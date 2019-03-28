 Французский суд опросит братьев Навальных по их иску к ″Ив Роше″ | Новости из Германии о России | DW | 24.04.2019

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Россия

Французский суд опросит братьев Навальных по их иску к "Ив Роше"

Суд в французском Ване пригласил Алексея и Олега Навальных на предварительное заседание 30 апреля в связи с их иском к компании "Ив Роше".

Олег и Алексей Навальные

Олег и Алексей Навальные

Российский оппозиционер Алексей Навальный и его брат Олег получили повестку в суд французского города Ван в связи с их иском к косметической компании "Ив Роше". Оба вызваны на предварительное заседание 30 апреля, сообщил Навальный в среду, 30 апреля, в соцсетях, разместив скан письма.

"Тот редкий случай, когда рад судебной повестке. Не всё же Путину меня в Люблинский, Басманный или Симоновский суд тащить. Вот, мы тащим во французский суд хоть и не самого Путина, а компанию "Ив Роше", которая в 2012-2014 годах радостно согласилась обслуживать его политические интересы и участвовать в "активных мероприятиях" ФСБ", - добавил политик.

"Правосудие, к которому можно обратиться за справедливостью"

По его словам, открытие дела во Франции свидетельствует о наличии в этой стране правосудия, к которому "можно обратиться за справедливостью". Навальный также пообещал держать в курсе судебного процесса, а также выразил благодарность парижскому адвокатскому бюро мэтра Бурдона, которое вызвалось бесплатно представлять его интересы в судебной тяжбе с "Ив Роше".

"Дела во Франции по "Ив Роше" движутся быстрее, чем я ожидал", - прокомментировал в свою очередь вызов в суд соратник Навального Леонид Волков, инициировавший расследование.

Началось предварительное следствие по иску Навальных

В конце марта стало известно, что прокуратура Вана (департамент Морбиан) начала предварительное следствие по делу против после получения жалобы российского оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега "о заведомо ложном доносе". В феврале по этому делу был назначен судебный следователь.

Контекст

Вердикт Навальным позволяет ситуации развиться в любом направлении. Многое сейчас в руках сторонников Алексея Навального, считает Александр Плющев в специальном комментарии для DW. (30.12.2014)

Алексей Навальный надеется, что в ходе рассмотрения ЕCПЧ его жалобы на задержания суд найдет в них политические мотивы. Как прошли слушания дела Навального - репортаж DW из Страсбурга. (24.01.2018)

Парижские адвокаты Уильям Бурдон и Амели Лефевр, представляющие интересы Навальных, направили жалобу, а также гражданский иск в прокуратуру в июне 2018 года. По их мнению, приговор по делу "Ив Роше" был вынесен в результате "абсолютно бездоказательной процедуры". Юристы ожидают, что в результате следственных мероприятий бретонских госорганов удастся выявить всех причастных к "происхождению заведомо ложного доноса".

Дело против Навальных

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила. Сам Лепр отказался выступать в суде в качестве потерпевшего и не был вызван в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, Олега Навального - к 3,5 годам колонии общего режима.

Решения ЕСПЧ

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

9 апреля 2019 года ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений, и обязал ее выплатить 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Навальный подвергся преследованию как известный политический активист, а целью преследования было подавление политического плюрализма в РФ, говорится в решении суда.

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    Автор: Марина Барановская


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Олег Навальный вышел на свободу

Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

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