лет, достигнет к 2045 году 70 (к 100). В среднем по Германии этот показатель ожидается на уровне 55.

Нарастающая нехватка квалифицированных кадров

Швейцарские эксперты в своих прогнозах не одиноки. К схожим выводам приходят и берлинский институт DIW, и само правительство Германии. 26 сентября министерство экономики ФРГ опубликовало очередной приуроченный к празднику 3 октября ежегодный доклад о ходе германского единения, в котором констатирует, что "несмотря на многие позитивные результаты, сохраняются очевидные различия между Востоком и Западом".

Министерство, правда, воздерживается от того, чтобы напрямую прогнозировать увеличение разрыва между двумя частями страны. В то же время оно фактически подтверждает выводы Prognos, указывая на обострение демографических проблем на территории бывшей ГДР: "Старение населения идет здесь быстрее, чем в западногерманских землях".

Профессор Марсель Фрацшер

Дефицит квалифицированной рабочей силы в восточных землях, следует из доклада, тоже нарастает быстрее, чем в целом по стране: "Примерно по двум третям профессий ситуация за последние пять лет еще больше обострилась. Это прежде всего относится к Восточной Германии".

Итак, население по всей стране стареет и во многих федеральных землях сокращается, молодежь перебирается в столицу и крупные города, деревни вымирают, малые города в некоторых регионах быстро пустеют, значительные территории испытывают стремительно нарастающую нехватку квалифицированных кадров и вообще трудовых ресурсов. Со всеми этими тенденциями сталкивается сегодня не только Германия, но и Россия, причем зачастую в куда более острой форме. Что же делать?

Нужны "три Т": технологии, таланты и толерантность

Опубликованные выдержки из исследования Prognos не содержат плана действий, да это и не задача его авторов: они выявляют и предсказывают тренды, практические выводы должны делать политики. Впрочем, в разделе "Демография" швейцарские ученые указывают, что к 2045 году общая численность населения Германии сократится лишь на 2,5 процента и не упадет ниже 80 миллионов в значительное мере благодаря "миграционным потокам последних лет".

Тут имеется в виду не только, и даже не столько массовый прием беженцев в 2015 году, сколько нараставшая на протяжении целого ряда последних лет трудовая миграция, главным образом из стран Евросоюза. В докладе министерства экономики ФРГ есть карта Германии, на которой более темными цветами обозначены те районы и регионы страны, где в 2017 году как минимум 10-15 процентов работающих составляли иностранцы.

Сразу бросается в глаза: это Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Гамбург - именно те западногерманские земли, которые, согласно Prognos, в будущем уйдут в отрыв. А на территории Восточной Германии, за исключением Берлина, преобладают светлые цвета. Иностранцы туда не очень-то едут. Возник замкнутый круг, на который в статье в газете Die Zeit указал директор Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher).

Берлинский профессор, как и его коллеги из Базеля, тоже констатирует вновь нарастающее отставание восточных земель от западных. Предприятия, пишет он, воздерживаются сейчас от инвестиций в Восточной Германии, потому что опасаются, что не найдут там в достаточном количестве подходящих кадров. А отсутствие новых рабочих мест и профессиональных перспектив, в свою очередь, заставляет молодежь уезжать, что усугубляет нехватку трудовых ресурсов.

Инвестициям и предотвращению оттока молодежи способствовало бы привлечение квалифицированных зарубежных кадров, но их зачастую отпугивают царящие на территории бывшей ГДР ксенофобские настроения, одним из символов которых стал недавних разгул неонацистов в Хемнице. Подобные настроения отталкивают не только иностранцев, подчеркивает профессор Фрацшер: "Куда более крупная проблема состоит в том, что большинство немцев не хочет жить там, где царят нетерпимость и дискриминация".

Глава института DIW ссылается на американского экономиста Ричарда Флориду, который еще 20 лет назад доказывал, что процветание современного общества обеспечивают "три Т": технологии, таланты и толерантность. Именно в этом нуждается сегодня Восток Германии для того, чтобы не отстать от Запада, убежден профессор Марсель Фрацшер.

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