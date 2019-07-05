 ФРГ и Франция пытаются сблизить позиции России и Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2019

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Европа

ФРГ и Франция пытаются сблизить позиции России и Украины

Германия и Франция предприняли новую попытку добиться прогресса в деле реализации минских соглашений. В Париже состоялась встреча представителей четырех стран в "нормандском формате".

Дорожный указатель в Донбассе (фото из архива)

Германия и Франция предприняли новую попытку сблизить позиции России и Украины, чтобы добиться прогресса в деле реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. В Париже в пятницу, 12 июля, состоялась встреча представителей четырех стран на уровне советников глав государств и правительств по внешней политике.

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После встречи германская сторона сообщила, что переговоры закрепили позитивные сдвиги, наметившиеся недавно в ситуации на востоке Украины, участники переговоров рассмотрели шаги по выполнению минских соглашений, начиная с установления режима прекращения огня. По итогам встречи, стороны решили продолжать переговоры в так называемом "нормандском формате".

В Донбассе уже более пяти лет идут бои между пророссийскими сепаратистами и украинскими войсками. ФРГ и Франция с 2014 года пытаются посредничать между Москвой и Киевом. В то же время переговоры в "нормандском формате" в последние годы фактически прекратились. С тех пор как пост президента Украины занял Владимир Зеленский, усилились надежды на выход из тупика. 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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