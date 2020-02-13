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Фрауэнкирхе

Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене - образец барочной архитектуры Германии. Была разбомблена в конце Второй мировой войны и восстановлена на пожертвования со всего мира.

Церковь Фрауэнкирхе возвели в Дрездене по приказу курфюрста Саксонии Августа Сильного в 1726-1743 годах. Барочное здание было разрушено во время бомбардировки города в конце Второй мировой войны. Храм был восстановлен на пожертвования со всего мира и стал символом примирения народов. В 2005 году состоялось освящение и открытие вновь отстроенной церкви. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек.

DRESDEN - JANUARY, 1952: View taken in January 1952 from Dresden's Muenzgasse street showing people working on the removal of debris in front of the ruins of the Frauenkirche (Church of Our Lady). The church was reduced to rubble during 2nd World War allied bombings, and now restored to its former glory at a cost of EUR 130 million. The church will be inaugurated 30 October 2005. (Photo by AFP/Getty Images)

75 лет бомбардировке Дрездена (фотогалерея) 13.02.2020

Дрезден разбомбили в самом конце Второй мировой войны. Барочные фасады давно восстановлены, но страсти вокруг этого события не утихают. Что же произошло 75 лет назад?
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10 самых известных храмов Германии (фотогалерея) 06.01.2020

Германия - страна с богатой историей. Во многих городах страны стоят знаменитые (и, разумеется, действующие) церковные храмы. В подборке DW - самые знаменитые.
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Храмы - главные достопримечательности многих немецких городов. В подборке DW - самые известные из них.
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Что посмотреть в Дрездене (видео) 06.11.2019

Предлагаем вам совершить экскурсию по достопримечательностям этого города.
07.2017 Daily Drone Frauenkirche

Германия сверху: Восставшая из руин - церковь Фрауэнкирхе в Дрездене (видео) 07.10.2019

В этом дрезденском храме ежегодно бывает около двух миллионов человек, а мы сегодня полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
14.08.2019, Sachsen, Dresden: Zahlreiche Teilnehmer machen während eines Yoga-Kurses beim Palaissommer im Japanischen Palais vor der Kulisse der Dresdner Altstadt mit der Frauenkirche (l-r), dem Ständehaus, dem Rathaus, der Hofkirche und dem Hausmannsturm auf einer Wiese Übungen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Йога на Эльбе (фото) 15.08.2019

Коллективные занятия спортом на открытом воздухе - популярный тренд в Германии.

ARCHIV - Die Kombo zeigt Trümmerreste der bei Bombenangriffen im Februar 1945 zerstörten Frauenkirche mit dem Denkmal des Reformators Martin Luther am Neumarkt in Dresden (Sachsen)(s/w-Archivbild vom Juli 1971) und das ab 1994 wieder errichtete Gotteshaus am Tag der feierlichen Weihe am 30.10.2005. Knapp drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs legten britische und amerikanische Bomber am 13. und 14. Februar 1945 Dresden in Schutt und Asche. Foto: dpa (zu dpa-KORR «Im Feuersturm gefangen: Erinnerungen an die Dresdner Bombennacht» vom 12.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Дрезден: как бомбили и как восстанавливали красивейший город мира 13.02.2019

74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины.
Frauenkirche in Dresden (Sachsen), aufgenommen am 23.08.2016. Erbaut in den Jahren 1726-43, im Februar 1945 zerstoert. Von 1994 bis 2005 wurde das ehemalige Dresdner Wahrzeichen wieder aufgebaut, finanziert durch Spenden aus aller Welt.2005 neue Weihe. Foto:Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Фрауэнкирхе - барочное сердце Дрездена (фото) 26.11.2018

На восстановление этого храма в 1996-2005 годах было потрачено 180 миллионов евро. Из них 115 миллионов евро пришлось на пожертвования со всего мира.

Bildergalerie Deutsche Sehenswürdigkeiten auf Briefmarken picture-alliance/dpa/A.Weigel Die Sonderbriefmarke mit dem Dom von Regensburg, aufgenommen am Freitag (04.02.2011) in Regensburg (Oberpfalz). Die 75-Cent-Marke mit dem Regensburger Dom als zentralem Motiv ist im Rahmen einer Serie über das Weltkulturerbe erschienen. Foto: Armin Weigel dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

Филателистический путеводитель по Германии 09.10.2018

Немецкие достопримечательности на почтовых марках.
Koeln: Blick auf Dom und Hohenzollernbruecke, Rhein | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/C. Baeck

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии 18.04.2018

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
22.03.2018, Sachsen, Dresden: Die beleuchtete Frauenkirche zeichnet sich in der blauen Stunde vor dem Abendhimmel ab. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Достопримечательности Германии: Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене 30.03.2018

Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене в один из вечеров в канун Пасхи.

Küster Lutz Pesler putzt am 08.01.2018 in der Frauenkirche in Dresden (Sachsen) den Taufstein. Die alljährliche Reinigung und Wartung des Gotteshauses in der zweiten Januarwoche dauert bis zum 13. Januar 2018 und umfasst Kirchenraum, Treppenhäuser, Emporen und Kuppelaufstieg. Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Генеральная уборка в дрезденской Фрауэнкирхе 08.01.2018

Каждый год во вторую неделю января знаменитый барочный храм в Дрездене закрывают на несколько дней, чтобы начистить его убранство до блеска и провести косметический ремонт.

Weiße Rosen liegen am 13.02.2017 auf der Pflastersteindecke einer Gedenkstätte auf dem Altmarkt in Dresden (Sachsen). Mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert die Stadt Dresden am 13. Februar an ihre Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Дрездене вспоминают жертв бомбардировок 1945 года 13.02.2017

Обербургомистр города Дирк Хильберт напомнил, что в Дрездене были не только жертвы войны, но и "целый ряд преступников". Он призвал "не предавать историю забвению".
Der winterliche Abendhimmel strahlt am 08.12.2016 über der bayerischen Landeshauptstadt München (Bayern). Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Живописный закат над Мюнхеном 13.12.2016

Эта фотография агентства dpa была сделана в баварской столице в середине декабря. В центре - колокольня Новой ратуши, справа - городской собор Фрауэнкирхе.
Die Frauenkirche spiegelt sich am 19.10.2016 in Dresden (Sachsen) hinter herbstlich gefärbten Bäumen in einer Pfütze. Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Золотая осень в Дрездене 21.10.2016

Знаменитая церковь Фрауэнкирхе отражается в воде, собравшейся на крыше одного из дрезденских домов.
Sonnenuntergang über der historischen Dresdner Altstadt mit der Frauenkirche, aufgenommen am 18.01.2015 in Dresden (Sachsen). Foto: Thomas Eisenhuth/dpa

Юбилей восстановления Фрауэнкирхе: 20 миллионов посетителей за 10 лет (фото) 20.10.2015

Знаменитый барочный храм был разрушен во время Второй мировой войны и восстановлен после воссоединения страны на пожертвования.
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