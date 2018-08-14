 ФРГ выслала в Афганистан еще 46 беженцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.08.2018

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Мир

ФРГ выслала в Афганистан еще 46 беженцев

Самолет с депортированными афганцами приземлился в аэропорту Кабула. С 2016 года из Германии в Афганистан высланы около 350 человек.

Самолет, на котором депортировали беженцев (фото из архива)

Германия выслала в Афганистан еще 46 беженцев. Самолет с ними приземлился в Кабуле утром в среду, 15 августа, сообщила администрация кабульского аэропорта.

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Правительство ФРГ в 2016 году подписало с афганскими властями договор о реадмиссии. С декабря 2016 года в Афганистан были депортированы около 350 человек, которым отказали в предоставлении убежища в Германии. В июле 23-летний афганец покончил с собой спустя неделю после высылки из ФРГ.

В августе 2017 года МВД и МИД Германии договорились,что практика высылки афганских беженцев на родину будет продолжена лишь в единичных случаях. Позиция Берлина связана с его обновленной оценкой ситуации в сфере безопасности в Афганистане, власти которого продолжают борьбу против террористической группировки "Исламское государство" и радикального исламистского движения "Талибан". 10 августа в результате нападения талибов на город Газни погибли около 100 служащих сил безопасности и 30 мирных жителей, сообщило министерство обороны Афганистана.

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    Автор: Ирина Филатова


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