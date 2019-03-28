Французский суд опросит братьев Навальных по их иску к "Ив Роше"

Российский оппозиционер Алексей Навальный и его брат Олег получили повестку в суд французского города Ван в связи с их иском к косметической компании "Ив Роше". Оба вызваны на предварительное заседание 30 апреля, сообщил Навальный в среду, 30 апреля, в соцсетях, разместив скан письма.

"Тот редкий случай, когда рад судебной повестке. Не всё же Путину меня в Люблинский, Басманный или Симоновский суд тащить. Вот, мы тащим во французский суд хоть и не самого Путина, а компанию "Ив Роше", которая в 2012-2014 годах радостно согласилась обслуживать его политические интересы и участвовать в "активных мероприятиях" ФСБ", - добавил политик.

"Правосудие, к которому можно обратиться за справедливостью"

По его словам, открытие дела во Франции свидетельствует о наличии в этой стране правосудия, к которому "можно обратиться за справедливостью". Навальный также пообещал держать в курсе судебного процесса, а также выразил благодарность парижскому адвокатскому бюро мэтра Бурдона, которое вызвалось бесплатно представлять его интересы в судебной тяжбе с "Ив Роше".

"Дела во Франции по "Ив Роше" движутся быстрее, чем я ожидал", - прокомментировал в свою очередь вызов в суд соратник Навального Леонид Волков, инициировавший расследование.

Началось предварительное следствие по иску Навальных

В конце марта стало известно, что прокуратура Вана (департамент Морбиан) начала предварительное следствие по делу против после получения жалобы российского оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега "о заведомо ложном доносе". В феврале по этому делу был назначен судебный следователь.

Парижские адвокаты Уильям Бурдон и Амели Лефевр, представляющие интересы Навальных, направили жалобу, а также гражданский иск в прокуратуру в июне 2018 года. По их мнению, приговор по делу "Ив Роше" был вынесен в результате "абсолютно бездоказательной процедуры". Юристы ожидают, что в результате следственных мероприятий бретонских госорганов удастся выявить всех причастных к "происхождению заведомо ложного доноса".

Дело против Навальных

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила. Сам Лепр отказался выступать в суде в качестве потерпевшего и не был вызван в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, Олега Навального - к 3,5 годам колонии общего режима.

Решения ЕСПЧ

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

9 апреля 2019 года ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений, и обязал ее выплатить 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Навальный подвергся преследованию как известный политический активист, а целью преследования было подавление политического плюрализма в РФ, говорится в решении суда.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования "Он вам не Димон" Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Картель "повара Путина" Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Квартира мамы чиновника Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Глава Пенсионного фонда. Миллиардер Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования Как живут цари госкорпораций Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным". Автор: Марина Барановская

