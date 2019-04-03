ФРГ и Франция настаивают на посредничестве в Донбассе

Германия и Франция настаивают в кругу стран "большой семерки" на продолжении посреднических усилий для урегулирования конфликта в Украине. Берлин и Париж считают необходимым продолжать переговоры в нормандском формате о будущем восточной Украины, заявил глава министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) на полях консультаций глав внешнеполитических ведомств ведущих индустриальных стран в бретонском городе Динар в субботу, 6 апреля.

И Германия, и Франция надеются, что после президентских выборов в Украине переговоры с Россией и Украиной и нормандском формате вновь станут возможными, сказал Мас. ФРГ и Франция с 2014 года в целом безуспешно посредничают в урегулировании конфликта в Украине. Диалог в формате четверки с участием Москвы и Киева называют переговорами в нормандском формате - по месту проведения первой такой встречи.

Отношения между Украиной и Россией остаются напряженными из-за российской аннексии Крыма и войны на востоке Украины между украинской армией и пророссийскими сепаратистами, отмечает агентство dpa. На президентских выборах в Украине во втором туре, назначенном на 21 апреля, встретятся действующий президент Петр Порошенко и победитель первого тура шоумен Владимир Зеленский.

В группу стран "большой семерки", помимо Германии и Франции, входят США, Канада, Италия, Великобритания и Япония.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Валерий Мельников Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Проект "Под землей" Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Трагедия По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова "Черный дни Украины" В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Из серии "Черные дни Украины" Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать". Автор: Елена Барышева

