ФРГ попала в тройку стран, наиболее пострадавших от природных катаклизмов

Германия оказалась на третьем месте в новом рейтинге государств мира по индексу глобальных климатических рисков (KRI) за 2018 год. Соответствующий доклад представила в среду, 4 декабря, немецкая экологическая организация Germanwatch в Мадриде на Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климата. Согласно исследованию, жара и засуха привели в ФРГ к смерти 1200 человек, ущерб от экстремальной погоды составил около 1,2 миллиарда евро. Первые два места в рейтинге заняли Япония и Филиппины.

В долгосрочной перспективе от природных катаклизмов в наибольшей степени страдают бедные государства. В период с 1999 по 2018 год, согласно данным исследования, наиболее пострадавшими были Пуэрто-Рико, Мьянма, Гаити, Филиппины и Пакистан. Германия в долгосрочном рейтинге заняла 17-е место.

12 тысяч природных катастроф

Более 12 тысяч экстремальных погодных явлений за последние 20 лет привели к гибели более 495 тысяч человек и повлекли за собой ущерб на сумму более в 3,54 триллиона долларов (3,17 триллиона евро). Вероятность наступления периодов экстремальной жары в Европе увеличилась примерно в 100 раз по сравнению с началом 20-го века, сообщили немецкие экологи.

Индекс KRI показывает, в какой степени отдельные страны пострадали от экстремальных погодных явлений, в частности, жары и ураганов, а также наводнений и других природных катастроф. При этом аналитики учитывают как число жертв, так и экономический ущерб в результате подобных явлений в соотношении к населению и ВВП страны. За основу исследований Germanwatch берет признанный во всем мире банк данных NatCatService, созданный немецкой перестраховочной компанией Munich Re, а также данные Международного валютного фонда.

Авторы доклада подчеркивают, что собранные данные не позволяют сделать прямого вывода о том, какая доля природных катастроф непосредственно обусловлена изменением климата.

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