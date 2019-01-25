ФРГ выделила 12 млн евро жертвам блокады Ленинграда

По случаю 75-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда, главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Мас (Heiko Maas) приветствовали гуманитарный жест Германии в отношении все еще живых блокадников. МИД ФРГ в воскресенье, 27 января, сообщил, что Германия выделяет 12 млн евро на модернизацию больницы для ветеранов войны, создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для людей, переживших блокаду Ленинграда.

"Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран как основе наших двухсторонних отношений в будущем", - говорится в совместном заявлении глав МИД ФРГ и России.

"Подобное никогда не должно повториться"

В документе подчеркивается, что добровольное решение правительства ФРГ о выделении помощи блокадникам основано "на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие". В заявлении констатируется, что блокада Ленинграда немецким вермахтом "вошла в историю как жестокое преступление против целого города и его населения".

Как подчеркнул глава германского МИДа Хайко Мас, этот жест является "символом того, что мы осознаем нашу ответственность, а также сигналом о том, что подобное никогда не должно повториться".

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, и полностью снята 27 января 1944 года. За это время погибли, по различным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе называлось число в 632 тысячи человек. Только 3 процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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