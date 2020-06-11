 ФРГ и правозащитники критикуют указ Трампа против Международного уголовного суда | Новости из Германии о Германии | DW | 12.06.2020

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Германия

ФРГ и правозащитники критикуют указ Трампа против Международного уголовного суда

Берлин полностью доверяет работе Международного уголовного суда в Гааге, против судей которого президент США намерен ввести санкции. Указ Дональда Трампа критикуют также в Евросоюзе и ООН.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге

Германия раскритиковала указ президента США Дональда Трампа, позволяющий вводить санкции против членов Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, расследующих военные преступления, к которым могут быть причастны причастны американские солдаты и офицеры в Афганистане. "Мы приняли к сведению заявление США с глубокой обеспокоенностью", - говорится в заявлении МИД Германии, распространенном в пятницу, 12 июня.

"Германия - один из убежденных сторонников МУС" и полностью доверяет его работе, отмечается в сообщении. Берлин считает суд в Гааге "незаменимым институтом в борьбе с ненаказуемостью международных преступлений", который "необходим сегодня как никогда ранее". МИД ФРГ выступает против "любого оказания давления на независимый суд, его сотрудников или лиц, которые с ним сотрудничают".

Критику в отношении указа США выразили также международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международная федерация за права человека (FIDH). "Блокировки счета и запреты на въезд предусмотрены для тех, кто нарушает права человека, а не тех, кто судит таких нарушителей", - заявил представитель HRW Ричард Дикер.

Блокировка активов и запрет на въезд в США

Согласно указу Трампа, находящиеся в юрисдикции США активы лиц, которые будут определены как причастные к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, будут блокированы. Таким лицам также запретят выделение денег. Кроме того, им и членам их семей будет отказано во въезде в Соединенные Штаты.

В феврале 2020 года США и радикальное движение Талибан подписали мирный договор

В феврале 2020 года США и "Талибан" подписали мирный договор

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда расследует предполагаемые военные преступления, совершенные в 2003-2014 годах в Афганистане. Она пытается выяснить, замешаны ли в них боевики движения "Талибан", афганские власти, солдаты США и американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ). В марте текущего года МУС дал добро на проведение расследования.

Госсекретарь Майкл Помпео уже тогда заявил о готовности США принять "любые необходимые меры", "чтобы защитить своих граждан от предательского, так называемого суда". Год назад американские власти уже ввели ограничения на въезд в США сотрудников МУС, в частности Фату Бенсуды. Вашингтон не признает Международный уголовный суд, созданный в 2002 году. Афганистан тоже отказывается сотрудничать с МУС, хотя является его членом.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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