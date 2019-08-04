 Французский спортсмен пересек Ла-Манш на ″летающей доске″ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.08.2019

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Европа

Французский спортсмен пересек Ла-Манш на "летающей доске"

Двадцать минут понадобилось Фрэнки Запате, чтобы перелететь из Франции в Великобританию на небольшой платформе с реактивными двигателями. Керосин для дозаправки он перевозил с собой в рюкзаке.

Фрэнки Запата, перелетая через Ла-Манш, 4 августа 2019 г.

Фрэнки Запата, перелетая через Ла-Манш, 4 августа 2019 г.

Французскому спортсмену-экстремалу Фрэнки Запате удалось пересечь пролив Ла-Манш на реактивной платформе собственного изобретения. Стартовав утром в воскресенье, 4 августа, в Сангатте на северном побережье Франции, уроженец Марселя пролетел над морем около 35 километров и спустя 20 минут приземлился неподалеку от английского Дувра. На полпути он сделал остановку, опустившись на борт судна, чтобы заправиться топливом, которое перевозил с собой в рюкзаке.

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Во время первой попытки перелететь через Ла-Манш в конце июля 40-летний бывший чемпион мира по аквабайку, совершая сложный маневр для дозаправки, упал в море. Спасатели помогли ему выбраться из воды. 14 июля, во время военного парада по случаю национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии Запата около минуты летал вблизи почетной трибуны.

Сконструированная Запатой летающая на платформа Flyboard Air снабжена пятью реактивными двигателями, в качестве топлива используется керосин.

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