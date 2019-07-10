 ФРГ призвали предоставить гражданство британским евреям | Новости из Германии о Германии | DW | 10.07.2019

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Германия

ФРГ призвали предоставить гражданство британским евреям

Речь идет о потомках тех, кто подвергся преследованиям при "третьем рейхе" и бежал в Великобританию. Глава Конференции европейских раввинов в интервью DW попросил Берлин не ограничиваться "строго формальными доводами".

Президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт

Президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт

Президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт обратился к федеральному германскому правительству с прошением предоставить гражданство ФРГ проживающим в Великобритании евреям, чьи предки в свое время бежали из нацистской Германии.

В ФРГ должны быть рады, что потомки тех, кто подвергался преследованиям в годы "третьего рейха", хотят получить немецкое гражданство. Это - признак доверия, заявил Гольдшмидт в среду, 10 июля, в интервью DW.

Контекст

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Рост числа подобных запросов был зафиксирован после референдума о "Брекзите" в июне 2016 года. В большинстве случаев документы подают те, чьи родители, а также бабушки или дедушки смогли выехать в Великобританию и избежать преследований и уничтожения.

По данным британской газеты The Guardian, германская сторона отклонила свыше 100 таких прошений.

Отказаться от формального подхода

По словам Гольдшмидта, в свете непростого прошлого ФРГ он ожидал, что "германские власти проявят больше такта и исторической осознанности" и не будут ограничиваться "строго формальными доводами".

"Было бы хорошо, если бы для заинтересованных лиц удалось найти небюрократическое решение, соответствующее той исторической и политической ответственности, которую несет Германия", - подчеркнул он.

Прошение британской баронессы удовлетворили

Между тем 10 июля стало известно, что заявление на получение гражданства ФРГ, поданное британской баронессой и раввином Юлией Нойбергер, было рассмотрено в положительном ключе. Документы были направлены еще в 2016 году, и ранее по ним был вынесен отказ.

Мать Нойбергер в возрасте 22 лет бежала из Германии в Лондон в 1937 году. Сама баронесса неоднократно подчеркивала, что восхищена тем, как ФРГ прорабатывает свое нацистское прошлое.

Рост антисемитизма в ФРГ

В конце мая уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) предостерег евреев в Германии от ношения традиционного мужского головного убора - кипы - в связи с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей "жестокостью" в отношении исповедующих иудаизм.

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    Автор: Ефим Шуман, Анне Термече


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