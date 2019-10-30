ФРГ и другие страны раскритиковали КНР за притеснение уйгуров

Германия и 22 других государства выступили с критикой Китая из-за практикующихся там притеснений мусульманского религиозного меньшинства уйгуров. В заявлении, представленном Великобританией во вторник, 29 октября, в комитете по правам человека Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, содержались доказательства массовых задержаний уйгуров в провинции Синьцзян, ведущейся за ними слежки, а также других нарушений прав человека.

Как сообщает информагентство AFP, заявление Великобритании поддержали также Германия, США и ряд других государств, которые призвали Пекин прекратить преследование уйгуров и придерживаться внутренних и международных обязательств по защите прав человека и свободы вероисповедания.

В то же время в другом заявлении, подготовленном Беларусью и поддержанном более чем 50 государствами, говорится об успехах Китая в борьбе с терроризмом и на пути "дерадикализации" Синьцзян-Уйгурского автономного района. Кроме того, в белорусском докладе указывалось, что КНР достигла большого прогресса в области защиты прав человека. Этот документ поддержали, в частности, Россия, Пакистан, Египет и Сербия.

Лагеря перевоспитания для уйгуров в Китае

По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

В свою очередь, китайские власти отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называют эти учреждения "образовательными центрами", использующимися для предупреждения опасности исламистской радикализации. После презентации заявления Великобритании постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил журналистам в Нью-Йорке, что критика со стороны США в адрес Китая "не поможет найти хорошее решение на переговорах по торговле". "Тяжело понять, почему, с одной стороны, стремятся к заключению торгового соглашения, а с другой - используют все остальные темы, чтобы в чем-то обвинить своего визави", - заявил Цзюнь.

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