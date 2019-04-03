 ФРГ и Франция настаивают на посредничестве в Донбассе | Новости из Германии о Европе | DW | 06.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

ФРГ и Франция настаивают на посредничестве в Донбассе

Берлин и Париж считают важным сохранение нормандского формата для урегулирования на востоке Украины. Они надеются на возобновление переговоров в формате четверки после выборов в Украине.

Хайко Мас на встрече глав МИД стран большой семерки во французском Динаре

Хайко Мас на встрече глав МИД стран "большой семерки" во французском Динаре

Германия и Франция настаивают в кругу стран "большой семерки" на продолжении посреднических усилий для урегулирования конфликта в Украине. Берлин и Париж считают необходимым продолжать переговоры в нормандском формате о будущем восточной Украины, заявил глава министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) на полях консультаций глав внешнеполитических ведомств ведущих индустриальных стран в бретонском городе Динар в субботу, 6 апреля.

Контекст

Официальный Берлин считает преждевременным обсуждать участие немецких солдат в возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Но такой вариант и не исключается. DW - с подробностями. (16.02.2018)

В эксклюзивном интервью DW спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал о своем видении конфликта на Украине. (29.08.2017)

И Германия, и Франция надеются, что после президентских выборов в Украине переговоры с Россией и Украиной и нормандском формате вновь станут возможными, сказал Мас. ФРГ и Франция с 2014 года  в целом безуспешно посредничают в урегулировании конфликта в Украине. Диалог в формате четверки с участием Москвы и Киева называют переговорами в нормандском формате - по месту проведения первой такой встречи.

Отношения между Украиной и Россией остаются напряженными из-за российской аннексии Крыма и войны на востоке Украины между украинской армией и пророссийскими сепаратистами, отмечает агентство dpa. На президентских выборах в Украине во втором туре, назначенном на 21 апреля, встретятся действующий президент Петр Порошенко и победитель первого тура шоумен Владимир Зеленский.

В группу стран "большой семерки", помимо Германии и Франции, входят США, Канада, Италия, Великобритания и Япония.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Валерий Мельников

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Валерий Мельников

    Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Проект "Под землей"

    Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Трагедия

    По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

  • Фотография из серии Черный дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    "Черный дни Украины"

    В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

  • Фотография из серии Черные дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Из серии "Черные дни Украины"

    Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать".

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 26:26

Адреналин и агрессия: жизнь военных после Донбасса - "Европа в фокусе" (24.12.2018)

Контекст

Война в Украине глазами Валерия Мельникова

Российский фотограф Валерий Мельников - дважды лауреат престижной премии World Press Photo. (16.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Адреналин и агрессия: жизнь военных после Донбасса - "Европа в фокусе" (24.12.2018)  

Как изменило Мариуполь военное положение?  

Фарс в Донбассе: ЕС критикует "фейковые выборы"  

Также по теме

Karikatur von Sergey Elkin - Putin und Krieg - ukrainische Sprache

Комментарий: Выборы в Украине - вызов для Зеленского, Порошенко и… Путина 03.04.2019

"Барнаул - наш"! Чем меньше у Кремля остается рычагов воздействия на положение внутри страны, тем выше шанс провокации против Украины, считает Константин Эггерт.

Krim Beitritt Parlament in Simferopol 18.03.2014

Комментарий: Юбилей бесславной аннексии Крыма 16.03.2019

Так называемая "русская весна" стала поражением модернистского проекта российских консерваторов. Захват чужих территорий принес пользу лишь пассивной части крымчан, считает Иван Преображенский.

Kurt Volker Diplomat

Волкер: США поддерживают свободу судоходства в Черном море 27.02.2019

Спецпредставитель США Волкер во время визита в Украину назвал неправомерным нападение России на украинских моряков, подтвердил непризнание Вашингтоном аннексии Крыма и призвал Москву к выполнению минских соглашений

Реклама

Самые читаемые

Запрет проституции в Германии: "за" и "против"  

Арбитры ВТО отклонили жалобу Киева на запрет транзита украинских грузов через РФ  

"Внимание, камера!": Как теледебаты (не) меняли ход истории  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно