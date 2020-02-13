Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене - образец барочной архитектуры Германии. Была разбомблена в конце Второй мировой войны и восстановлена на пожертвования со всего мира.

Церковь Фрауэнкирхе возвели в Дрездене по приказу курфюрста Саксонии Августа Сильного в 1726-1743 годах. Барочное здание было разрушено во время бомбардировки города в конце Второй мировой войны. Храм был восстановлен на пожертвования со всего мира и стал символом примирения народов. В 2005 году состоялось освящение и открытие вновь отстроенной церкви. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек.