 Франция может выступить против ФРГ в вопросе о ″Северном потоке - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 06.02.2019

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Европа

Франция может выступить против ФРГ в вопросе о "Северном потоке - 2"

Париж намерен голосовать за изменение правил ЕС для эксплуатации газопроводов, тем самым поставив под вопрос будущее проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Прокладка газопровода Nord Stream 2 в акватории Германии

Прокладка газопровода Nord Stream 2 в акватории Германии

Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о судьбе проекта "Северный поток - 2", сообщила со ссылкой на неназванные источники во французском правительстве немецкая газета Süddeutsche Zeitung в номере за четверг, 7 февраля. "Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия", - пояснил собеседник издания. По его словам, "Северный поток - 2" уже привел к многочисленным "стратегическим проблемам" между Евросоюзом и Москвой. В то же время газета подчеркивает, что ни в Париже, ни в Брюсселе пока не подтвердили подобных намерений Франции.

Контекст

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Посол США призвал немецкие компании пересмотреть участие в "Северном потоке - 2". Каким еще западным фирмам грозят американские санкции из-за российского газопровода, и могут ли они остановить проект? DW отвечает. (17.01.2019)

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Речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании государств Евросоюза об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы (Третьего энергопакета). Согласно этим коррективам, предложенным в 2017 году Еврокомиссией, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода. Если изменения примут, это серьезно осложнит реализацию "Северного потока - 2", в котором роли поставщика и оператора отводятся российскому концерну "Газпром".

Германия противится такому развитию событий, надеясь на поддержку от Франции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Греции и Кипра. Для принятия изменений необходимы голоса "за" 16 из 28 стран Евросоюза, представляющих не менее 65 процентов населения ЕС. К концу января текущего года предложение Еврокомиссии поддерживали как минимум 12 государств. Еще ряд стран заняли выжидательную позицию.

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    Автор: Андрей Гурков


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